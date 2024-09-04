На Київщині працювали сили ППО

У ніч на 4 вересня 2024 року на Київщині працювала ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, спершу сили ППО знищували ворожі БпЛА над територією регіона.

Близько 5 ранку інформувалося, що в області працює ППО під час ракетної атаки.

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Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух.