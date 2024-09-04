На Киевщине работали силы ПВО

В ночь на 4 сентября 2024 года на Киевщине работала ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, сначала силы ПВО уничтожали вражеские БпЛА над территорией региона.

Около 5 утра информировалось, что в области работает ПВО во время ракетной атаки.

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Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв.