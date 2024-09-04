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Новини Війна
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Польща заявила про чергову "напружену" ніч для своєї ППО через атаку РФ на Україну

Польща підіймала авіацію під час атаки РФ 4 вересня

Польські війська підіймали авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну.

Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

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Оперативне командування заявило, що востаннє таку підвищену активність російської авіації дальнього радіусу дії було зафіксовано в ніч з 1 на 2 вересня.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію", - додали там.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 3 загиблих людей, серед них - 14-річна дівчинка, є поранені.

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Автор: 

Польща (8494)


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Топ коментарі
+29
Приблизно так виглядає - на сусіда поруч з будинком грабіжники вночі напали, бійка, крики, машину побили, вікна, щось вкрали
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
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04.09.2024 08:25
+19
Ох же ці поляки - напружено дивились як Україну знищують
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04.09.2024 08:22
+18
Всю ніч обережно виглядали з за паркану.....
Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
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04.09.2024 08:22
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А чого "напружена"? Ви же не хочете збивати дрони-ракети, от і розслабтеся.
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04.09.2024 08:21 Відповісти
Їм подобається напружуватись. Зоча, як на мене - це схоже на потужні, як любить казати Зєлєнскій закрепи: тужишся-тужишся, а про*ратися не можеш. Допомагає пурген - це коли якась з ракет, або блукаюсий шахед підірве польську ферму, або навіть частину вулиці у польському населеному пункті. За математично обґрунтованою теорією ймовірності такий варіант зріс після останньої ракетної атаки на Львів.
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04.09.2024 08:49 Відповісти
Коли якась з ракет рознесе пів Варшави - буде заява, що то не навмисне, й ознак нападу нема...
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04.09.2024 08:56 Відповісти
Для пшеків головна ціль це українські фури з зерном. А кацапські ракети та Шахеди то не так важливо
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04.09.2024 09:06 Відповісти
Ох же ці поляки - напружено дивились як Україну знищують
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04.09.2024 08:22 Відповісти
Поляків куйло розорить?
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04.09.2024 08:22 Відповісти
Всю ніч обережно виглядали з за паркану.....
Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
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04.09.2024 08:22 Відповісти
очко от "напруження" не болит?
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04.09.2024 08:22 Відповісти
поляки напружелись і в черговий раз обдристались !
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04.09.2024 08:23 Відповісти
І не соромляться ж подібне пи₴діти.🤦
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04.09.2024 08:24 Відповісти
Приблизно так виглядає - на сусіда поруч з будинком грабіжники вночі напали, бійка, крики, машину побили, вікна, щось вкрали
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
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04.09.2024 08:25 Відповісти
цілий світ на словах "напружений і занепокоєний" а на ділі "одні покуїсти" помічники і співучасники рашистського геноциду українського народу і знищення України...
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04.09.2024 08:27 Відповісти
Пшеки насмехаются,имеют право,у них с руцкими успешно воевал гениальный Пилсудский,а у Украины позорятся разминирователь Чонгара какой то товстунчик посол потужный и россиянин сибирский.
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04.09.2024 08:35 Відповісти
Якби тільки поляки....Майже всі вже як 10 років.
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04.09.2024 08:40 Відповісти
ну можна сравнить какую помощь получила Польша от Антанты в 1920 (танки, авиация) и против кого она воевала - с разореной брестким миром страной, без экспортной промышлености и допотопным вооружением: тачанки и кавалерия.
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04.09.2024 10:28 Відповісти
Войска троцкого разгромили царьковую армию в прах,которым по настоящему помогала антанта,они уже дошли до Варшавы,в планах у них был Берлин,какие танки,какая авиация,войди в сознание,гений Пилсудского и его начштаба и идиотизм краснопузых джугашвили и буденого остановили нашествие московитов на Европу.
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04.09.2024 11:53 Відповісти
Та так напряглися шо підштаники пожовтіли...
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04.09.2024 08:37 Відповісти
Бідна Польща, а що таке.. Не спалось, та то буває, може совість мучає
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04.09.2024 08:37 Відповісти
А самое смешное, что "лидер" подписал с ними "гарантии безопасности". Сколько пиара тогда было...
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04.09.2024 08:39 Відповісти
У Варшаві сказали журналістам, що наразі в НАТО немає консенсусу щодо збиття російських ракет або безпілотників, які летять в бік країни НАТО.

У НАТО сказали, що інші країни можуть ухвалювати безпекові рішення самостійно, однак мають пам'ятати про можливі наслідки для всього Альянсу.
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04.09.2024 08:41 Відповісти
Дристляві спекулянти
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04.09.2024 08:43 Відповісти
А я собі так думаю, чого це у повітрі такий неприємний запах, як тось собі у штані насрав нечистоплотно у ночи. А оно вон воно шо, то військо польське у ночи напружилось так шо аж у Києві тхне їх напруженістю. Ой не перенапружтись, поляки, не перенапружтись.
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04.09.2024 08:47 Відповісти
Напружена ніч , переповнені памперси ...
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04.09.2024 08:47 Відповісти
"Туз. Ти тоже, Вєнік, ***********, наче самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з Бліном ракітнянські *******?

Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй-бо, не брешу! Не вірете? Я можу гавно показать!"
(с) Лесь Подерв'янський

"напружено" сралось коли рабсіянські ракети летіли.
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04.09.2024 08:54 Відповісти
Що ви до тих поляків докопались, у них мирне життя, відсутність війни і жертв, як в принципі у всіх наших сусідів. Вони живуть під парасолькою НАТО, мають гроші і військову техніку, а все тому, що вони коли була можливість думали про свою країну і вчасно втекли із-під впливу рашки, а ми ні. От і маємо, що маємо, ми сакральна жертва цеї війни, яка буде нищитись, вмирати і так далі, а нам через співчуття будуть допомагати без рикизу для себе і головне без ризику розвалу парашки, так як вона для більшості наших партнерів набагато цінніша, ніж ми
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04.09.2024 08:55 Відповісти
Покі мірне але час іде.
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04.09.2024 09:46 Відповісти
Так і є. Треба було разом з Литвою, Латвією, Естонію входити до НАТО. Так наше населення категорічно було проти, і не тільки на сході, но і на заході менше 50 %.
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04.09.2024 10:11 Відповісти
Я все чекаю, коли вже до Польщі прилетить. Набридло мені їхнє спокійне та жирне життя. Чому ми повинні вмирати , а якісь всраті поляки поряд мають можливість жити та не тужити.
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04.09.2024 09:00 Відповісти
Ракета прилетить, але поляки не помітять. Навіть, якщо половину якогось міста рознесе, все одно будуть вивчати НЛО, але подумати на Росію - ні в якому разі. Нічого російського вони не помітять. І не тільки Польща - НАТО не помітить.
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04.09.2024 09:14 Відповісти
зайвий раз переконуєшся в тому, що світ цинічний, несправедливий та нездоровий..., а ще, що попередній страшний досвід нікого нічому не вчить...
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04.09.2024 09:01 Відповісти
Від "напруження" потужно усралися...
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04.09.2024 09:03 Відповісти
Боже, Боже, як страшно жити командуючому польським повітряними силами. Щоночі дуже погана погода.
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04.09.2024 09:10 Відповісти
Напружено жрали чипсы и наблюдали?
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04.09.2024 09:35 Відповісти
Так напружились .. Ледве не всрались.
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04.09.2024 10:47 Відповісти
Вже і не смішно ("Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі")
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04.09.2024 11:23 Відповісти
Поляки навіть не захотіли захистити від ракет нібито їхнє місто Львів!
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04.09.2024 12:53 Відповісти
 
 