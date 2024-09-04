Польща заявила про чергову "напружену" ніч для своєї ППО через атаку РФ на Україну

Польські війська підіймали авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну.

Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.

"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

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Оперативне командування заявило, що востаннє таку підвищену активність російської авіації дальнього радіусу дії було зафіксовано в ніч з 1 на 2 вересня.

"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію", - додали там.

Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 3 загиблих людей, серед них - 14-річна дівчинка, є поранені.

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