Польща заявила про чергову "напружену" ніч для своєї ППО через атаку РФ на Україну
Польські війська підіймали авіацію під час ракетної атаки РФ на Україну.
Про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.
"Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.
Оперативне командування заявило, що востаннє таку підвищену активність російської авіації дальнього радіусу дії було зафіксовано в ніч з 1 на 2 вересня.
"Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію", - додали там.
Нагадаємо, зранку 4 вересня 2024 року війська РФ атакували Львів. Відомо про 3 загиблих людей, серед них - 14-річна дівчинка, є поранені.
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Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
У НАТО сказали, що інші країни можуть ухвалювати безпекові рішення самостійно, однак мають пам'ятати про можливі наслідки для всього Альянсу.
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй-бо, не брешу! Не вірете? Я можу гавно показать!"
(с) Лесь Подерв'янський
"напружено" сралось коли рабсіянські ракети летіли.