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Новости Война
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Польша заявила об очередной "напряженной" ночи для своей ПВО из-за атаки РФ на Украину

Польща підіймала авіацію під час атаки РФ 4 вересня

Польские войска поднимали авиацию во время ракетной атаки РФ на Украину.

Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что юго-восточная часть страны может испытывать повышенный уровень шума, связанный с началом операций в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

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Оперативное командование заявило, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.

"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП постоянно контролирует ситуацию", - добавили там.

Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 3 погибших людях, среди них - 14-летняя девочка, есть раненые.

Также читайте: Сикорский призвал Украину ускорить предоставление разрешения на эксгумацию жертв Волынской трагедии

Автор: 

Польша (8407)


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Топ комментарии
+29
Приблизно так виглядає - на сусіда поруч з будинком грабіжники вночі напали, бійка, крики, машину побили, вікна, щось вкрали
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
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04.09.2024 08:25
+19
Ох же ці поляки - напружено дивились як Україну знищують
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04.09.2024 08:22
+18
Всю ніч обережно виглядали з за паркану.....
Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
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04.09.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
А чого "напружена"? Ви же не хочете збивати дрони-ракети, от і розслабтеся.
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04.09.2024 08:21 Ответить
Їм подобається напружуватись. Зоча, як на мене - це схоже на потужні, як любить казати Зєлєнскій закрепи: тужишся-тужишся, а про*ратися не можеш. Допомагає пурген - це коли якась з ракет, або блукаюсий шахед підірве польську ферму, або навіть частину вулиці у польському населеному пункті. За математично обґрунтованою теорією ймовірності такий варіант зріс після останньої ракетної атаки на Львів.
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04.09.2024 08:49 Ответить
Коли якась з ракет рознесе пів Варшави - буде заява, що то не навмисне, й ознак нападу нема...
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04.09.2024 08:56 Ответить
Для пшеків головна ціль це українські фури з зерном. А кацапські ракети та Шахеди то не так важливо
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04.09.2024 09:06 Ответить
Ох же ці поляки - напружено дивились як Україну знищують
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04.09.2024 08:22 Ответить
Поляків куйло розорить?
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04.09.2024 08:22 Ответить
Всю ніч обережно виглядали з за паркану.....
Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
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04.09.2024 08:22 Ответить
очко от "напруження" не болит?
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04.09.2024 08:22 Ответить
поляки напружелись і в черговий раз обдристались !
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04.09.2024 08:23 Ответить
І не соромляться ж подібне пи₴діти.🤦
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04.09.2024 08:24 Ответить
Приблизно так виглядає - на сусіда поруч з будинком грабіжники вночі напали, бійка, крики, машину побили, вікна, щось вкрали
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
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04.09.2024 08:25 Ответить
цілий світ на словах "напружений і занепокоєний" а на ділі "одні покуїсти" помічники і співучасники рашистського геноциду українського народу і знищення України...
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04.09.2024 08:27 Ответить
Пшеки насмехаются,имеют право,у них с руцкими успешно воевал гениальный Пилсудский,а у Украины позорятся разминирователь Чонгара какой то товстунчик посол потужный и россиянин сибирский.
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04.09.2024 08:35 Ответить
Якби тільки поляки....Майже всі вже як 10 років.
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04.09.2024 08:40 Ответить
ну можна сравнить какую помощь получила Польша от Антанты в 1920 (танки, авиация) и против кого она воевала - с разореной брестким миром страной, без экспортной промышлености и допотопным вооружением: тачанки и кавалерия.
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04.09.2024 10:28 Ответить
Войска троцкого разгромили царьковую армию в прах,которым по настоящему помогала антанта,они уже дошли до Варшавы,в планах у них был Берлин,какие танки,какая авиация,войди в сознание,гений Пилсудского и его начштаба и идиотизм краснопузых джугашвили и буденого остановили нашествие московитов на Европу.
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04.09.2024 11:53 Ответить
Та так напряглися шо підштаники пожовтіли...
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04.09.2024 08:37 Ответить
Бідна Польща, а що таке.. Не спалось, та то буває, може совість мучає
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04.09.2024 08:37 Ответить
А самое смешное, что "лидер" подписал с ними "гарантии безопасности". Сколько пиара тогда было...
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04.09.2024 08:39 Ответить
У Варшаві сказали журналістам, що наразі в НАТО немає консенсусу щодо збиття російських ракет або безпілотників, які летять в бік країни НАТО.

У НАТО сказали, що інші країни можуть ухвалювати безпекові рішення самостійно, однак мають пам'ятати про можливі наслідки для всього Альянсу.
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04.09.2024 08:41 Ответить
Дристляві спекулянти
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04.09.2024 08:43 Ответить
А я собі так думаю, чого це у повітрі такий неприємний запах, як тось собі у штані насрав нечистоплотно у ночи. А оно вон воно шо, то військо польське у ночи напружилось так шо аж у Києві тхне їх напруженістю. Ой не перенапружтись, поляки, не перенапружтись.
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04.09.2024 08:47 Ответить
Напружена ніч , переповнені памперси ...
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04.09.2024 08:47 Ответить
"Туз. Ти тоже, Вєнік, ***********, наче самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з Бліном ракітнянські *******?

Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй-бо, не брешу! Не вірете? Я можу гавно показать!"
(с) Лесь Подерв'янський

"напружено" сралось коли рабсіянські ракети летіли.
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04.09.2024 08:54 Ответить
Що ви до тих поляків докопались, у них мирне життя, відсутність війни і жертв, як в принципі у всіх наших сусідів. Вони живуть під парасолькою НАТО, мають гроші і військову техніку, а все тому, що вони коли була можливість думали про свою країну і вчасно втекли із-під впливу рашки, а ми ні. От і маємо, що маємо, ми сакральна жертва цеї війни, яка буде нищитись, вмирати і так далі, а нам через співчуття будуть допомагати без рикизу для себе і головне без ризику розвалу парашки, так як вона для більшості наших партнерів набагато цінніша, ніж ми
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04.09.2024 08:55 Ответить
Покі мірне але час іде.
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04.09.2024 09:46 Ответить
Так і є. Треба було разом з Литвою, Латвією, Естонію входити до НАТО. Так наше населення категорічно було проти, і не тільки на сході, но і на заході менше 50 %.
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04.09.2024 10:11 Ответить
Я все чекаю, коли вже до Польщі прилетить. Набридло мені їхнє спокійне та жирне життя. Чому ми повинні вмирати , а якісь всраті поляки поряд мають можливість жити та не тужити.
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04.09.2024 09:00 Ответить
Ракета прилетить, але поляки не помітять. Навіть, якщо половину якогось міста рознесе, все одно будуть вивчати НЛО, але подумати на Росію - ні в якому разі. Нічого російського вони не помітять. І не тільки Польща - НАТО не помітить.
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04.09.2024 09:14 Ответить
зайвий раз переконуєшся в тому, що світ цинічний, несправедливий та нездоровий..., а ще, що попередній страшний досвід нікого нічому не вчить...
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04.09.2024 09:01 Ответить
Від "напруження" потужно усралися...
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04.09.2024 09:03 Ответить
Боже, Боже, як страшно жити командуючому польським повітряними силами. Щоночі дуже погана погода.
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04.09.2024 09:10 Ответить
Напружено жрали чипсы и наблюдали?
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04.09.2024 09:35 Ответить
Так напружились .. Ледве не всрались.
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04.09.2024 10:47 Ответить
Вже і не смішно ("Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі")
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04.09.2024 11:23 Ответить
Поляки навіть не захотіли захистити від ракет нібито їхнє місто Львів!
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04.09.2024 12:53 Ответить
 
 