Польша заявила об очередной "напряженной" ночи для своей ПВО из-за атаки РФ на Украину
Польские войска поднимали авиацию во время ракетной атаки РФ на Украину.
Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", - говорится в сообщении.
Там отметили, что юго-восточная часть страны может испытывать повышенный уровень шума, связанный с началом операций в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.
Оперативное командование заявило, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.
"Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП постоянно контролирует ситуацию", - добавили там.
Напомним, утром 4 сентября 2024 года войска РФ атаковали Львов. Известно о 3 погибших людях, среди них - 14-летняя девочка, есть раненые.
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Не переживайте так "союзники", Україна боронить ваше мирне життя......
А ти скаржишся - «яка неспокійна ніч у мене була - цілих дві години через вікно, сховавшись під простирадло, без світла слухав, що ж там відбувається»
У НАТО сказали, що інші країни можуть ухвалювати безпекові рішення самостійно, однак мають пам'ятати про можливі наслідки для всього Альянсу.
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй-бо, не брешу! Не вірете? Я можу гавно показать!"
(с) Лесь Подерв'янський
"напружено" сралось коли рабсіянські ракети летіли.