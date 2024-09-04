ЄС про удар РФ по Полтаві: Україна має бути здатною ефективно відбивати такі атаки
У Європейському Союзі після російського удару по Полтаві 3 вересня заявили, що залишаються відданими посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів ППО та боєприпасів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника ЄС.
"Це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить наміри Росії продовжувати жорстоку війну проти України та її народу, щоб спричинити якомога більше людських жертв та завдати масштабних руйнувань. Ми висловлюємо співчуття сім’ям загиблих і підтримку народу України", - йдеться в заяві.
Як зазначив речник ЄС, протягом останніх двох із половиною років Росія веде свою незаконну загарбницьку війну та безперервно тероризує українців. По всій території України вона здійснює масштабні удари ракетами та дронами, які націлені переважно на цивільні об’єкти.
"Це лише підкреслює потребу України, відповідно до законного права на самооборону, закріпленого в Статуті ООН, бути здатною ефективно відбити такі мерзенні атаки, здійснені з російських військових баз, та відтіснити агресора", - наголосив речник.
Він додав, що Європейський Союз залишається відданим посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів протиповітряної оборони та боєприпасів: "Ці поставки підсилюють українську самооборону, рятують невинні життя та знижують рівень руйнувань".
Удар РФ по Полтаві
Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.
Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені. пізніше стало відомо, що 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.
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А про "нанести удар у відповідь" навіть і натяку немає! Я вже не кажу про те, що жодна система ППО не здатна збивати 100% цілей при масованій комбінованій (крилаті та балістичні ракети плюс БПЛА) атаці.
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
Отримавши гроші від Конгресу для допомоги Україні, залишок яких 6.1млрд з 7.8млрд, та згорають в кінці місяця.
Використано тільки 20-25%
В результаті тільки заяви, замість допомоги
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"
та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
Хороше виправдання корупційних грошей....
Недостатньо допомагаємо, не тому що корупційні гроші за можливі "потрібні рішення", а тому що владу не можливо законно змінити під час війни.
так шо винувата америка, жуб даю
В США є законодавча (Конгрес) та виконавча гілка влади (адміністрація, міноборони і т.п.)
Конгрес прийняв закон - 61млрд на потреби України
Адміністрація повинна виконувати закон
Чи в законі сказано, що якщо влада в Україні "не така", то можна не виконувати?
В кінці 2023, адміністрація відмовлялась допомагати Україні, було "не комфортно" - хоча такого закона не існує, інакше би зіслались на закон
Коли отримали 61млрд, в чому проблема виконати закон?
Якщо не нравиться влада, то адміністрація могла через конгресменів додати в закон таку вимогу
Або президент міг ветувати закон
Но закон підписаний, виходить офіційно претензій не існує
Чем, обеспокоенностью ?
Международное право в дупе, даже пуйла не осмелились арестовать, хотя должны были.
Твари лицемерные, кацапия топчет и гадит на все межд