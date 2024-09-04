УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10881 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 312 21

ЄС про удар РФ по Полтаві: Україна має бути здатною ефективно відбивати такі атаки

полтава

У Європейському Союзі після російського удару по Полтаві 3 вересня заявили, що залишаються відданими посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів ППО та боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника ЄС.

"Це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить наміри Росії продовжувати жорстоку війну проти України та її народу, щоб спричинити якомога більше людських жертв та завдати масштабних руйнувань. Ми висловлюємо співчуття сім’ям загиблих і підтримку народу України", - йдеться в заяві.

Як зазначив речник ЄС, протягом останніх двох із половиною років Росія веде свою незаконну загарбницьку війну та безперервно тероризує українців. По всій території України вона здійснює масштабні удари ракетами та дронами, які націлені переважно на цивільні об’єкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден про ракетний удар РФ по Полтаві: Це обурлива спроба Путіна зламати волю вільного народу

"Це лише підкреслює потребу України, відповідно до законного права на самооборону, закріпленого в Статуті ООН, бути здатною ефективно відбити такі мерзенні атаки, здійснені з російських військових баз, та відтіснити агресора", - наголосив речник.

Він додав, що Європейський Союз залишається відданим посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів протиповітряної оборони та боєприпасів: "Ці поставки підсилюють українську самооборону, рятують невинні життя та знижують рівень руйнувань".

Також читайте: Білий дім про російський удар по Полтаві: Продовжимо зосереджуватися на зміцненні ППО України

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені. пізніше стало відомо, що 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.

Автор: 

Полтава (555) Євросоюз (13391)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Такі атаки потрібно не відбивати. Їх потрібно знищувати ще в зародку!
показати весь коментар
04.09.2024 11:57
+4
Ніяке ппо не гарантує такого.Чекати коли над головою летять балванки і чи їх знищить ппо,це дурня.Найкращий результат,це знищити літаки на аеродромах.
показати весь коментар
04.09.2024 12:07
+3
Вы соучастники пуйла.
показати весь коментар
04.09.2024 12:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі атаки потрібно не відбивати. Їх потрібно знищувати ще в зародку!
показати весь коментар
04.09.2024 11:57 Відповісти
На літовищах ворога!
показати весь коментар
04.09.2024 12:03 Відповісти
європа НІКОЛИ не зрозуміє ситуацію в Україні поки на собі не відчує удари ракет,загибель своїх громадян та близьких ,а так ми "розуміємо" що ви "відчуваєте"
показати весь коментар
04.09.2024 12:26 Відповісти
Щоб вже ви мали цю здатність!!!
показати весь коментар
04.09.2024 12:03 Відповісти
Вы соучастники пуйла.
показати весь коментар
04.09.2024 12:05 Відповісти
Смешно требовать от беспомощной Европы содействия. У Европы ничего нет ни чтобы защищаться, ни чтобы атаковать. Сколько там единственных ракет дали Shadow Storm\Scalp которых хватает только чтобы на парадах возить. У них игрушечные бутафорские армии.
показати весь коментар
04.09.2024 12:28 Відповісти
Что мешало пшекам сбить ракету над Львовом, если была такая возможность?
показати весь коментар
04.09.2024 12:40 Відповісти
Ніяке ппо не гарантує такого.Чекати коли над головою летять балванки і чи їх знищить ппо,це дурня.Найкращий результат,це знищити літаки на аеродромах.
показати весь коментар
04.09.2024 12:07 Відповісти
"...бути здатною ефективно відбити такі мерзенні атаки, здійснені з російських військових баз, та відтіснити агресора" Джерело:

А про "нанести удар у відповідь" навіть і натяку немає! Я вже не кажу про те, що жодна система ППО не здатна збивати 100% цілей при масованій комбінованій (крилаті та балістичні ракети плюс БПЛА) атаці.
показати весь коментар
04.09.2024 12:21 Відповісти
Отримавши гроші від росії та китаю, згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

Отримавши гроші від Конгресу для допомоги Україні, залишок яких 6.1млрд з 7.8млрд, та згорають в кінці місяця.
Використано тільки 20-25%

В результаті тільки заяви, замість допомоги
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"

та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
показати весь коментар
04.09.2024 12:23 Відповісти
хай найвеличніший пошле у Вашингтон ще більше козлів і сам наплете ще більше звинувачень в сторону американської адміністрації. Я вже чув ще у минулі роки від деяких захоплення: от наш їм врізав так врізав - шоб знали... Вони й узнали що з нікчемним взагалі не варто спілкуватися. так, потріпати по плечу, обізвати ніби ненароком путіним, ще якось відшити. Це урок не зеленим, це урок всім нашим виборцям. не хочуть допомагати не країні, не хочуть допомагати саме оцьом у уряду, кільком дефективним менджерам, посади котрих навіть в конституції не прописані. Бо вони добре усвідомлюють, що з зеленими перемога нам не світить. перемир'я якесь із здачею територій - можливе. А далі - зернова торгівля - в дупіі. металургія та виробництво електрики - в дупі. Адже ЗАЕС точно не віддадуть. шо ще секонду не зрозуміло?
показати весь коментар
04.09.2024 13:53 Відповісти
Тобто заперечень щодо звіту Конгресу немає.

Хороше виправдання корупційних грошей....
Недостатньо допомагаємо, не тому що корупційні гроші за можливі "потрібні рішення", а тому що владу не можливо законно змінити під час війни.
показати весь коментар
04.09.2024 14:40 Відповісти
негідники до влади приходять ніби законно, але насправді обманом. Застосовучи зомбуючу технологію кіно та телевізора, брешучи в очі виборцям. А коли приходить кінець каденції, то вимагають дотримуватися законності. Війна не дає обирати нову владу, хоч і каденція старої закінчилася? ну то війна йтиме вічно, бо є сумніви, що вони свою владу втримають інакше. навіть якщо не буде вже бомбардирувань, то тліючий конфлікт останеться. і кордони країни не відновляться.
так шо винувата америка, жуб даю
показати весь коментар
04.09.2024 15:53 Відповісти
Треба по порядку

В США є законодавча (Конгрес) та виконавча гілка влади (адміністрація, міноборони і т.п.)

Конгрес прийняв закон - 61млрд на потреби України
Адміністрація повинна виконувати закон
Чи в законі сказано, що якщо влада в Україні "не така", то можна не виконувати?

В кінці 2023, адміністрація відмовлялась допомагати Україні, було "не комфортно" - хоча такого закона не існує, інакше би зіслались на закон

Коли отримали 61млрд, в чому проблема виконати закон?

Якщо не нравиться влада, то адміністрація могла через конгресменів додати в закон таку вимогу
Або президент міг ветувати закон
Но закон підписаний, виходить офіційно претензій не існує
показати весь коментар
04.09.2024 16:32 Відповісти
за ці удари і загибель людей маємо подякувати також ЄС і США, які глибоко занепокоєні, але не дозволяють використовувати свою зброю по території кацапів
показати весь коментар
04.09.2024 12:34 Відповісти
відкрито не дозволяють. але зелені дуже й не прагнуть. Бо якщо добре щось рвоне а потім ще й згорить - як кацапи докажуть, що то імпортна зброя?
показати весь коментар
04.09.2024 13:55 Відповісти
продовжуємо мріяти і слухати політиків, які триндять для свого лохторату
показати весь коментар
04.09.2024 12:36 Відповісти
Запад, сборище импотентов . Бесхребетные, трусливые твари
показати весь коментар
04.09.2024 12:43 Відповісти
Должна ?
Чем, обеспокоенностью ?
Международное право в дупе, даже пуйла не осмелились арестовать, хотя должны были.
Твари лицемерные, кацапия топчет и гадит на все межд
показати весь коментар
04.09.2024 12:43 Відповісти
 
 