ЄС про удар РФ по Полтаві: Україна має бути здатною ефективно відбивати такі атаки

У Європейському Союзі після російського удару по Полтаві 3 вересня заявили, що залишаються відданими посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів ППО та боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника ЄС.

"Це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить наміри Росії продовжувати жорстоку війну проти України та її народу, щоб спричинити якомога більше людських жертв та завдати масштабних руйнувань. Ми висловлюємо співчуття сім’ям загиблих і підтримку народу України", - йдеться в заяві.

Як зазначив речник ЄС, протягом останніх двох із половиною років Росія веде свою незаконну загарбницьку війну та безперервно тероризує українців. По всій території України вона здійснює масштабні удари ракетами та дронами, які націлені переважно на цивільні об’єкти.

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"Це лише підкреслює потребу України, відповідно до законного права на самооборону, закріпленого в Статуті ООН, бути здатною ефективно відбити такі мерзенні атаки, здійснені з російських військових баз, та відтіснити агресора", - наголосив речник.

Він додав, що Європейський Союз залишається відданим посиленню військової підтримки, зокрема через надання засобів протиповітряної оборони та боєприпасів: "Ці поставки підсилюють українську самооборону, рятують невинні життя та знижують рівень руйнувань".

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Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на ранок 4 вересня 2024 року після удару РФ по Полтаві відомо про 52 загиблих, понад 270 людей поранені. пізніше стало відомо, що 53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві.