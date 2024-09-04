ЕС об ударе РФ по Полтаве: Украина должна быть способна эффективно отражать такие атаки
В Европейском Союзе после российского удара по Полтаве 3 сентября заявили, что остаются преданными усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств ПВО и боеприпасов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.
"Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает намерения России продолжать жестокую войну против Украины и ее народа, чтобы вызвать как можно больше человеческих жертв и нанести масштабные разрушения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и поддержку народу Украины", - говорится в заявлении.
Как отметил представитель ЕС, в течение последних двух с половиной лет Россия ведет свою незаконную захватническую войну и непрерывно терроризирует украинцев. По всей территории Украины она осуществляет масштабные удары ракетами и дронами, которые нацелены преимущественно на гражданские объекты.
"Это лишь подчеркивает потребность Украины, в соответствии с законным правом на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, быть способной эффективно отразить такие гнусные атаки, совершенные с российских военных баз, и оттеснить агрессора", - подчеркнул спикер.
Он добавил, что Европейский Союз остается преданным усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств противовоздушной обороны и боеприпасов: "Эти поставки усиливают украинскую самооборону, спасают невинные жизни и снижают уровень разрушений".
Удар РФ по Полтаве
Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены. Позже стало известно, что 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.
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А про "нанести удар у відповідь" навіть і натяку немає! Я вже не кажу про те, що жодна система ППО не здатна збивати 100% цілей при масованій комбінованій (крилаті та балістичні ракети плюс БПЛА) атаці.
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
Отримавши гроші від Конгресу для допомоги Україні, залишок яких 6.1млрд з 7.8млрд, та згорають в кінці місяця.
Використано тільки 20-25%
В результаті тільки заяви, замість допомоги
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"
та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
Хороше виправдання корупційних грошей....
Недостатньо допомагаємо, не тому що корупційні гроші за можливі "потрібні рішення", а тому що владу не можливо законно змінити під час війни.
так шо винувата америка, жуб даю
В США є законодавча (Конгрес) та виконавча гілка влади (адміністрація, міноборони і т.п.)
Конгрес прийняв закон - 61млрд на потреби України
Адміністрація повинна виконувати закон
Чи в законі сказано, що якщо влада в Україні "не така", то можна не виконувати?
В кінці 2023, адміністрація відмовлялась допомагати Україні, було "не комфортно" - хоча такого закона не існує, інакше би зіслались на закон
Коли отримали 61млрд, в чому проблема виконати закон?
Якщо не нравиться влада, то адміністрація могла через конгресменів додати в закон таку вимогу
Або президент міг ветувати закон
Но закон підписаний, виходить офіційно претензій не існує
Чем, обеспокоенностью ?
Международное право в дупе, даже пуйла не осмелились арестовать, хотя должны были.
Твари лицемерные, кацапия топчет и гадит на все межд