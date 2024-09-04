ЕС об ударе РФ по Полтаве: Украина должна быть способна эффективно отражать такие атаки

В Европейском Союзе после российского удара по Полтаве 3 сентября заявили, что остаются преданными усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств ПВО и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

"Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает намерения России продолжать жестокую войну против Украины и ее народа, чтобы вызвать как можно больше человеческих жертв и нанести масштабные разрушения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и поддержку народу Украины", - говорится в заявлении.

Как отметил представитель ЕС, в течение последних двух с половиной лет Россия ведет свою незаконную захватническую войну и непрерывно терроризирует украинцев. По всей территории Украины она осуществляет масштабные удары ракетами и дронами, которые нацелены преимущественно на гражданские объекты.

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"Это лишь подчеркивает потребность Украины, в соответствии с законным правом на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, быть способной эффективно отразить такие гнусные атаки, совершенные с российских военных баз, и оттеснить агрессора", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что Европейский Союз остается преданным усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств противовоздушной обороны и боеприпасов: "Эти поставки усиливают украинскую самооборону, спасают невинные жизни и снижают уровень разрушений".

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Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены. Позже стало известно, что 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.