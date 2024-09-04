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Новости Агрессия России против Украины Война
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ЕС об ударе РФ по Полтаве: Украина должна быть способна эффективно отражать такие атаки

полтава

В Европейском Союзе после российского удара по Полтаве 3 сентября заявили, что остаются преданными усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств ПВО и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

"Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает намерения России продолжать жестокую войну против Украины и ее народа, чтобы вызвать как можно больше человеческих жертв и нанести масштабные разрушения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и поддержку народу Украины", - говорится в заявлении.

Как отметил представитель ЕС, в течение последних двух с половиной лет Россия ведет свою незаконную захватническую войну и непрерывно терроризирует украинцев. По всей территории Украины она осуществляет масштабные удары ракетами и дронами, которые нацелены преимущественно на гражданские объекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о ракетном ударе РФ по Полтаве: Это возмутительная попытка Путина сломать волю свободного народа

"Это лишь подчеркивает потребность Украины, в соответствии с законным правом на самооборону, закрепленного в Уставе ООН, быть способной эффективно отразить такие гнусные атаки, совершенные с российских военных баз, и оттеснить агрессора", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что Европейский Союз остается преданным усилению военной поддержки, в частности путем предоставления средств противовоздушной обороны и боеприпасов: "Эти поставки усиливают украинскую самооборону, спасают невинные жизни и снижают уровень разрушений".

Также читайте: Белый дом о российском ударе по Полтаве: Продолжим сосредотачиваться на укреплении ПВО Украины

Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на утро 4 сентября 2024 года после удара РФ по Полтаве известно о 52 погибших, более 270 человек ранены. Позже стало известно, что 53 человека погибли в результате вражеского удара по учебному заведению в Полтаве.

Автор: 

Тахтаулове (764) Евросоюз (17115)


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Топ комментарии
+5
Такі атаки потрібно не відбивати. Їх потрібно знищувати ще в зародку!
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04.09.2024 11:57
+4
Ніяке ппо не гарантує такого.Чекати коли над головою летять балванки і чи їх знищить ппо,це дурня.Найкращий результат,це знищити літаки на аеродромах.
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04.09.2024 12:07
+3
Вы соучастники пуйла.
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04.09.2024 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Такі атаки потрібно не відбивати. Їх потрібно знищувати ще в зародку!
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04.09.2024 11:57 Ответить
На літовищах ворога!
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04.09.2024 12:03 Ответить
європа НІКОЛИ не зрозуміє ситуацію в Україні поки на собі не відчує удари ракет,загибель своїх громадян та близьких ,а так ми "розуміємо" що ви "відчуваєте"
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04.09.2024 12:26 Ответить
Щоб вже ви мали цю здатність!!!
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04.09.2024 12:03 Ответить
Вы соучастники пуйла.
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04.09.2024 12:05 Ответить
Смешно требовать от беспомощной Европы содействия. У Европы ничего нет ни чтобы защищаться, ни чтобы атаковать. Сколько там единственных ракет дали Shadow Storm\Scalp которых хватает только чтобы на парадах возить. У них игрушечные бутафорские армии.
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04.09.2024 12:28 Ответить
Что мешало пшекам сбить ракету над Львовом, если была такая возможность?
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04.09.2024 12:40 Ответить
Ніяке ппо не гарантує такого.Чекати коли над головою летять балванки і чи їх знищить ппо,це дурня.Найкращий результат,це знищити літаки на аеродромах.
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04.09.2024 12:07 Ответить
"...бути здатною ефективно відбити такі мерзенні атаки, здійснені з російських військових баз, та відтіснити агресора" Джерело:

А про "нанести удар у відповідь" навіть і натяку немає! Я вже не кажу про те, що жодна система ППО не здатна збивати 100% цілей при масованій комбінованій (крилаті та балістичні ракети плюс БПЛА) атаці.
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04.09.2024 12:21 Ответить
Отримавши гроші від росії та китаю, згідно https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіту комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

Отримавши гроші від Конгресу для допомоги Україні, залишок яких 6.1млрд з 7.8млрд, та згорають в кінці місяця.
Використано тільки 20-25%

В результаті тільки заяви, замість допомоги
"Я рішуче засуджую цю жахливу атаку. Ця атака є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але два з половиною роки народ України стоїть непохитно"

та
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, - ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
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04.09.2024 12:23 Ответить
хай найвеличніший пошле у Вашингтон ще більше козлів і сам наплете ще більше звинувачень в сторону американської адміністрації. Я вже чув ще у минулі роки від деяких захоплення: от наш їм врізав так врізав - шоб знали... Вони й узнали що з нікчемним взагалі не варто спілкуватися. так, потріпати по плечу, обізвати ніби ненароком путіним, ще якось відшити. Це урок не зеленим, це урок всім нашим виборцям. не хочуть допомагати не країні, не хочуть допомагати саме оцьом у уряду, кільком дефективним менджерам, посади котрих навіть в конституції не прописані. Бо вони добре усвідомлюють, що з зеленими перемога нам не світить. перемир'я якесь із здачею територій - можливе. А далі - зернова торгівля - в дупіі. металургія та виробництво електрики - в дупі. Адже ЗАЕС точно не віддадуть. шо ще секонду не зрозуміло?
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04.09.2024 13:53 Ответить
Тобто заперечень щодо звіту Конгресу немає.

Хороше виправдання корупційних грошей....
Недостатньо допомагаємо, не тому що корупційні гроші за можливі "потрібні рішення", а тому що владу не можливо законно змінити під час війни.
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04.09.2024 14:40 Ответить
негідники до влади приходять ніби законно, але насправді обманом. Застосовучи зомбуючу технологію кіно та телевізора, брешучи в очі виборцям. А коли приходить кінець каденції, то вимагають дотримуватися законності. Війна не дає обирати нову владу, хоч і каденція старої закінчилася? ну то війна йтиме вічно, бо є сумніви, що вони свою владу втримають інакше. навіть якщо не буде вже бомбардирувань, то тліючий конфлікт останеться. і кордони країни не відновляться.
так шо винувата америка, жуб даю
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04.09.2024 15:53 Ответить
Треба по порядку

В США є законодавча (Конгрес) та виконавча гілка влади (адміністрація, міноборони і т.п.)

Конгрес прийняв закон - 61млрд на потреби України
Адміністрація повинна виконувати закон
Чи в законі сказано, що якщо влада в Україні "не така", то можна не виконувати?

В кінці 2023, адміністрація відмовлялась допомагати Україні, було "не комфортно" - хоча такого закона не існує, інакше би зіслались на закон

Коли отримали 61млрд, в чому проблема виконати закон?

Якщо не нравиться влада, то адміністрація могла через конгресменів додати в закон таку вимогу
Або президент міг ветувати закон
Но закон підписаний, виходить офіційно претензій не існує
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04.09.2024 16:32 Ответить
за ці удари і загибель людей маємо подякувати також ЄС і США, які глибоко занепокоєні, але не дозволяють використовувати свою зброю по території кацапів
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04.09.2024 12:34 Ответить
відкрито не дозволяють. але зелені дуже й не прагнуть. Бо якщо добре щось рвоне а потім ще й згорить - як кацапи докажуть, що то імпортна зброя?
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04.09.2024 13:55 Ответить
продовжуємо мріяти і слухати політиків, які триндять для свого лохторату
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04.09.2024 12:36 Ответить
Запад, сборище импотентов . Бесхребетные, трусливые твари
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04.09.2024 12:43 Ответить
Должна ?
Чем, обеспокоенностью ?
Международное право в дупе, даже пуйла не осмелились арестовать, хотя должны были.
Твари лицемерные, кацапия топчет и гадит на все межд
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04.09.2024 12:43 Ответить
 
 