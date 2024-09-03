Белый дом о российском ударе по Полтаве: Продолжим сосредотачиваться на укреплении ПВО Украины
В Белом доме прокомментировали российский удар баллистическими ракетами по Полтаве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара.
"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".
"Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак", - добавил представитель Белого дома.
Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.
В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найлехше у них виходить, лише теліпати отією єрундою
-- Слідуючу гру ми будем грати ще краще!
або шашликами стріляй, або великим будівництвом.
в чьом проблєма ?
Асфальтом Україну, зеленському не прикрити з 2019 року
В нас працює майже десяток Фоденів, працюють цілодобово та в інтересах декількох бригад. Ми витягуємо трофейну техніку, ми витягуємо пошкоджену нашу.
На всіх малюках стоїть купольний РЕБ, який забезпечує досить надійний захист в діапазоні від 750 до 1050 MHz. Але проблема в тому, що підари вже давно перейшли на нижчий діапазон.
Дообладнати РЕБ на "малюках" - бюджет майже 300 000 гривень. Я вже домовився про постачання якнайшвидше, але потрібно терміново сплатити рахунок.
Цього разу я використовую особисте становище в службових цілях та прошу допомогти саме моєму підрозділу. Дуже прошу.
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
А як все добре починалося. Байден наш, Байден свій, Байден наше все....