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Новости Помощь Украине
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Белый дом о российском ударе по Полтаве: Продолжим сосредотачиваться на укреплении ПВО Украины

кірбі

В Белом доме прокомментировали российский удар баллистическими ракетами по Полтаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".

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"Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.

Автор: 

ПВО (2736) Тахтаулове (764) США (26583) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+16
Зосереджуватися потрібно на знищенні кацапських аеродромів і центрів прийняття рішень!!! А ви нам руки зв'язуєте своїми заборонами!!!
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03.09.2024 21:20
+12
Дурік, не зміцнювати ППО потрібно, а дозволити бити американськими ракетами на великі відстані.
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03.09.2024 21:30
+11
Боже за що нам таких партнерів.Зміцнюють і не зміцнюють.Скоріше балаболять.Україна як в тирі,по ній стріляють,а відповідати не можемо.
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03.09.2024 21:22
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Заспокоів - зняв камінь з душі
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03.09.2024 21:19 Ответить
Продовжимо - це шось по шкалі виміру від нуля до бескінечності
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03.09.2024 21:28 Ответить
«Продовжити», треба було Українцям, на виборах у 2019 році, але ж, ну хоть паржом, думати їм, не було чим!! Порошенко брата, то з'їв, то до тюрми посадив, то ще щось, зелені гундосили, а тепер США тягнуть за зеленського його обов'язки. Про БЕЗКОШТОВНУ ОБОРОНУ України, з 2022 року, усі мудрили великорозумні, якось язики в дупу повставляли !!
Найлехше у них виходить, лише теліпати отією єрундою
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03.09.2024 21:38 Ответить
Тренер футбольної команди, яка програла з рахунком 0 : 7, дає інтерв'ю:
-- Слідуючу гру ми будем грати ще краще!
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04.09.2024 09:56 Ответить
Зосереджуватися потрібно на знищенні кацапських аеродромів і центрів прийняття рішень!!! А ви нам руки зв'язуєте своїми заборонами!!!
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03.09.2024 21:20 Ответить
та стріляй своєю зброєю хоч до Владивостока - ніхто не завадить.

або шашликами стріляй, або великим будівництвом.

в чьом проблєма ?
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03.09.2024 21:54 Ответить
Таким атакам потрібно ЗАПОБІГАТИ, а не зосереджуватися на їх відбитті!!
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03.09.2024 21:22 Ответить
Боже за що нам таких партнерів.Зміцнюють і не зміцнюють.Скоріше балаболять.Україна як в тирі,по ній стріляють,а відповідати не можемо.
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03.09.2024 21:22 Ответить
в нас куди головніша біда - не такі-сякі партнери, а ті 73/43%зебіли, які навіть нині не каються, що поставили керувати власною країную пришелепкуватих клоунів
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03.09.2024 21:52 Ответить
Краще б дозволив лупити по кацапії! Зосереджувач бісів!
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03.09.2024 21:22 Ответить
Останнім часом від США більше розмов, чим реальної допомоги
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03.09.2024 21:24 Ответить
Нажаль, але американців наразі усе влаштовує...І життя українців для колективного Заходу, не являються пріоритетом...
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03.09.2024 21:25 Ответить
Вы че б*** издеваетесь? Какой толк от того оружия если им можно бить только по Украине?
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03.09.2024 21:26 Ответить
Дякуємо, за дієву допомогу та підтримку, Західним Партнерам!
Асфальтом Україну, зеленському не прикрити з 2019 року
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03.09.2024 21:27 Ответить
Але іпашить по кацапах в тилу ніЗЗЯ...
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03.09.2024 21:27 Ответить
а можно вже і нам дубиною заїбашить , чи так і будете нам бинти з целоксом надавати, поки кров'ю не стечем остаточно?
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03.09.2024 21:30 Ответить
Дурік, не зміцнювати ППО потрібно, а дозволити бити американськими ракетами на великі відстані.
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03.09.2024 21:30 Ответить
Потужно зосереджуються
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03.09.2024 21:32 Ответить
Потужно,велике спасибі вам,їжте не обляпайтесь!Ставлятся до нас,як до якогось не потреба.
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03.09.2024 21:39 Ответить
В этой администрации одни подонки и трусы
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03.09.2024 21:41 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3832 Юрій Бірюков, головний менеджер ГО "Справа Громад", просить про допомогу на РЕБи:
В нас працює майже десяток Фоденів, працюють цілодобово та в інтересах декількох бригад. Ми витягуємо трофейну техніку, ми витягуємо пошкоджену нашу.
На всіх малюках стоїть купольний РЕБ, який забезпечує досить надійний захист в діапазоні від 750 до 1050 MHz. Але проблема в тому, що підари вже давно перейшли на нижчий діапазон.
Дообладнати РЕБ на "малюках" - бюджет майже 300 000 гривень. Я вже домовився про постачання якнайшвидше, але потрібно терміново сплатити рахунок.
Цього разу я використовую особисте становище в службових цілях та прошу допомогти саме моєму підрозділу. Дуже прошу.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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03.09.2024 21:45 Ответить
Сам не понял, что прочитал
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03.09.2024 21:47 Ответить
Він наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною Джерело:
А як все добре починалося. Байден наш, Байден свій, Байден наше все....
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03.09.2024 21:49 Ответить
Дайте ракет и разрешите бить по аэродромам военным объектам итд. До одного местк ваша пво. Столько патриотов не дадут сколько баллистики передал Иран и корейцы рашке. Вам падлы будут до конца ваших дней вспоминать вашу импотентность и как вы слили 40 млн страну
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03.09.2024 22:04 Ответить
Продовжують зосереджуватись - ну навіщо так суворо ? Якої небудь заклопотанності цілком досить .
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03.09.2024 22:15 Ответить
Який хрін від того ППО, якщо усе везуть на Кієв прикривати бубу-манюню.
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03.09.2024 22:16 Ответить
Треба знищувати сiрники, а не вогонь!
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03.09.2024 22:16 Ответить
В мене таке враження, що якби Украiна програла, то наших вiрних партнерiв це цiлком би влаштувало!
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03.09.2024 22:19 Ответить
Так і є, на жаль. Деякі розумні люди говорять, що наші "партнери";більше за путіна, ніж за Україну
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04.09.2024 00:01 Ответить
Йди ***** **** тупа, ППО до пізди, всі заводи кацапів повинні бути **********
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03.09.2024 22:34 Ответить
А если они пошлют
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04.09.2024 00:33 Ответить
Гей, містер Президент, Ви там, звісно, підтримуйте нас, але обережно, щоб не було ескалації.
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03.09.2024 23:13 Ответить
вони продовжують, ***** продовжує - нічого не змінюється, для нас все стабільно хреново
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03.09.2024 23:59 Ответить
 
 