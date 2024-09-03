Белый дом о российском ударе по Полтаве: Продолжим сосредотачиваться на укреплении ПВО Украины

В Белом доме прокомментировали российский удар баллистическими ракетами по Полтаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби выразил соболезнования украинцам после очередного массированного российского удара.

"Это еще одно ужасное напоминание о масштабах жестокости Путина в отношении народа Украины, способом, когда он пытается наказать их за собственное вторжение в эту страну, атакуя критически важную инфраструктуру и пытаясь усложнить им жизнь и получение средств к существованию", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден "четко дал понять", что поддержка Украины со стороны США "остается непоколебимой, и мы продолжим сосредотачиваться на укреплении ее армии и противовоздушной обороны против таких атак".

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"Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак", - добавил представитель Белого дома.

Напомним, 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о 51 погибшем человеке и 271 раненом.