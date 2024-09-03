Білий дім про російський удар по Полтаві: Продовжимо зосереджуватися на зміцненні ППО України

У Білому домі прокоментували російський удар балістичними ракетами по Полтаві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".

Читайте також: Кулеба після ракетного удару РФ по Полтаві закликав партнерів прискорити постачання Україні систем ППО та взяти на себе нові зобов’язання

"Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, Javelin, протитанкові системи, і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося й надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.