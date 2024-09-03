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Білий дім про російський удар по Полтаві: Продовжимо зосереджуватися на зміцненні ППО України

кірбі

У Білому домі прокоментували російський удар балістичними ракетами по Полтаві

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі висловив співчуття українцям після чергового масованого російського удару.

"Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя та отримання засобів до існування", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак".

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"Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, Javelin, протитанкові системи, і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося й надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак", - додав представник Білого дому.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про 51 загиблу людину та 271 пораненого.

Автор: 

ППО (3176) Полтава (555) США (22713) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+16
Зосереджуватися потрібно на знищенні кацапських аеродромів і центрів прийняття рішень!!! А ви нам руки зв'язуєте своїми заборонами!!!
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03.09.2024 21:20
+12
Дурік, не зміцнювати ППО потрібно, а дозволити бити американськими ракетами на великі відстані.
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03.09.2024 21:30
+11
Боже за що нам таких партнерів.Зміцнюють і не зміцнюють.Скоріше балаболять.Україна як в тирі,по ній стріляють,а відповідати не можемо.
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03.09.2024 21:22
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Заспокоів - зняв камінь з душі
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03.09.2024 21:19 Відповісти
Продовжимо - це шось по шкалі виміру від нуля до бескінечності
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03.09.2024 21:28 Відповісти
«Продовжити», треба було Українцям, на виборах у 2019 році, але ж, ну хоть паржом, думати їм, не було чим!! Порошенко брата, то з'їв, то до тюрми посадив, то ще щось, зелені гундосили, а тепер США тягнуть за зеленського його обов'язки. Про БЕЗКОШТОВНУ ОБОРОНУ України, з 2022 року, усі мудрили великорозумні, якось язики в дупу повставляли !!
Найлехше у них виходить, лише теліпати отією єрундою
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03.09.2024 21:38 Відповісти
Тренер футбольної команди, яка програла з рахунком 0 : 7, дає інтерв'ю:
-- Слідуючу гру ми будем грати ще краще!
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04.09.2024 09:56 Відповісти
Зосереджуватися потрібно на знищенні кацапських аеродромів і центрів прийняття рішень!!! А ви нам руки зв'язуєте своїми заборонами!!!
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03.09.2024 21:20 Відповісти
та стріляй своєю зброєю хоч до Владивостока - ніхто не завадить.

або шашликами стріляй, або великим будівництвом.

в чьом проблєма ?
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03.09.2024 21:54 Відповісти
Таким атакам потрібно ЗАПОБІГАТИ, а не зосереджуватися на їх відбитті!!
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03.09.2024 21:22 Відповісти
Боже за що нам таких партнерів.Зміцнюють і не зміцнюють.Скоріше балаболять.Україна як в тирі,по ній стріляють,а відповідати не можемо.
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03.09.2024 21:22 Відповісти
в нас куди головніша біда - не такі-сякі партнери, а ті 73/43%зебіли, які навіть нині не каються, що поставили керувати власною країную пришелепкуватих клоунів
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03.09.2024 21:52 Відповісти
Краще б дозволив лупити по кацапії! Зосереджувач бісів!
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03.09.2024 21:22 Відповісти
Останнім часом від США більше розмов, чим реальної допомоги
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03.09.2024 21:24 Відповісти
Нажаль, але американців наразі усе влаштовує...І життя українців для колективного Заходу, не являються пріоритетом...
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03.09.2024 21:25 Відповісти
Вы че б*** издеваетесь? Какой толк от того оружия если им можно бить только по Украине?
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03.09.2024 21:26 Відповісти
Дякуємо, за дієву допомогу та підтримку, Західним Партнерам!
Асфальтом Україну, зеленському не прикрити з 2019 року
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03.09.2024 21:27 Відповісти
Але іпашить по кацапах в тилу ніЗЗЯ...
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03.09.2024 21:27 Відповісти
а можно вже і нам дубиною заїбашить , чи так і будете нам бинти з целоксом надавати, поки кров'ю не стечем остаточно?
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03.09.2024 21:30 Відповісти
Дурік, не зміцнювати ППО потрібно, а дозволити бити американськими ракетами на великі відстані.
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03.09.2024 21:30 Відповісти
Потужно зосереджуються
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03.09.2024 21:32 Відповісти
Потужно,велике спасибі вам,їжте не обляпайтесь!Ставлятся до нас,як до якогось не потреба.
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03.09.2024 21:39 Відповісти
В этой администрации одни подонки и трусы
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03.09.2024 21:41 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3832 Юрій Бірюков, головний менеджер ГО "Справа Громад", просить про допомогу на РЕБи:
В нас працює майже десяток Фоденів, працюють цілодобово та в інтересах декількох бригад. Ми витягуємо трофейну техніку, ми витягуємо пошкоджену нашу.
На всіх малюках стоїть купольний РЕБ, який забезпечує досить надійний захист в діапазоні від 750 до 1050 MHz. Але проблема в тому, що підари вже давно перейшли на нижчий діапазон.
Дообладнати РЕБ на "малюках" - бюджет майже 300 000 гривень. Я вже домовився про постачання якнайшвидше, але потрібно терміново сплатити рахунок.
Цього разу я використовую особисте становище в службових цілях та прошу допомогти саме моєму підрозділу. Дуже прошу.

💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331
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03.09.2024 21:45 Відповісти
Сам не понял, что прочитал
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03.09.2024 21:47 Відповісти
Він наголосив, що президент США Джо Байден "чітко дав зрозуміти", що підтримка України з боку США "залишається непохитною Джерело:
А як все добре починалося. Байден наш, Байден свій, Байден наше все....
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03.09.2024 21:49 Відповісти
Дайте ракет и разрешите бить по аэродромам военным объектам итд. До одного местк ваша пво. Столько патриотов не дадут сколько баллистики передал Иран и корейцы рашке. Вам падлы будут до конца ваших дней вспоминать вашу импотентность и как вы слили 40 млн страну
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03.09.2024 22:04 Відповісти
Продовжують зосереджуватись - ну навіщо так суворо ? Якої небудь заклопотанності цілком досить .
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03.09.2024 22:15 Відповісти
Який хрін від того ППО, якщо усе везуть на Кієв прикривати бубу-манюню.
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03.09.2024 22:16 Відповісти
Треба знищувати сiрники, а не вогонь!
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03.09.2024 22:16 Відповісти
В мене таке враження, що якби Украiна програла, то наших вiрних партнерiв це цiлком би влаштувало!
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03.09.2024 22:19 Відповісти
Так і є, на жаль. Деякі розумні люди говорять, що наші "партнери";більше за путіна, ніж за Україну
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04.09.2024 00:01 Відповісти
Йди ***** **** тупа, ППО до пізди, всі заводи кацапів повинні бути **********
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03.09.2024 22:34 Відповісти
А если они пошлют
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04.09.2024 00:33 Відповісти
Гей, містер Президент, Ви там, звісно, підтримуйте нас, але обережно, щоб не було ескалації.
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03.09.2024 23:13 Відповісти
вони продовжують, ***** продовжує - нічого не змінюється, для нас все стабільно хреново
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03.09.2024 23:59 Відповісти
 
 