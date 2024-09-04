Львівська ОВА направить 30 млн грн із обласного бюджету на подолання наслідків сьогоднішнього удару

Львівщина скерує з резервного фонду обласного бюджету 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільними зусиллями відбудуємо усі будинки, медзаклади та школи. Відновимо памʼятки архітектури. Лише людей не повернемо і це страшна трагедія для всієї нашої області. Завтра на Львівщині - День жалоби", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра у Львові день жалоби: через російський удар 7 людей загинули, серед них - дві дитини. Понад 60 постраждалих

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.