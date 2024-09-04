Львовская ОВА направит 30 млн грн из областного бюджета на преодоление последствий сегодняшнего удара

Львовщина направит из резервного фонда областного бюджета 30 миллионов гривен на преодоление последствий сегодняшней атаки врага по Львову.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместными усилиями отстроим все дома, медучреждения и школы. Восстановим памятники архитектуры. Только людей не вернем и это страшная трагедия для всей нашей области. Завтра на Львовщине - День траура", - отметил он.

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Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.