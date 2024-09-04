Завтра во Львове день траура: из-за российского удара 7 человек погибли, среди них - два ребенка. Более 60 пострадавших

Спасатели завершили свою работу на месте российского удара во Львове. Из-под завалов им удалось спасти 12 человек. Семеро, к сожалению, погибли.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей. Все получают надлежащую медицинскую помощь.

Мы объявляем День траура во Львове в четверг, 5 сентября, в память обо всех погибших в результате российской атаки на наш город", - написал он.

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В свою очередь, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что, по уточненным данным, среди погибших - двое детей - 7 и 14 лет.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.