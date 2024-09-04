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Завтра во Львове день траура: из-за российского удара 7 человек погибли, среди них - два ребенка. Более 60 пострадавших

жалоба

Спасатели завершили свою работу на месте российского удара во Львове. Из-под завалов им удалось спасти 12 человек. Семеро, к сожалению, погибли.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас после утреннего вражеского обстрела в больницы Первого медобъединения обратилось 64 человека, среди них - 8 детей. Все получают надлежащую медицинскую помощь.

Мы объявляем День траура во Львове в четверг, 5 сентября, в память обо всех погибших в результате российской атаки на наш город", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одной из локаций во Львове большая глубина завала. Под ним могут быть люди, - ОВА

В свою очередь, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что, по уточненным данным, среди погибших - двое детей - 7 и 14 лет.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

Автор: 

Львов (4582) траур (227)


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Топ комментарии
+3
Сумно ...
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04.09.2024 14:02
+3
тій дівчині,що 21рік уже дитиною не вважають звісно. Але мама цих дітей загинула також, тому немає кому вважати їх усіх дітьми. Хіба можливо виживе їх батько, але на його місці я б не хотіла виживати.
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04.09.2024 14:05
+1
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ погибшим!скорейшего выздоровления всем раненым!смерть всем кацапам!!!!
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04.09.2024 14:00
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ погибшим!скорейшего выздоровления всем раненым!смерть всем кацапам!!!!
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04.09.2024 14:00 Ответить
Сумно ...
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04.09.2024 14:02 Ответить
тій дівчині,що 21рік уже дитиною не вважають звісно. Але мама цих дітей загинула також, тому немає кому вважати їх усіх дітьми. Хіба можливо виживе їх батько, але на його місці я б не хотіла виживати.
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04.09.2024 14:05 Ответить
Він повинен вижити та жити, щоби бути на шпальтах усіх Західних ЗМІ та інших ресурсів як реальний доказ того, що в Україні рашисти вбивають мирних та до яких страшних трагічних наслідків призводить несвоєчасне та неповне надання військової допомоги України, зокрема ******** систем ППО та ПРО
Є надія, що хоча б такі живі приклади змусять Захід діяти більш швидко і рішуче, що хоча б якось убезпечить наш тил та захистить від рашистських ракетних атак
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04.09.2024 14:57 Ответить
в цьому світі,як виявилося, ніхто нікому нічого не винен. Ви сильно переймаєтеся шпальтами Заходу і переоцінюєте їх вплив на політику.
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04.09.2024 15:18 Ответить
шпальта троха рухають суспільну думку
суспільна думка має вплив на політиків, які на Заходи троха дослухаються
До прикладу: колега на Покровському напрямку втратив нижню частину обличчя (від верхньої частини носа та аж до горла) - страшенне поранення, у свідомості, живий, тіко без рота, язика, зубів - просто діра
лікар-анестезіолог у шпиталі зробив фото- та відео- стану бійця, переслав західному журналісту, який свого часу відвідував шпиталь, той за океаном розмістив фото бійця на інфоресурсах.
Сьогодні бійця вже американські спеці коштом американських платників податків та за сприяння дуже високих американських політиків готують до операцій з повного відновлення обличчя. До нього речі у шпиталь приїздив американський спец пластичний хірург, написав протокол підготовки, надав консультацію. Отака історія. По ампутаціям те саме, працює
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04.09.2024 15:48 Ответить
про цю вбиту сім'ю вже написали, наприклад, ббс. Так само регулярно пишуть про інших декілька сотень загиблих дітей. Полікують ще трохи бійців. Допомога військова і надалі буде зовсім мізерна порівняно з їх можливостями, війна буде продовжуватися ще довго, гинути і далі багато буде тут людей, і на фронті, і в тилу, бо так вирішили політики.
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04.09.2024 16:19 Ответить
у березні 22-го на Заході як за допомогу мова йшла лиш за Javelin, Stinger, ******** M2, шоломи, броніки та сухпаї, а також за партизанську війну на заході держави. Змінилося
Тут теж усе буде змінюватися, але за умови - щось робити, демонструвати, доводити
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04.09.2024 16:27 Ответить
скільки тут ще мають вбити дітей, щоб щось стало доведеним? По моєму, на Заході все вирішили, вони керуються своїми інтересами, ніякого доведення Заходу не треба
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04.09.2024 16:42 Ответить
Скажу старшну думку, але видається, що цей удар русні по Львову цілком вчасний і вигідний для нашого військово-політичного "командування" (прости Господи)... Цей удар створив певну інформаційну завісу учорашньому удару по Полтавському інституту, де загинуло понад 50 курсантів та військових. Не в останню чергу через халатність наших...
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04.09.2024 17:00 Ответить
 
 