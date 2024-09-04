Завтра у Львові день жалоби: через російський удар 7 людей загинули, серед них - дві дитини. Понад 60 постраждалих
Рятувальники завершили свою роботу на місці російського удару у Львові. З-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей. Семеро, на жаль, загинули.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу.
Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто", - написав він.
Своєю чергою, голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що за уточненими даними, серед загиблих - двоє дітей - 7 та 14 років.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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