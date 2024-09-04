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Завтра у Львові день жалоби: через російський удар 7 людей загинули, серед них - дві дитини. Понад 60 постраждалих

жалоба

Рятувальники завершили свою роботу на місці російського удару у Львові. З-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей. Семеро, на жаль, загинули.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб’єднання звернулось 64 людей, серед них - 8 дітей. Усі отримують належну медичну допомогу.

Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто", - написав він.

Також читайте: Кулеба після ударів РФ по Львову і Кривому Рогу звернувся до партнерів: Збиття шматків смертоносного металу в повітрі не є участю у війні

Своєю чергою, голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що за уточненими даними, серед загиблих -  двоє дітей - 7 та 14 років.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Автор: 

Львів (3069) жалоба (163)


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Топ коментарі
+3
Сумно ...
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04.09.2024 14:02
+3
тій дівчині,що 21рік уже дитиною не вважають звісно. Але мама цих дітей загинула також, тому немає кому вважати їх усіх дітьми. Хіба можливо виживе їх батько, але на його місці я б не хотіла виживати.
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04.09.2024 14:05
+1
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ погибшим!скорейшего выздоровления всем раненым!смерть всем кацапам!!!!
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04.09.2024 14:00
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ погибшим!скорейшего выздоровления всем раненым!смерть всем кацапам!!!!
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04.09.2024 14:00 Відповісти
Сумно ...
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04.09.2024 14:02 Відповісти
тій дівчині,що 21рік уже дитиною не вважають звісно. Але мама цих дітей загинула також, тому немає кому вважати їх усіх дітьми. Хіба можливо виживе їх батько, але на його місці я б не хотіла виживати.
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04.09.2024 14:05 Відповісти
Він повинен вижити та жити, щоби бути на шпальтах усіх Західних ЗМІ та інших ресурсів як реальний доказ того, що в Україні рашисти вбивають мирних та до яких страшних трагічних наслідків призводить несвоєчасне та неповне надання військової допомоги України, зокрема ******** систем ППО та ПРО
Є надія, що хоча б такі живі приклади змусять Захід діяти більш швидко і рішуче, що хоча б якось убезпечить наш тил та захистить від рашистських ракетних атак
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04.09.2024 14:57 Відповісти
в цьому світі,як виявилося, ніхто нікому нічого не винен. Ви сильно переймаєтеся шпальтами Заходу і переоцінюєте їх вплив на політику.
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04.09.2024 15:18 Відповісти
шпальта троха рухають суспільну думку
суспільна думка має вплив на політиків, які на Заходи троха дослухаються
До прикладу: колега на Покровському напрямку втратив нижню частину обличчя (від верхньої частини носа та аж до горла) - страшенне поранення, у свідомості, живий, тіко без рота, язика, зубів - просто діра
лікар-анестезіолог у шпиталі зробив фото- та відео- стану бійця, переслав західному журналісту, який свого часу відвідував шпиталь, той за океаном розмістив фото бійця на інфоресурсах.
Сьогодні бійця вже американські спеці коштом американських платників податків та за сприяння дуже високих американських політиків готують до операцій з повного відновлення обличчя. До нього речі у шпиталь приїздив американський спец пластичний хірург, написав протокол підготовки, надав консультацію. Отака історія. По ампутаціям те саме, працює
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04.09.2024 15:48 Відповісти
про цю вбиту сім'ю вже написали, наприклад, ббс. Так само регулярно пишуть про інших декілька сотень загиблих дітей. Полікують ще трохи бійців. Допомога військова і надалі буде зовсім мізерна порівняно з їх можливостями, війна буде продовжуватися ще довго, гинути і далі багато буде тут людей, і на фронті, і в тилу, бо так вирішили політики.
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04.09.2024 16:19 Відповісти
у березні 22-го на Заході як за допомогу мова йшла лиш за Javelin, Stinger, ******** M2, шоломи, броніки та сухпаї, а також за партизанську війну на заході держави. Змінилося
Тут теж усе буде змінюватися, але за умови - щось робити, демонструвати, доводити
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04.09.2024 16:27 Відповісти
скільки тут ще мають вбити дітей, щоб щось стало доведеним? По моєму, на Заході все вирішили, вони керуються своїми інтересами, ніякого доведення Заходу не треба
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04.09.2024 16:42 Відповісти
Скажу старшну думку, але видається, що цей удар русні по Львову цілком вчасний і вигідний для нашого військово-політичного "командування" (прости Господи)... Цей удар створив певну інформаційну завісу учорашньому удару по Полтавському інституту, де загинуло понад 50 курсантів та військових. Не в останню чергу через халатність наших...
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04.09.2024 17:00 Відповісти
 
 