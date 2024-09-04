УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11009 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 033 7

МЗС Литви викликало російського дипломата через терористичні атаки РФ на Україну: Повна зневага до людського життя

МЗС Литви

У середу, 4 вересня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, щоб висловити протест через нещодавні російські терористичні атаки на Україну.

Про це йдеться на сайті МЗС Литви, повідомляє Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві Литви зазначили, що викликали представника російського посольства "у відповідь на посилення обстрілів Росією українських цивільних об'єктів, зокрема на атаку по Полтаві, внаслідок якої загинули десятки людей".

"МЗС Литви зазначило, що ракети і бомби, які влучають у навчальні заклади, лікарні та житлові райони, демонструють відчайдушність Росії і повну зневагу до людського життя та міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві.

Крім цього, у відомстві нагадали російським дипломатам, що відповідальність за ці воєнні злочини лежить не лише на їхніх безпосередніх виконавцях, але й на тих, хто відповідає за планування та здійснення російської військової агресії проти України.

"Литва разом з міжнародним співтовариством вкотре закликає Росію негайно припинити свою злочинну брутальну агресію і підтверджує, що зробить все можливе для подальшого посилення підтримки України", - заявили у МЗС Литви.

Читайте також: Глава Міноборони Литви Кащюнас закликає ЄС дозволити Україні бити по Росії західною зброєю: Маємо дозволити українцям досягти повної боєздатності

Удар РФ по Полтаві

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки.

Станом на 4 вересня відомо про 53 загиблих, понад 270 людей поранені.

Атака РФ на Україну 4 вересня

Вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Через російську атаку у Львові, за останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків, 11 людей у критичному стані.

Окрім того, ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

Дивіться також: Через удар РФ по Львову загинула мати та три її доньки - Ярина, Дарина та Емілія. ФОТО

Автор: 

Литва (2395) обстріл (28392) посольство рф (330) атака (339)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гнати цього посла потрібно із Литви разом з іншими свинокацапами
показати весь коментар
04.09.2024 22:44 Відповісти
Цікаво, чому жодна країна ЄС (а також США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія) досі не розірвали з россосією дипломатичні стосунки?
показати весь коментар
04.09.2024 22:48 Відповісти
Навіть не викликали дипломата.Їм по барабану,що гинуть українці.
показати весь коментар
05.09.2024 00:00 Відповісти
Щиро дякуємо литовцям за підтримку нашої краіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️
Якби так поступала кожна краіна , як це роблять литвоські друзі ,
можливо був би результат 🙁
показати весь коментар
04.09.2024 22:52 Відповісти
Балтійські народи нас підтримають щиро! Бо знають що таке касапізм та розуміють з чим ми боремось
показати весь коментар
04.09.2024 23:01 Відповісти
Три американські відомства вчора в середу звинуватили керівництво російської державної медіагрупи RT, включаючи Маргариту Симоньян, а також хакерів, пов'язаних з ФСБ, у нових спробах вплинути на результати президентських виборів у США за допомогою дезінформації та оголосили про скоординовані дії проти росіян.
показати весь коментар
05.09.2024 08:51 Відповісти
Дякуємо литовцям!!!
показати весь коментар
05.09.2024 08:57 Відповісти
 
 