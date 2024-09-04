МИД Литвы вызвал российского дипломата из-за террористических атак РФ на Украину: Полное пренебрежение к человеческой жизни

В среду, 4 сентября, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства России, чтобы выразить протест из-за недавних российских террористических атак на Украину.

Об этом говорится на сайте МИД Литвы, сообщает Цензор.НЕТ.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что вызвали представителя российского посольства "в ответ на усиление обстрелов Россией украинских гражданских объектов, в частности на атаку по Полтаве, в результате которой погибли десятки людей".

"МИД Литвы отметил, что ракеты и бомбы, которые попадают в учебные заведения, больницы и жилые районы, демонстрируют отчаянность России и полное пренебрежение к человеческой жизни и международному гуманитарному праву", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в ведомстве напомнили российским дипломатам, что ответственность за эти военные преступления лежит не только на их непосредственных исполнителях, но и на тех, кто отвечает за планирование и осуществление российской военной агрессии против Украины.

"Литва вместе с международным сообществом в очередной раз призывает Россию немедленно прекратить свою преступную грубую агрессию и подтверждает, что сделает все возможное для дальнейшего усиления поддержки Украины", - заявили в МИД Литвы.

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Удар РФ по Полтаве

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг попал в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома.

По состоянию на 4 сентября известно о 53 погибших, более 270 человек ранены.

Атака РФ на Украину 4 сентября

Ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Из-за российской атаки во Львове, по последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.

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