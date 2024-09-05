Білий дім про зміни в українському Кабміні: Це не зменшить підтримки з боку США

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів не знизять рівень взаємодії та підтримки з боку США.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не змінить способу нашої взаємодії з Україною, і це точно не змінить підтримки, яку ми продовжимо їм надавати", - зазначив Кірбі.

Також він додав, що Сполучені Штати в цьому контексті не надають порад Україні, як керувати їхньою демократією.

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Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Ввечері 4 вересня до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

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