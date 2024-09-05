Білий дім про зміни в українському Кабміні: Це не зменшить підтримки з боку США
Кадрові зміни в Кабінеті міністрів не знизять рівень взаємодії та підтримки з боку США.
Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це не змінить способу нашої взаємодії з Україною, і це точно не змінить підтримки, яку ми продовжимо їм надавати", - зазначив Кірбі.
Також він додав, що Сполучені Штати в цьому контексті не надають порад Україні, як керувати їхньою демократією.
Що відомо про зміни в уряді
У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.
Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.
Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.
Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.
ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.
За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.
Ввечері 4 вересня до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Як пише видання, у 2019 році Зеленський витягнув дипломата-"ботана" з відносної невідомості, зробивши його спершу віцепрем'єр-міністром, а згодом - https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-priznachila-kulebu-golovoyu-mzs-340579_.html міністром закордонних справ . The Economist описує міністра як гострого комунікатора у круглих окулярах - більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона - у краватках від Вів'єн Вествуд. Кулеба користується повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході. Але врешті-решт його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з подекуди грубою та емоційною риторикою українського президента.
В офісі президента, пише видання, скаржилися на те, що Кулеба уникав важкої рутинної роботи.
Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби була вирішена у квітні, коли https://zn.ua/ukr/POLITICS/novim-ochilnikom-mzs-mozhe-stati-ekszastupnik-jermaka-zmi.html Андрій Сибіга, який має замінити його, був переведений з офісу президента на посаду заступника міністра. Кілька близьких до президента джерел припустили, що тоді відставці міністра завадив тиск з боку Державного департаменту США. За словами одного з джерел, зараз в Америці триває виборча кампанія, тож увага прикута до інших питань.
ось і Зе буде така проблема , якщо цей дурень не звільнить той синдикат
Так що США все рівно кого туди посадить квартал95.
Результат буде той самий.
Чи ви вважаєте, що буржуї не бачять цього?
І навіть, попри все, кажуть, що будуть підтримувати.
Він що сміється, яка в куку демократія з просраченим говнокомандувачем, корумпованим урядом і офісом ***********? Захід, кацапія покінчить з Україною і візметься за вас, тільки армія неоСССР буде врази сильніша.
Нє, кацапа?
Коротче, йди щи лаптєм паааахлєбай, а потім всрися під бяяярьозкай!
але я не знаю коли й за що тебе з психіатричної клініки випустили.
так що, пнх, кацап, на свої смердючі болота.
Ну, якщо ти таке самокритичне, то були.
Бувай, полудурок мацкальцкій
Справа в тому, що сша самим треба розібратися зі своєю космічною корупцією, а потім щось там вказувати Україні.
Корупція в Україні - це янгол, по зрівнянню з корупцією в сша.
Хай сша пояснять, як вони вкрали 30 млрд. Дуже цікаво.
Уже близится тот день, когда правда о сша разойдется по Планете.