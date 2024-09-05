УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4278 відвідувачів онлайн
Новини
2 232 35
Кабмін (13940) США (20972) підтримка (527) Кірбі (521)

Білий дім про зміни в українському Кабміні: Це не зменшить підтримки з боку США

Джон Кірбі

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів не знизять рівень взаємодії та підтримки з боку США.

Про це сказав радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не змінить способу нашої взаємодії з Україною, і це точно не змінить підтримки, яку ми продовжимо їм надавати", - зазначив Кірбі.

Також він додав, що Сполучені Штати в цьому контексті не надають порад Україні, як керувати їхньою демократією.

Читайте: В уряді з’явиться Міністерство повернення українців. Обговорюємо кандидатів, які могли б очолити, - "слуга народу" Арахамія

Що відомо про зміни в уряді

У середу, 4 вересня, Верховна Рада України підтримала відставку кількох міністрів.

Зокрема, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Рішення підтримали 243 нардепи.

Також ВР підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. "За" проголосувало 244 депутатів.

Окрім того, ВР підтримала відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. "За" проголосували 249 нардепів.

ВР також підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Натомість, за відставку Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України голосів не знайшлося. Вона поки лишається на посаді. Також не відтримала ВР рішення про звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна.

За відставку голови МЗС Дмитра Кулеби, який сьогодні подав відповідну заяву, Рада поки не голосувала.

Ввечері 4 вересня до Верховної Ради, за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу", яка діє на правах коаліції, надійшло подання премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про призначення нових міністрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сполучені Штати ввели санкції проти Симоньян та російських хакерів за втручання у президентські вибори

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
В США добре знають хто такі єрмак, галущенко, татаров...
показати весь коментар
05.09.2024 01:57
+5
Сцикливе занепокоєння та тремтiння над червоними лiнiями х..ла - то не пiдтримка, додiк, а лицемiрство.
показати весь коментар
05.09.2024 01:40
+5
Тай не збільшить її
показати весь коментар
05.09.2024 01:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцикливе занепокоєння та тремтiння над червоними лiнiями х..ла - то не пiдтримка, додiк, а лицемiрство.
показати весь коментар
05.09.2024 01:40 Відповісти
Тай не збільшить її
показати весь коментар
05.09.2024 01:43 Відповісти
На зло зермакам США таки допомагатиме Україні.
показати весь коментар
05.09.2024 01:55 Відповісти
ДОЛЯ ДМИТРА КУЛЕБИ БУЛА ВИРІШЕНА У КВІТНІ - THE

Як пише видання, у 2019 році Зеленський витягнув дипломата-"ботана" з відносної невідомості, зробивши його спершу віцепрем'єр-міністром, а згодом - https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-priznachila-kulebu-golovoyu-mzs-340579_.html міністром закордонних справ . The Economist описує міністра як гострого комунікатора у круглих окулярах - більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона - у краватках від Вів'єн Вествуд. Кулеба користується повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході. Але врешті-решт його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з подекуди грубою та емоційною риторикою українського президента.
В офісі президента, пише видання, скаржилися на те, що Кулеба уникав важкої рутинної роботи.
Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби була вирішена у квітні, коли https://zn.ua/ukr/POLITICS/novim-ochilnikom-mzs-mozhe-stati-ekszastupnik-jermaka-zmi.html Андрій Сибіга, який має замінити його, був переведений з офісу президента на посаду заступника міністра. Кілька близьких до президента джерел припустили, що тоді відставці міністра завадив тиск з боку Державного департаменту США. За словами одного з джерел, зараз в Америці триває виборча кампанія, тож увага прикута до інших питань.
показати весь коментар
05.09.2024 04:12 Відповісти
В США добре знають хто такі єрмак, галущенко, татаров...
показати весь коментар
05.09.2024 01:57 Відповісти
Це вже мабуть кримінальний синдикат ?
показати весь коментар
05.09.2024 02:01 Відповісти
Єрмак(син ГРУ-шника), татаров(янукович), галущено(ФСБ-шник деркач)
показати весь коментар
05.09.2024 02:00 Відповісти
А ви памятаете як ізолювали Кучму від зовнішнього світу і зробили ізгоєм? Це робила світа Кучми , теж повязани з ФСБ.

ось і Зе буде така проблема , якщо цей дурень не звільнить той синдикат
показати весь коментар
05.09.2024 02:04 Відповісти
Коли Криза на Тузлі була,до Кучми впихнули Медведчука. Плівки то теж незрозуміла херня, Мельниченко нерозумілий тіп.
показати весь коментар
05.09.2024 12:48 Відповісти
Не вийшло у гадьониша перекласти провали на фронті на американців. Не вийшло
показати весь коментар
05.09.2024 02:41 Відповісти
Тонко послали з допомогою: «Немає змін, немає грошей».
показати весь коментар
05.09.2024 03:17 Відповісти
Чергове переставляння ліжок в борделі.
показати весь коментар
05.09.2024 08:11 Відповісти
А найгірше буде в культурі. Дивно, що міністром культури не призначили артиста Юзіка.
показати весь коментар
05.09.2024 04:58 Відповісти
А на#єра те міністерство культури взагалі? Це совковий пережиток - в переважній більшості західних країн такого міністерства немає, а культура є
показати весь коментар
05.09.2024 08:09 Відповісти
Це все казки для охлоса. В кожній нормальній державі є фінансовані державою організації, котрі опікуються і керують національною культурою. Просто вони мають іншу назву.
показати весь коментар
05.09.2024 08:27 Відповісти
Так, організації є, але не міністерства. Яку таку державну стратегію культури визначає це міністерство? Шароварщину? А оті звалища побутових, і не тільки, відходів на узбіччі доріг та в парках, це теж культура? І хто такий культурний, охлос? Хто ж його буде окульту
показати весь коментар
05.09.2024 09:31 Відповісти
Франція, Італія і ще багато інших чомусь мають свої міністерства культури. І нафіга? Український мінкульт - "ета другоє". Це - рускоязична організація і цим все сказано. В постсовкових державах мінкульти необхідні, бо весь шар глибинної національної культури зведеться до шоубізнесу і щезне.
показати весь коментар
05.09.2024 10:16 Відповісти
Та куди вже меньше - з 6-ти мільярдів по чайній ложечці у вигляді 125 мільйонів на місяць... До речі, у жовтні початок нового фінансового року, і усе, що не використано, повернеться до бюджету - тонкий хід, Карл, дуже тонкий хід (с) "Впіймай мене, якщо зможеш".
показати весь коментар
05.09.2024 08:07 Відповісти
В диктатурі кабміни, парламенти несуть декоративну функцію.
Так що США все рівно кого туди посадить квартал95.
Результат буде той самий.
показати весь коментар
05.09.2024 08:53 Відповісти
Мда...Кірбі вміє жартувати із ситуації.
показати весь коментар
05.09.2024 09:27 Відповісти
Якщо журналісти шукають пікатні теми, правильно - хорошіє рускіє знову - поцікавтися епічною битвою між Яковеко та Швецом...
показати весь коментар
05.09.2024 09:29 Відповісти
Зе!шобло, насрало та підтерлося конституцією. Знищило парламентаризм. Розвалило абсолютно всі державні інституції.
Чи ви вважаєте, що буржуї не бачять цього?
І навіть, попри все, кажуть, що будуть підтримувати.
показати весь коментар
05.09.2024 10:16 Відповісти
А може хто знає, скільки отримала Україна військової допомоги, з того закону про 61 млрд, дія якого закінчиться 30 жовтня 2024 року?
показати весь коментар
05.09.2024 10:33 Відповісти
Цитата: "Також він додав, що Сполучені Штати в цьому контексті не надають порад Україні, як керувати їхньою демократією."
Він що сміється, яка в куку демократія з просраченим говнокомандувачем, корумпованим урядом і офісом ***********? Захід, кацапія покінчить з Україною і візметься за вас, тільки армія неоСССР буде врази сильніша.
показати весь коментар
05.09.2024 11:05 Відповісти
А не здається тобі, що ти банальний та вшивий кацап?
Нє, кацапа?
Коротче, йди щи лаптєм паааахлєбай, а потім всрися під бяяярьозкай!

показати весь коментар
05.09.2024 12:47 Відповісти
воно, ти давно не було у психіатра? До речі, а тебе давно з дурки випустили? А за якуі такі заслуги?
показати весь коментар
05.09.2024 13:43 Відповісти
малаца, кацапе! самокриточно!

але я не знаю коли й за що тебе з психіатричної клініки випустили.

так що, пнх, кацап, на свої смердючі болота.
показати весь коментар
05.09.2024 15:47 Відповісти
Мені цікаво, скільки бот у твоєї матері було викиднів крім тебе?
показати весь коментар
05.09.2024 15:50 Відповісти
Pan Konotop, та звідки я знаю скільки у твоїй матері було викиднів.
Ну, якщо ти таке самокритичне, то були.
Бувай, полудурок мацкальцкій
показати весь коментар
05.09.2024 17:24 Відповісти
А ви не підкажете де ділася обіцяна Байденом 30 млрд- на допога зброї та ***********!!!!))))
показати весь коментар
05.09.2024 11:10 Відповісти
там саме де і обіцянка покінчити з корупцією і передачею бені до США.
показати весь коментар
05.09.2024 11:35 Відповісти
А питання, такі, правильне.
Справа в тому, що сша самим треба розібратися зі своєю космічною корупцією, а потім щось там вказувати Україні.

Корупція в Україні - це янгол, по зрівнянню з корупцією в сша.

Хай сша пояснять, як вони вкрали 30 млрд. Дуже цікаво.
показати весь коментар
05.09.2024 12:54 Відповісти
Добре поміркуйте. кулеба хоч і не айс, але був у банді гниди-дерьмака прилічна людина, думаю шо навіть одна.
показати весь коментар
05.09.2024 11:50 Відповісти
Так і сказали Риго-ОПеникам - "І не надійтесь!"
показати весь коментар
05.09.2024 12:11 Відповісти
Фальшливий и захудалий театришка от сша.

Уже близится тот день, когда правда о сша разойдется по Планете.
показати весь коментар
05.09.2024 12:48 Відповісти
 
 