Белый дом об изменениях в украинском Кабмине: Это не снизит поддержку со стороны США
Кадровые изменения в Кабинете министров не изменят уровень взаимодействия и поддержки Украины и США.
Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это не изменит способа нашего взаимодействия с Украиной, и это точно не изменит поддержки, которую мы продолжим им оказывать", - отметил Кирби.
Также он добавил, что Соединенные Штаты в этом контексте не дают советов Украине, как управлять их демократией.
Что известно об изменениях в правительстве
В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.
В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.
Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.
Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.
ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.
За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.
Вечером 4 сентября в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.
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Як пише видання, у 2019 році Зеленський витягнув дипломата-"ботана" з відносної невідомості, зробивши його спершу віцепрем'єр-міністром, а згодом - https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-priznachila-kulebu-golovoyu-mzs-340579_.html міністром закордонних справ . The Economist описує міністра як гострого комунікатора у круглих окулярах - більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона - у краватках від Вів'єн Вествуд. Кулеба користується повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході. Але врешті-решт його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з подекуди грубою та емоційною риторикою українського президента.
В офісі президента, пише видання, скаржилися на те, що Кулеба уникав важкої рутинної роботи.
Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби була вирішена у квітні, коли https://zn.ua/ukr/POLITICS/novim-ochilnikom-mzs-mozhe-stati-ekszastupnik-jermaka-zmi.html Андрій Сибіга, який має замінити його, був переведений з офісу президента на посаду заступника міністра. Кілька близьких до президента джерел припустили, що тоді відставці міністра завадив тиск з боку Державного департаменту США. За словами одного з джерел, зараз в Америці триває виборча кампанія, тож увага прикута до інших питань.
ось і Зе буде така проблема , якщо цей дурень не звільнить той синдикат
Так що США все рівно кого туди посадить квартал95.
Результат буде той самий.
Чи ви вважаєте, що буржуї не бачять цього?
І навіть, попри все, кажуть, що будуть підтримувати.
Він що сміється, яка в куку демократія з просраченим говнокомандувачем, корумпованим урядом і офісом ***********? Захід, кацапія покінчить з Україною і візметься за вас, тільки армія неоСССР буде врази сильніша.
Нє, кацапа?
Коротче, йди щи лаптєм паааахлєбай, а потім всрися під бяяярьозкай!
але я не знаю коли й за що тебе з психіатричної клініки випустили.
так що, пнх, кацап, на свої смердючі болота.
Ну, якщо ти таке самокритичне, то були.
Бувай, полудурок мацкальцкій
Справа в тому, що сша самим треба розібратися зі своєю космічною корупцією, а потім щось там вказувати Україні.
Корупція в Україні - це янгол, по зрівнянню з корупцією в сша.
Хай сша пояснять, як вони вкрали 30 млрд. Дуже цікаво.
Уже близится тот день, когда правда о сша разойдется по Планете.