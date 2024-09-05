Белый дом об изменениях в украинском Кабмине: Это не снизит поддержку со стороны США

Кадровые изменения в Кабинете министров не изменят уровень взаимодействия и поддержки Украины и США.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это не изменит способа нашего взаимодействия с Украиной, и это точно не изменит поддержки, которую мы продолжим им оказывать", - отметил Кирби.

Также он добавил, что Соединенные Штаты в этом контексте не дают советов Украине, как управлять их демократией.

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Что известно об изменениях в правительстве

В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.

Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.

Вечером 4 сентября в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

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