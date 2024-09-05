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Кабмин (13505) США (24807) поддержка (608) Кирби (447)

Белый дом об изменениях в украинском Кабмине: Это не снизит поддержку со стороны США

Джон Кірбі

Кадровые изменения в Кабинете министров не изменят уровень взаимодействия и поддержки Украины и США.

Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это не изменит способа нашего взаимодействия с Украиной, и это точно не изменит поддержки, которую мы продолжим им оказывать", - отметил Кирби.

Также он добавил, что Соединенные Штаты в этом контексте не дают советов Украине, как управлять их демократией.

Также читайте: Шмыгаль подал в Раду представление о назначении 8 новых министров

Что известно об изменениях в правительстве

В среду, 4 сентября, Верховная Рада Украины поддержала отставку нескольких министров.

В частности, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности. Решение поддержали 243 нардепа.

Также ВР поддержала отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. "За" проголосовало 244 депутатов.

Кроме того, ВР поддержала отставку министра юстиции Дениса Малюськи. "За" проголосовали 249 нардепов.

ВР также поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зато за отставку Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра - Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины голосов не нашлось. Она пока остается на должности. Также не поддержала ВР решение об увольнении Коваля с должности главы Фонда госимущества.

За отставку главы МИД Дмитрия Кулебы, который сегодня подал соответствующее заявление, Рада пока не голосовала.

Вечером 4 сентября в Верховную Раду, по предложению депутатской фракции "Слуга народа", которая действует на правах коалиции, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении новых министров.

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Топ комментарии
+8
В США добре знають хто такі єрмак, галущенко, татаров...
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05.09.2024 01:57
+5
Сцикливе занепокоєння та тремтiння над червоними лiнiями х..ла - то не пiдтримка, додiк, а лицемiрство.
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05.09.2024 01:40
+5
Тай не збільшить її
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05.09.2024 01:43
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Сцикливе занепокоєння та тремтiння над червоними лiнiями х..ла - то не пiдтримка, додiк, а лицемiрство.
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05.09.2024 01:40 Ответить
Тай не збільшить її
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05.09.2024 01:43 Ответить
На зло зермакам США таки допомагатиме Україні.
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05.09.2024 01:55 Ответить
ДОЛЯ ДМИТРА КУЛЕБИ БУЛА ВИРІШЕНА У КВІТНІ - THE

Як пише видання, у 2019 році Зеленський витягнув дипломата-"ботана" з відносної невідомості, зробивши його спершу віцепрем'єр-міністром, а згодом - https://zn.ua/ukr/POLITICS/rada-priznachila-kulebu-golovoyu-mzs-340579_.html міністром закордонних справ . The Economist описує міністра як гострого комунікатора у круглих окулярах - більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона - у краватках від Вів'єн Вествуд. Кулеба користується повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході. Але врешті-решт його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з подекуди грубою та емоційною риторикою українського президента.
В офісі президента, пише видання, скаржилися на те, що Кулеба уникав важкої рутинної роботи.
Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби була вирішена у квітні, коли https://zn.ua/ukr/POLITICS/novim-ochilnikom-mzs-mozhe-stati-ekszastupnik-jermaka-zmi.html Андрій Сибіга, який має замінити його, був переведений з офісу президента на посаду заступника міністра. Кілька близьких до президента джерел припустили, що тоді відставці міністра завадив тиск з боку Державного департаменту США. За словами одного з джерел, зараз в Америці триває виборча кампанія, тож увага прикута до інших питань.
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05.09.2024 04:12 Ответить
В США добре знають хто такі єрмак, галущенко, татаров...
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05.09.2024 01:57 Ответить
Це вже мабуть кримінальний синдикат ?
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05.09.2024 02:01 Ответить
Єрмак(син ГРУ-шника), татаров(янукович), галущено(ФСБ-шник деркач)
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05.09.2024 02:00 Ответить
А ви памятаете як ізолювали Кучму від зовнішнього світу і зробили ізгоєм? Це робила світа Кучми , теж повязани з ФСБ.

ось і Зе буде така проблема , якщо цей дурень не звільнить той синдикат
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05.09.2024 02:04 Ответить
Коли Криза на Тузлі була,до Кучми впихнули Медведчука. Плівки то теж незрозуміла херня, Мельниченко нерозумілий тіп.
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05.09.2024 12:48 Ответить
Не вийшло у гадьониша перекласти провали на фронті на американців. Не вийшло
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05.09.2024 02:41 Ответить
Тонко послали з допомогою: «Немає змін, немає грошей».
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05.09.2024 03:17 Ответить
Чергове переставляння ліжок в борделі.
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05.09.2024 08:11 Ответить
А найгірше буде в культурі. Дивно, що міністром культури не призначили артиста Юзіка.
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05.09.2024 04:58 Ответить
А на#єра те міністерство культури взагалі? Це совковий пережиток - в переважній більшості західних країн такого міністерства немає, а культура є
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05.09.2024 08:09 Ответить
Це все казки для охлоса. В кожній нормальній державі є фінансовані державою організації, котрі опікуються і керують національною культурою. Просто вони мають іншу назву.
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05.09.2024 08:27 Ответить
Так, організації є, але не міністерства. Яку таку державну стратегію культури визначає це міністерство? Шароварщину? А оті звалища побутових, і не тільки, відходів на узбіччі доріг та в парках, це теж культура? І хто такий культурний, охлос? Хто ж його буде окульту
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05.09.2024 09:31 Ответить
Франція, Італія і ще багато інших чомусь мають свої міністерства культури. І нафіга? Український мінкульт - "ета другоє". Це - рускоязична організація і цим все сказано. В постсовкових державах мінкульти необхідні, бо весь шар глибинної національної культури зведеться до шоубізнесу і щезне.
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05.09.2024 10:16 Ответить
Та куди вже меньше - з 6-ти мільярдів по чайній ложечці у вигляді 125 мільйонів на місяць... До речі, у жовтні початок нового фінансового року, і усе, що не використано, повернеться до бюджету - тонкий хід, Карл, дуже тонкий хід (с) "Впіймай мене, якщо зможеш".
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05.09.2024 08:07 Ответить
В диктатурі кабміни, парламенти несуть декоративну функцію.
Так що США все рівно кого туди посадить квартал95.
Результат буде той самий.
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05.09.2024 08:53 Ответить
Мда...Кірбі вміє жартувати із ситуації.
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05.09.2024 09:27 Ответить
Якщо журналісти шукають пікатні теми, правильно - хорошіє рускіє знову - поцікавтися епічною битвою між Яковеко та Швецом...
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05.09.2024 09:29 Ответить
Зе!шобло, насрало та підтерлося конституцією. Знищило парламентаризм. Розвалило абсолютно всі державні інституції.
Чи ви вважаєте, що буржуї не бачять цього?
І навіть, попри все, кажуть, що будуть підтримувати.
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05.09.2024 10:16 Ответить
А може хто знає, скільки отримала Україна військової допомоги, з того закону про 61 млрд, дія якого закінчиться 30 жовтня 2024 року?
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05.09.2024 10:33 Ответить
Цитата: "Також він додав, що Сполучені Штати в цьому контексті не надають порад Україні, як керувати їхньою демократією."
Він що сміється, яка в куку демократія з просраченим говнокомандувачем, корумпованим урядом і офісом ***********? Захід, кацапія покінчить з Україною і візметься за вас, тільки армія неоСССР буде врази сильніша.
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05.09.2024 11:05 Ответить
А не здається тобі, що ти банальний та вшивий кацап?
Нє, кацапа?
Коротче, йди щи лаптєм паааахлєбай, а потім всрися під бяяярьозкай!

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05.09.2024 12:47 Ответить
воно, ти давно не було у психіатра? До речі, а тебе давно з дурки випустили? А за якуі такі заслуги?
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05.09.2024 13:43 Ответить
малаца, кацапе! самокриточно!

але я не знаю коли й за що тебе з психіатричної клініки випустили.

так що, пнх, кацап, на свої смердючі болота.
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05.09.2024 15:47 Ответить
Мені цікаво, скільки бот у твоєї матері було викиднів крім тебе?
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05.09.2024 15:50 Ответить
Pan Konotop, та звідки я знаю скільки у твоїй матері було викиднів.
Ну, якщо ти таке самокритичне, то були.
Бувай, полудурок мацкальцкій
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05.09.2024 17:24 Ответить
А ви не підкажете де ділася обіцяна Байденом 30 млрд- на допога зброї та ***********!!!!))))
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05.09.2024 11:10 Ответить
там саме де і обіцянка покінчити з корупцією і передачею бені до США.
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05.09.2024 11:35 Ответить
А питання, такі, правильне.
Справа в тому, що сша самим треба розібратися зі своєю космічною корупцією, а потім щось там вказувати Україні.

Корупція в Україні - це янгол, по зрівнянню з корупцією в сша.

Хай сша пояснять, як вони вкрали 30 млрд. Дуже цікаво.
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05.09.2024 12:54 Ответить
Добре поміркуйте. кулеба хоч і не айс, але був у банді гниди-дерьмака прилічна людина, думаю шо навіть одна.
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05.09.2024 11:50 Ответить
Так і сказали Риго-ОПеникам - "І не надійтесь!"
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05.09.2024 12:11 Ответить
Фальшливий и захудалий театришка от сша.

Уже близится тот день, когда правда о сша разойдется по Планете.
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05.09.2024 12:48 Ответить
 
 