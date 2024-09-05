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Запорізька АЕС (1353) Рафаель Гроссі (269)

Згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести, - Гроссі

Гроссі

Градирня на окупованій Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Тож, імовірно, її доведеться знести.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.

Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректор МАГАТЕ Гроссі з’їздив на Запорізьку АЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+27
гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
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05.09.2024 07:39
+23
А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
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05.09.2024 07:36
+17
Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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05.09.2024 08:01
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А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
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05.09.2024 07:36 Відповісти
Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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05.09.2024 08:01 Відповісти
гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
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05.09.2024 07:39 Відповісти
Пару дней назад вышла статья: *Гроси обеспокоен ядерной безопасностью на Курской АЕС*. Мол, типо попробуй Украина приблизиться к КАЕС. И сегодня статья. Сгоревшую Градирню на ЗАЕС придется снести. Типо такая себе бытовая новость о сгоревшей траве . Вот вам и разница отношения всех етих международных питорастических организаций к ********* и Украине.
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05.09.2024 07:57 Відповісти
А з чого їм краще відноситись до України, якщо всі бачуть тільки шахраїв і тупих мудаків в зелених піжамах на міжнародних зустрічах.
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05.09.2024 08:12 Відповісти
По твоему рашисты которые не воруют и еще и убивают и насилуют детей лучшие партнеры? Или ети самые продажные ООН и МАГАТЕ которые сосутся с террористами и берут у них кровавые деньги . Так что не звизди. На Западе такая же коррупция как и в Украине. Разница лишь в том что на Западе воруют в смокингах а не в пижамах
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05.09.2024 08:16 Відповісти
Я не розумію собаче нарєчіє. Нормально розмовляй.
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05.09.2024 08:19 Відповісти
За "мудаками в зелёному", які чомусь навчилися розмовляти на українській мові
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05.09.2024 08:35 Відповісти
ти не бачиш народ України, який поміж іншим, розмовляє різними мовами...
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05.09.2024 08:37 Відповісти
Блін , які вони лицеміри! Не має слів!
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05.09.2024 08:29 Відповісти
Чмо грьобане!! Цей Гроссі що, фахівець у будівгництві? Без нього розберемся, прийде час, що робити із градирнею
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05.09.2024 08:32 Відповісти
Але небезпеку створують українці. З кацапами всі в безпеці?
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05.09.2024 09:51 Відповісти
И снес Гросси градирню, но не простую, а золотую...
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05.09.2024 13:27 Відповісти
 
 