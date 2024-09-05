Згорілу градирню на Запорізькій АЕС доведеться знести, - Гроссі
Градирня на окупованій Запорізькій атомній електростанції була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Тож, імовірно, її доведеться знести.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав Гроссі.
Нагадаємо, що 3 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні його чергового візиту на окуповану Росією Запорізьку АЕС.
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