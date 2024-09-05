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Запорожская АЭС (664) Рафаэль Гросси (154)

Сгоревшую градирню на Запорожской АЭС придется снести, - Гросси

Гроссі

Градирня на оккупированной Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Поэтому, вероятно, ее придется снести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал Гросси.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Также смотрите: Гендиректор МАГАТЭ Гросси съездил на Запорожскую АЭС и оценил ситуацию на градирне после пожара. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
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05.09.2024 07:39
+23
А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
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05.09.2024 07:36
+17
Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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05.09.2024 08:01
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А хто ж її підпалив,козел? Стояв там,обнімався з окупантами. Корєша,***. Гандон.
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05.09.2024 07:36 Ответить
Судя из того что МАГАТЕ в ето время было на ЗАЕС и ее контролировали как они сами писали, Гроси ее и сжег. Раз других предположений он не озвучил. Нужно выставить МАГАТЕ счет и на весь мир напечатать статьи что МАГАТЕ заодно с террористами.
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05.09.2024 08:01 Ответить
гроссі, а чого не скажеш,з якої причини горіла споруда в якій нічому горіть, там тільки бетон і метал??? ааа... ну да... язик у російській дупі.
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05.09.2024 07:39 Ответить
Пару дней назад вышла статья: *Гроси обеспокоен ядерной безопасностью на Курской АЕС*. Мол, типо попробуй Украина приблизиться к КАЕС. И сегодня статья. Сгоревшую Градирню на ЗАЕС придется снести. Типо такая себе бытовая новость о сгоревшей траве . Вот вам и разница отношения всех етих международных питорастических организаций к ********* и Украине.
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05.09.2024 07:57 Ответить
А з чого їм краще відноситись до України, якщо всі бачуть тільки шахраїв і тупих мудаків в зелених піжамах на міжнародних зустрічах.
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05.09.2024 08:12 Ответить
По твоему рашисты которые не воруют и еще и убивают и насилуют детей лучшие партнеры? Или ети самые продажные ООН и МАГАТЕ которые сосутся с террористами и берут у них кровавые деньги . Так что не звизди. На Западе такая же коррупция как и в Украине. Разница лишь в том что на Западе воруют в смокингах а не в пижамах
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05.09.2024 08:16 Ответить
Я не розумію собаче нарєчіє. Нормально розмовляй.
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05.09.2024 08:19 Ответить
За "мудаками в зелёному", які чомусь навчилися розмовляти на українській мові
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05.09.2024 08:35 Ответить
ти не бачиш народ України, який поміж іншим, розмовляє різними мовами...
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05.09.2024 08:37 Ответить
Блін , які вони лицеміри! Не має слів!
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05.09.2024 08:29 Ответить
Чмо грьобане!! Цей Гроссі що, фахівець у будівгництві? Без нього розберемся, прийде час, що робити із градирнею
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05.09.2024 08:32 Ответить
Але небезпеку створують українці. З кацапами всі в безпеці?
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05.09.2024 09:51 Ответить
И снес Гросси градирню, но не простую, а золотую...
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05.09.2024 13:27 Ответить
 
 