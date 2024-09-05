Сгоревшую градирню на Запорожской АЭС придется снести, - Гросси

Градирня на оккупированной Запорожской атомной электростанции была сильно повреждена пожаром в прошлом месяце. Поэтому, вероятно, ее придется снести.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"До сегодняшнего дня мы не могли добраться до этой точки, высоко в башне, поэтому мы можем гораздо лучше оценить нанесенный ущерб. Это большое сооружение непригодно для использования в будущем, поэтому его, вероятно, когда-то снесут", - сказал Гросси.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси накануне его очередного визита на оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

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