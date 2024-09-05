Атака РФ на Львів: у лікарнях 28 постраждалих, стан сімох людей важкий

Станом на цю годину відомо, що загалом через вчорашній удар РФ по Львову постраждали 66 людей, серед них - десятеро дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них - семеро дітей. Стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра у Львові день жалоби: через російський удар 7 людей загинули, серед них - дві дитини. Понад 60 постраждалих

Козицький також нагадує, що на жаль, семеро людей загинули. Зокрема одна дитина.

Емілія Базилевич, 7 років.

Дарина Базилевич, 18 років.

Ярина Базилевич, 21 рік.

Євгенія Базилевич, 43 роки.

Ірина Демидова, 52 роки.

Олександр Погорецький, 54 роки.

Юрій Арабський, 55 років.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.