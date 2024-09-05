Атака РФ на Львів: у лікарнях 28 постраждалих, стан сімох людей важкий
Станом на цю годину відомо, що загалом через вчорашній удар РФ по Львову постраждали 66 людей, серед них - десятеро дітей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них - семеро дітей. Стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю.
Козицький також нагадує, що на жаль, семеро людей загинули. Зокрема одна дитина.
- Емілія Базилевич, 7 років.
- Дарина Базилевич, 18 років.
- Ярина Базилевич, 21 рік.
- Євгенія Базилевич, 43 роки.
- Ірина Демидова, 52 роки.
- Олександр Погорецький, 54 роки.
- Юрій Арабський, 55 років.
Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року
Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.
Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.
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