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Львів (3021) поранення (2776) жертви (1706)

Атака РФ на Львів: у лікарнях 28 постраждалих, стан сімох людей важкий

Наслідки удару по Львову

Станом на цю годину відомо, що загалом через вчорашній удар РФ по Львову постраждали 66 людей, серед них - десятеро дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі у медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. З них - семеро дітей. Стан 7 пацієнтів стабільно важкий, без загрози життю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра у Львові день жалоби: через російський удар 7 людей загинули, серед них - дві дитини. Понад 60 постраждалих

Козицький також нагадує, що на жаль, семеро людей загинули. Зокрема одна дитина.

  • Емілія Базилевич, 7 років.
  • Дарина Базилевич, 18 років.
  • Ярина Базилевич, 21 рік.
  • Євгенія Базилевич, 43 роки.
  • Ірина Демидова, 52 роки.
  • Олександр Погорецький, 54 роки.
  • Юрій Арабський, 55 років.

Що відомо про атаку РФ на Україну 4 вересня 2024 року

Як повідомлялося, вночі 4 вересня росіяни підняли в повітря 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95 мс. Згодом стало відомо про пуски. Зранку окупанти також підняли в небо МіГ-31К та Ту-22М3. Повітряні сили інформували, що є загроза для західних регіонів. Також стало відомо, що через російську атаку у Львові горять будинки в районі головного вокзалу. За останніми даними, 7 людей загинули, багато поранених. За даними медиків станом на 4 вересня, 11 людей перебували у критичному стані.

Окрім того, у Кривому Розі пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Кривому Розі.

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05.09.2024 10:27 Відповісти
 
 