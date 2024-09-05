Атака РФ на Львов: в больницах - 28 пострадавших, состояние 7 - тяжелое
По состоянию на этот час известно, что в целом из-за вчерашнего удара РФ по Львову пострадали 66 человек, среди них - десятеро детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас в медучреждениях областного центра на лечении находятся 28 человек. Из них - семеро детей. Состояние 7 пациентов стабильно тяжелое, без угрозы жизни.
Козицкий также напоминает, что к сожалению, семь человек погибли. В частности, один ребенок.
- Эмилия Базилевич, 7 лет.
- Дария Базилевич, 18 лет.
- Ярина Базилевич, 21 год.
- Евгения Базилевич, 43 года.
- Ирина Демидова, 52 года.
- Александр Погорецкий, 54 года.
- Юрий Арабский, 55 лет.
Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года
Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.
Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.
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