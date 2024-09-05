Атака РФ на Львов: в больницах - 28 пострадавших, состояние 7 - тяжелое

По состоянию на этот час известно, что в целом из-за вчерашнего удара РФ по Львову пострадали 66 человек, среди них - десятеро детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас в медучреждениях областного центра на лечении находятся 28 человек. Из них - семеро детей. Состояние 7 пациентов стабильно тяжелое, без угрозы жизни.

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Козицкий также напоминает, что к сожалению, семь человек погибли. В частности, один ребенок.

Эмилия Базилевич, 7 лет.

Дария Базилевич, 18 лет.

Ярина Базилевич, 21 год.

Евгения Базилевич, 43 года.

Ирина Демидова, 52 года.

Александр Погорецкий, 54 года.

Юрий Арабский, 55 лет.

Что известно об атаке РФ на Украину 4 сентября 2024 года

Как сообщалось, ночью 4 сентября россияне подняли в воздух 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95 мс. Впоследствии стало известно о пусках. Утром оккупанты также подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3. Воздушные силы информировали, что есть угроза для западных регионов. Также стало известно, что из-за российской атаки во Львове горят дома в районе главного вокзала. По последним данным, 7 человек погибли, много раненых. По данным медиков, 11 человек в критическом состоянии.

Кроме того, в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже стало известно, что враг нанес ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в Кривом Роге.