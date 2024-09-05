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кредит (3772) США (20972) Євросоюз (12768) Гарріс (127)

Перспектива перемоги Гарріс у США гальмує надання $50 млрд кредиту для України, - Politico

Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Зростаюча популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс негативно вплинула на перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в $50 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

До виходу Джо Байдена із президентських перегонів перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності для завершення процесу надання кредиту до кінця року.

Водночас перспектива перемоги Гарріс зняла частину нагальності щодо цього питання. Офіційні особи побоювалися, що Трамп розірве кредитну угоду та скоротить допомогу Україні. Вони вважають, що кандидат від Демократичної партії навряд чи зробить щось подібне, і що вона насправді має шанс виграти президентство.

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Два посадовці ЄС, знайомі із перебігом переговорів, повідомили, що розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів, стає все більш очевидним.

"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити (допомогу Україні. - Ред.) від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав один із чиновників.

Кредит було узгоджено на рівні групи урядів G7 у червні, проте ЄС та США продовжують розходитися в думках щодо деталей.

Переважна більшість активів, заморожених після повномасштабного вторгнення РФ, перебуває в Європі, тому США вимагають від ЄС гарантувати, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні повоєнні репарації. Таким чином, США не опиняться на гачку виплати кредиту, якщо активи будуть розморожені.

Проте ЄС важко виконати цю вимогу, оскільки для цього потрібна одностайність, а кілька європейських країн виступають проти.

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За даними видання, переговори між офіційними особами ЄС та США, які відбулися в понеділок, завершилися без домовленостей, тому що американська делегація наполягала на безстроковому заморожуванні російських активів.

Також запланована на середу дискусія між 27 послами ЄС щодо внесення змін до санкційних правил була скасована в останню хвилину через неготовність Єврокомісії, розповіли дипломати ЄС.

Правила, що регулюють чинні санкції ЄС та мають поновлюватися кожні шість місяців, дозволяють одній країні розморожувати активи, що, на думку Вашингтона, ставить під загрозу надання кредиту. Це важливо, оскільки США зобов'язані залучати Конгрес до будь-якої операції, яка ставить під загрозу гроші платників податків, що може затягнути процес за межі кінцевого терміну, встановленого на кінець року.

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Автор: 
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Топ коментарі
+11
Краще перемога Камали та чотири роки подомоги, ніж перемога Трампа та чотири роки перепон.
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05.09.2024 11:51
+9
Нігуя собі - як вони Гарріс прив"язали до грошеи
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05.09.2024 11:48
+9
Козака Байденюка в свій час так само чекали як манну небесну. А воно он як вийшло))
Не здивуюсь як ії через рік будуть клясти розчаровані українчики.
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05.09.2024 11:54
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Нігуя собі - як вони Гарріс прив"язали до грошеи
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05.09.2024 11:48 Відповісти
М'яч, за допомогу ЄС Україні, у її протидії окупації московській, знаходиться у Євросоюзівських політиків!! Або СВОБОДА і ДЕМОКРАТІЯ, або табори ГУЛАГУ і агенти штазі та КДБ !?!
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05.09.2024 11:50 Відповісти
Краще перемога Камали та чотири роки подомоги, ніж перемога Трампа та чотири роки перепон.
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05.09.2024 11:51 Відповісти
«Мои ценности не изменились», - заявил Харрис в четверг, повторив эту фразу еще четыре раза.
Вице-президент https://www.washingtonpost.com/elections/candidates/kamala-harris-2024/?itid=lk_inline_manual_2 Камала Харрис появилась в четверг в своем https://www.washingtonpost.com/politics/2024/08/29/kamala-harris-tim-walz-interview-cnn/?itid=lk_inline_manual_2 первом большом интервью ( CNN)
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05.09.2024 12:18 Відповісти
Прийде Гарріс ...дай Боже , 🤡 з дермаком підуть ...нах....тоді і гроші дадуть ...а так тільки кокс в ОПу піганяють , хочь би бл... , це падло передоз вловив !!!
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05.09.2024 11:54 Відповісти
Козака Байденюка в свій час так само чекали як манну небесну. А воно он як вийшло))
Не здивуюсь як ії через рік будуть клясти розчаровані українчики.
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05.09.2024 11:54 Відповісти
За Гарріс буде гірше.
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05.09.2024 12:01 Відповісти
Сенат США Конгресс США Президент США Манна небесна чи меч Ураiни
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05.09.2024 12:03 Відповісти
Так і буде, нас всю незалежність якраз дєрьмократи і розброювали. Трамп хоч і чудний тіп, але з ним точно щось би рухалось.
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05.09.2024 12:07 Відповісти
Гірше дурня - дурень з ініціативою. Курс може бути вірним, але хід - зворотним.
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05.09.2024 12:10 Відповісти
Українчики завжди будуть розчаровані. Їм навіть сам Голобородько ніяк не догодить.
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05.09.2024 12:09 Відповісти
Ви не вірите рейтингам? Як це "не догодить"?
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05.09.2024 23:03 Відповісти
Як за#бав весь це абсурд 🤦
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05.09.2024 11:55 Відповісти
тоді треба своє мати
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05.09.2024 13:32 Відповісти
Одне іншому не заважає. Ну немає у нас свого. Про#бали. Скільки можна це мусолити? То що? Відмінити факт що США корчили з себе супердержаву та світового гегемона, а по факту обісралися?
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05.09.2024 13:57 Відповісти
💯 в таких коментарях така ж логіка, як коли дівчину гвалтують, а їй кажуть Не треба було сукню коротку вдягати
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05.09.2024 15:22 Відповісти
свободна преса
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05.09.2024 11:55 Відповісти
зелена наволоч вже руки потирала в передчутті майбутнього дерибана бабла
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05.09.2024 11:59 Відповісти
Что ети журнашлюхи уже лепят. Зато вот Трамп помощи обещал аж в обе руки устанете носить
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05.09.2024 12:00 Відповісти
Насправді гроші кацапів не заморожені. Європа отримує від них, за скромними підрахунками, не менше 20 млрд. доларів на рік.
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05.09.2024 12:00 Відповісти
Насправді гроші "заморожені" бо кацапи не можуть ними користуватися.
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05.09.2024 12:06 Відповісти
"Заморозили", а прибуток мають. Хуцпа.
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05.09.2024 12:15 Відповісти
То ви за кацапів образилися? За те що це для них активи заморожені, а не для тих під чиєю юрисдикцією ти активи знаходяться?
Немає ніякої хуцпи.
В Україні активи на яки накладений арешт також можуть приносити прибуток державі, саме для цього було створено АРМА.
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05.09.2024 12:50 Відповісти
А в Україні тупо зупинили і всьо . І тепер через два роки продають продають , а покупця нема . А людей на вулицю викинули . А можна ж було виробництво не зупиняти , а грошики в казну . Такні . Безтолочі
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05.09.2024 15:23 Відповісти
Та кому здалась ваша клята "одностайність" ?
Вона тільки все гальмує - і в НАТО, і в ЄС.

Достатньо простої БІЛЬШОСТІ.
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05.09.2024 12:01 Відповісти
Людожеру Сталіну США кредити не надавали. Гнали озброєння та матеріали безперервним потоком. Фактично безкоштовно...
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05.09.2024 12:02 Відповісти
Уставшіє ат вайни розслабили булки в очікуванні "лафи".
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05.09.2024 12:05 Відповісти
До чого тут Камала .? Треба казати як є , а є так - деякі країни ЄС смокчуть у ***** , і тому рішення про кредит постійно затягується . Та вони це робили і до того як Байден зняв свою кандидатуру .
Все впирається в нерішучість інших країн протидіяти любителям мінету , одні публічно-показово смокчуть інші лише спостерігають і не вмішуються . Оце справді проблема .
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05.09.2024 12:10 Відповісти
При трампі взагалі нічого не буде.
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05.09.2024 12:36 Відповісти
👀
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05.09.2024 13:29 Відповісти
Він обіцяв , що нічого нам не дасть. Вся допомога піде до *****, щоб він скоріше нас проковтнув та відригнув.
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05.09.2024 13:33 Відповісти
Тебе это Камалка сказала ? ХАХАХАА
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05.09.2024 15:21 Відповісти
Ніт! Це казало твоє трампіздло тобі, щоб ти за нього голосувало. Якщо ти у Гамериці, звичайно. У чому особисто я дуже сумніваюсь. Скоріше десь за мкадом у Мухосранську.
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05.09.2024 15:33 Відповісти
США очень много долляров вбухали в создание ссср и, как следствие, в современную фашистскую расею.

США не позволят Украине раздолбать рашку.

рашка и так уже на ладан дишит.
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05.09.2024 12:40 Відповісти
Не буде ніякого Трампа.
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05.09.2024 12:40 Відповісти
Через дрібні американські партійні розбіжності в Україні зривається виконання плану Великого Крадівництва!
ЗЕ так розраховував на ті гроші, пролонгувався, підготувався до довічного (чи то президентства чи ув'язнення), а отримав дулю.
Просто пєчалька
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05.09.2024 12:42 Відповісти
Це вкид трампонів, наче при перспективі трампона зразу тут посипалася манна небесна на Україну. І хтось же ведеться на цю дічь
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05.09.2024 13:06 Відповісти
Чим тобі завадив Трамп? Конкретно тільки. «Ольга Пелле» з Британії хехехе. where in the UK you live?
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05.09.2024 13:28 Відповісти
Live in the UK з тих пір, як пуйло фашист напав на Україну. А трамп не тільки мені особисто завадив, а кожній адекватній людині, бо це диктатор - могильщик демократії, і це спричинить велику біду не тільки в США, а у всьому світі. За трампа можуть дерти горлянку тільки пох*їсти, такі, як в Україні привели до влади тупу бидлозелень.
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05.09.2024 14:15 Відповісти
Надання допомоги гальмує не Гарріс або Трамп, а Єрмак і банда в Україні. Ось і все що вам потрібно знати.
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05.09.2024 13:26 Відповісти
 
 