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кредит (2359) США (24808) Евросоюз (16683) Харрис (122)

Перспектива победы Харрис в США тормозит предоставление $50 млрд кредита для Украины, - Politico

Гарріс може замінити Байдена, якщо той вирішить зняти свою кандидатуру з виборів, - Reuters

Растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис негативно повлияла на перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в $50 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

До выхода Джо Байдена из президентской гонки перспектива президентства Дональда Трампа подтолкнула дипломатов по обе стороны Атлантики отложить разногласия для завершения процесса предоставления кредита до конца года.

В то же время перспектива победы Харрис сняла часть неотложности по этому вопросу. Официальные лица опасались, что Трамп расторгнет кредитное соглашение и сократит помощь Украине. Они считают, что кандидат от Демократической партии вряд ли сделает что-то подобное, и что она на самом деле имеет шанс выиграть президентство.

Читайте также: Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО, - Харрис

Два чиновника ЕС, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что раскол между ЕС и США относительно тонкостей предоставления кредита, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов, становится все более очевидным.

"Вся идея заключалась в том, чтобы защитить (помощь Украине. - Ред.) от Трампа, но сейчас ситуация с Харрис другая", - сказал один из чиновников.

Кредит был согласован на уровне группы правительств G7 в июне, однако ЕС и США продолжают расходиться во мнениях относительно деталей.

Подавляющее большинство активов, замороженных после полномасштабного вторжения РФ, находится в Европе, поэтому США требуют от ЕС гарантировать, что они будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке выплаты кредита, если активы будут разморожены.

Однако ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого требуется единодушие, а несколько европейских стран выступают против.

Также читайте: Кампания Харрис собрала более $540 млн пожертвований за месяц, - AP

По данным издания, переговоры между официальными лицами ЕС и США, которые состоялись в понедельник, завершились без договоренностей, потому что американская делегация настаивала на бессрочном замораживании российских активов.

Также запланированная на среду дискуссия между 27 послами ЕС о внесении изменений в санкционные правила была отменена в последнюю минуту из-за неготовности Еврокомиссии, рассказали дипломаты ЕС.

Правила, регулирующие действующие санкции ЕС, которые должны обновляться каждые шесть месяцев, позволяют одной стране размораживать активы, что, по мнению Вашингтона, ставит под угрозу предоставление кредита. Это важно, поскольку США обязаны привлекать Конгресс к любой операции, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс за пределы конечного срока, установленного на конец года.

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Топ комментарии
+11
Краще перемога Камали та чотири роки подомоги, ніж перемога Трампа та чотири роки перепон.
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05.09.2024 11:51
+9
Нігуя собі - як вони Гарріс прив"язали до грошеи
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05.09.2024 11:48
+9
Козака Байденюка в свій час так само чекали як манну небесну. А воно он як вийшло))
Не здивуюсь як ії через рік будуть клясти розчаровані українчики.
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05.09.2024 11:54
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Нігуя собі - як вони Гарріс прив"язали до грошеи
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05.09.2024 11:48 Ответить
М'яч, за допомогу ЄС Україні, у її протидії окупації московській, знаходиться у Євросоюзівських політиків!! Або СВОБОДА і ДЕМОКРАТІЯ, або табори ГУЛАГУ і агенти штазі та КДБ !?!
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05.09.2024 11:50 Ответить
Краще перемога Камали та чотири роки подомоги, ніж перемога Трампа та чотири роки перепон.
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05.09.2024 11:51 Ответить
«Мои ценности не изменились», - заявил Харрис в четверг, повторив эту фразу еще четыре раза.
Вице-президент https://www.washingtonpost.com/elections/candidates/kamala-harris-2024/?itid=lk_inline_manual_2 Камала Харрис появилась в четверг в своем https://www.washingtonpost.com/politics/2024/08/29/kamala-harris-tim-walz-interview-cnn/?itid=lk_inline_manual_2 первом большом интервью ( CNN)
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05.09.2024 12:18 Ответить
Прийде Гарріс ...дай Боже , 🤡 з дермаком підуть ...нах....тоді і гроші дадуть ...а так тільки кокс в ОПу піганяють , хочь би бл... , це падло передоз вловив !!!
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05.09.2024 11:54 Ответить
Козака Байденюка в свій час так само чекали як манну небесну. А воно он як вийшло))
Не здивуюсь як ії через рік будуть клясти розчаровані українчики.
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05.09.2024 11:54 Ответить
За Гарріс буде гірше.
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05.09.2024 12:01 Ответить
Сенат США Конгресс США Президент США Манна небесна чи меч Ураiни
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05.09.2024 12:03 Ответить
Так і буде, нас всю незалежність якраз дєрьмократи і розброювали. Трамп хоч і чудний тіп, але з ним точно щось би рухалось.
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05.09.2024 12:07 Ответить
Гірше дурня - дурень з ініціативою. Курс може бути вірним, але хід - зворотним.
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05.09.2024 12:10 Ответить
Українчики завжди будуть розчаровані. Їм навіть сам Голобородько ніяк не догодить.
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05.09.2024 12:09 Ответить
Ви не вірите рейтингам? Як це "не догодить"?
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05.09.2024 23:03 Ответить
Як за#бав весь це абсурд 🤦
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05.09.2024 11:55 Ответить
тоді треба своє мати
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05.09.2024 13:32 Ответить
Одне іншому не заважає. Ну немає у нас свого. Про#бали. Скільки можна це мусолити? То що? Відмінити факт що США корчили з себе супердержаву та світового гегемона, а по факту обісралися?
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05.09.2024 13:57 Ответить
💯 в таких коментарях така ж логіка, як коли дівчину гвалтують, а їй кажуть Не треба було сукню коротку вдягати
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05.09.2024 15:22 Ответить
свободна преса
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05.09.2024 11:55 Ответить
зелена наволоч вже руки потирала в передчутті майбутнього дерибана бабла
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05.09.2024 11:59 Ответить
Что ети журнашлюхи уже лепят. Зато вот Трамп помощи обещал аж в обе руки устанете носить
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05.09.2024 12:00 Ответить
Насправді гроші кацапів не заморожені. Європа отримує від них, за скромними підрахунками, не менше 20 млрд. доларів на рік.
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05.09.2024 12:00 Ответить
Насправді гроші "заморожені" бо кацапи не можуть ними користуватися.
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05.09.2024 12:06 Ответить
"Заморозили", а прибуток мають. Хуцпа.
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05.09.2024 12:15 Ответить
То ви за кацапів образилися? За те що це для них активи заморожені, а не для тих під чиєю юрисдикцією ти активи знаходяться?
Немає ніякої хуцпи.
В Україні активи на яки накладений арешт також можуть приносити прибуток державі, саме для цього було створено АРМА.
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05.09.2024 12:50 Ответить
А в Україні тупо зупинили і всьо . І тепер через два роки продають продають , а покупця нема . А людей на вулицю викинули . А можна ж було виробництво не зупиняти , а грошики в казну . Такні . Безтолочі
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05.09.2024 15:23 Ответить
Та кому здалась ваша клята "одностайність" ?
Вона тільки все гальмує - і в НАТО, і в ЄС.

Достатньо простої БІЛЬШОСТІ.
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05.09.2024 12:01 Ответить
Людожеру Сталіну США кредити не надавали. Гнали озброєння та матеріали безперервним потоком. Фактично безкоштовно...
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05.09.2024 12:02 Ответить
Уставшіє ат вайни розслабили булки в очікуванні "лафи".
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05.09.2024 12:05 Ответить
До чого тут Камала .? Треба казати як є , а є так - деякі країни ЄС смокчуть у ***** , і тому рішення про кредит постійно затягується . Та вони це робили і до того як Байден зняв свою кандидатуру .
Все впирається в нерішучість інших країн протидіяти любителям мінету , одні публічно-показово смокчуть інші лише спостерігають і не вмішуються . Оце справді проблема .
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05.09.2024 12:10 Ответить
При трампі взагалі нічого не буде.
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05.09.2024 12:36 Ответить
👀
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05.09.2024 13:29 Ответить
Він обіцяв , що нічого нам не дасть. Вся допомога піде до *****, щоб він скоріше нас проковтнув та відригнув.
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05.09.2024 13:33 Ответить
Тебе это Камалка сказала ? ХАХАХАА
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05.09.2024 15:21 Ответить
Ніт! Це казало твоє трампіздло тобі, щоб ти за нього голосувало. Якщо ти у Гамериці, звичайно. У чому особисто я дуже сумніваюсь. Скоріше десь за мкадом у Мухосранську.
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05.09.2024 15:33 Ответить
США очень много долляров вбухали в создание ссср и, как следствие, в современную фашистскую расею.

США не позволят Украине раздолбать рашку.

рашка и так уже на ладан дишит.
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05.09.2024 12:40 Ответить
Не буде ніякого Трампа.
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05.09.2024 12:40 Ответить
Через дрібні американські партійні розбіжності в Україні зривається виконання плану Великого Крадівництва!
ЗЕ так розраховував на ті гроші, пролонгувався, підготувався до довічного (чи то президентства чи ув'язнення), а отримав дулю.
Просто пєчалька
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05.09.2024 12:42 Ответить
Це вкид трампонів, наче при перспективі трампона зразу тут посипалася манна небесна на Україну. І хтось же ведеться на цю дічь
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05.09.2024 13:06 Ответить
Чим тобі завадив Трамп? Конкретно тільки. «Ольга Пелле» з Британії хехехе. where in the UK you live?
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05.09.2024 13:28 Ответить
Live in the UK з тих пір, як пуйло фашист напав на Україну. А трамп не тільки мені особисто завадив, а кожній адекватній людині, бо це диктатор - могильщик демократії, і це спричинить велику біду не тільки в США, а у всьому світі. За трампа можуть дерти горлянку тільки пох*їсти, такі, як в Україні привели до влади тупу бидлозелень.
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05.09.2024 14:15 Ответить
Надання допомоги гальмує не Гарріс або Трамп, а Єрмак і банда в Україні. Ось і все що вам потрібно знати.
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05.09.2024 13:26 Ответить
 
 