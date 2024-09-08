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Зеленський (22448) Полтава (527) лікування (604)

220 поранених залишаються в лікарнях після російського удару по Полтаві, - Зеленський

Будівля Інституту зв’язку в Полтаві

Після російського удару по Полтаві 3 вересня в лікаранях залишаються 220 поранених.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами. Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених. Серед них є й важкі, дуже важкі поранені", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 3 вересня росіяни атакували Полтаву, попередньо, двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Ворог поцілив у навчальний заклад та лікарню. Частково зруйновано одну із будівель Інституту зв’язку, лікарню та прилеглі будинки. Внаслідок удару загинули 58 людей.

Читайте: Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський

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Топ коментарі
+4
всі вони на твоеї совісті
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08.09.2024 22:57
+3
Ну раз ти миттю прибігло, значить правда
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08.09.2024 23:36
+1
Співчуваю всим пораненим, найскорішого виздоровлення! Світла пам"ять всим загиблим від рук фашистів-рашистів! Царство небесне!
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08.09.2024 22:56
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Співчуваю всим пораненим, найскорішого виздоровлення! Світла пам"ять всим загиблим від рук фашистів-рашистів! Царство небесне!
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08.09.2024 22:56 Відповісти
всі вони на твоеї совісті
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08.09.2024 22:57 Відповісти
Ну раз ти миттю прибігло, значить правда
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08.09.2024 23:36 Відповісти
Гугль-перекладач працює норм, помилки роблять люди
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09.09.2024 08:52 Відповісти
Зеленському-такі жахливі трагедії нажаль будуть відбуватись й надалі бо висновки з минулих не були зроблені винних не знайшли й не покарали...
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08.09.2024 22:58 Відповісти
А туфлею в ооні так ніхто і не стукає
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08.09.2024 23:33 Відповісти
А нагадай, хто призначив керівників цього учбового закладу, що не забезпечили безпечного навчання. Чи не твої призначенці?
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09.09.2024 01:31 Відповісти
 
 