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Зеленский (19056) Тахтаулове (724) лечение (919)

220 раненых остаются в больницах после российского удара по Полтаве, - Зеленский

Будівля Інституту зв’язку в Полтаві

После российского удара по Полтаве 3 сентября в больницах остаются 220 раненых.

Об этом рассказал Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Начало этого сентября, к сожалению, было обозначено жестокими российскими ударами. Только после удара по полтавскому Институту связи до сих пор на лечении в стационаре 220 раненых. Среди них есть и тяжелые, очень тяжелые раненые", - отметил глава государства.

Напомним, что 3 сентября россияне атаковали Полтаву, предварительно, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Враг ударил в учебное заведение и больницу. Частично разрушено одно из зданий Института связи, больница и прилегающие дома. В результате удара погибли 58 человек.

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Топ комментарии
+4
всі вони на твоеї совісті
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08.09.2024 22:57
+3
Ну раз ти миттю прибігло, значить правда
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08.09.2024 23:36
+1
Співчуваю всим пораненим, найскорішого виздоровлення! Світла пам"ять всим загиблим від рук фашистів-рашистів! Царство небесне!
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08.09.2024 22:56
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Співчуваю всим пораненим, найскорішого виздоровлення! Світла пам"ять всим загиблим від рук фашистів-рашистів! Царство небесне!
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08.09.2024 22:56 Ответить
всі вони на твоеї совісті
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08.09.2024 22:57 Ответить
Ну раз ти миттю прибігло, значить правда
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08.09.2024 23:36 Ответить
Гугль-перекладач працює норм, помилки роблять люди
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09.09.2024 08:52 Ответить
Зеленському-такі жахливі трагедії нажаль будуть відбуватись й надалі бо висновки з минулих не були зроблені винних не знайшли й не покарали...
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08.09.2024 22:58 Ответить
А туфлею в ооні так ніхто і не стукає
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08.09.2024 23:33 Ответить
А нагадай, хто призначив керівників цього учбового закладу, що не забезпечили безпечного навчання. Чи не твої призначенці?
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09.09.2024 01:31 Ответить
 
 