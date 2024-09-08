Главное в начале осени – максимально укрепить позиции Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что основными целями в начале осени являются укрепление позиций ВСУ, а также защита гражданского населения от российского террора.
Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Главное для нас сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, - больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил", - сказал глава государства.
Зеленский также поблагодарил военных ВСУ за стойкое удержание позиций в ключевых точках фронта.
Также в обращении Зеленский рассказал, что Украина достигла новых договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию производства оружия.
Пожалуйста, подождите...
.... і гнилим договорнячком
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є американський фільм, де президен великої корпорації бере собі в радники садівника, який теж на нарадах каже подібні глибокі пророцтва: опадуть листя і піде сніг"
і всі думають щон мав на увазі шеф ....
Комплект "Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"
а я думав це для вдумчивого чтива коли шашлики смажеш
може.
Хто хоче дивитися цього утирка - знайде його у телевізорі чи ютубі.