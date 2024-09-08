РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12787 посетителей онлайн
Новости
2 953 48
Зеленский (19056) обращение (701) ВСУ (6275)

Главное в начале осени – максимально укрепить позиции Украины, - Зеленский

Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что основными целями в начале осени являются укрепление позиций ВСУ, а также защита гражданского населения от российского террора.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Главное для нас сейчас, в начале осени, - максимально укрепить позиции Украины, украинцев, защиту наших городов и сел от российского террора и, конечно, - больше возможностей нашим воинам на фронте. Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил", - сказал глава государства.

Зеленский также поблагодарил военных ВСУ за стойкое удержание позиций в ключевых точках фронта.

Также в обращении Зеленский рассказал, что Украина достигла новых договоренностей с партнерами по поставкам и финансированию производства оружия.

Читайте также: Зеленский обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины" и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
08.09.2024 21:42
+13
Для зміцнення України потрібно прибрати зелене лайно
показать весь комментарий
08.09.2024 21:53
+12
''Д'єрмаків'' скрізь понаставляй. По своїх кацапи не будуть стріляти..
може.
показать весь комментарий
08.09.2024 21:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ярмак зміцнив так не погано, а твоя позиція вже біля параші
показать весь комментарий
08.09.2024 21:41 Ответить
Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..." к/ф "Лимонадный Джо",
.... і гнилим договорнячком

.
показать весь комментарий
08.09.2024 22:59 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 21:42 Ответить
Альтернативні МІСЯЧНІ зеленського?
показать весь комментарий
08.09.2024 22:13 Ответить


є американський фільм, де президен великої корпорації бере собі в радники садівника, який теж на нарадах каже подібні глибокі пророцтва: опадуть листя і піде сніг"
і всі думають щон мав на увазі шеф ....
показать весь комментарий
08.09.2024 23:04 Ответить
бачив в Ашані у відділі "Дача" разом із деревним вугіллям для мангалів розпродаж
Комплект "Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"

показать весь комментарий
08.09.2024 23:13 Ответить
Мета цих книжок - відмивання вкрадених грошей. У нас в Україні кожен казнокрад або хабарник при владі робить вид, що пише книги і хтось їх купляє. Навіть та шльондра савченко друкувала книги.
показать весь комментарий
08.09.2024 23:30 Ответить
во как !

а я думав це для вдумчивого чтива коли шашлики смажеш
показать весь комментарий
09.09.2024 01:36 Ответить
Яке чтиво? Максимум на що вистачало мозоку на 8-й рік війни у тих, хто готувався смажити шашлики по заклику блазня, так це дивитися нарізки 95-кварталу.
показать весь комментарий
09.09.2024 07:13 Ответить
''Д'єрмаків'' скрізь понаставляй. По своїх кацапи не будуть стріляти..
може.
показать весь комментарий
08.09.2024 21:42 Ответить
щоб зміцнити позицію України їдь на станцію Вернадского !
показать весь комментарий
08.09.2024 21:43 Ответить
цікаво а наступної осені ще потрібно буде зміцнення чи вже настане перемога над ******
показать весь комментарий
08.09.2024 21:44 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 21:45 Ответить
Має бути статистика по кількості вбитих росіян та знищеної російської техніки з 2014 по 2019 та з 2019 по 24 лютого 2022.
показать весь комментарий
08.09.2024 22:01 Ответить
Та дайте вже йому тапочком по гарбузу
показать весь комментарий
08.09.2024 21:50 Ответить
Абхахочешся, доки не прилетить
показать весь комментарий
08.09.2024 21:50 Ответить
Не треба так, маоїсти образяться
показать весь комментарий
08.09.2024 22:01 Ответить
Для зміцнення України потрібно прибрати зелене лайно
показать весь комментарий
08.09.2024 21:53 Ответить
Присохло ж, не відшкребти
показать весь комментарий
08.09.2024 21:56 Ответить
Геть безтолкового ішака!
показать весь комментарий
08.09.2024 21:57 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2024 21:58 Ответить
А это можно сделать, только уничтожив ************ сруцкимирцев в Украине. Всяких кидаловых-*********, трухановых, геп-доп и прочих жулек с верещучками. Воистину, чтобы успешно противостоять врагу внешнему, необходимо победить внутреннего.
показать весь комментарий
08.09.2024 21:59 Ответить
Утопія
показать весь комментарий
08.09.2024 22:10 Ответить
Значит и дальше будут выбирать во власть этих, а они будут саботировать вступление Украины в ЕС и НАТО, плодить клептократическую олигархию, принимать антинародные законы, звать ***** и разминировать мосты, убирая минные поля перед вторжением своих братьев.
показать весь комментарий
08.09.2024 22:23 Ответить
Відвали, моя черешня. Ну лізуть і лізуть, Тай ще кацапською. У Канаді життя нецікаве?
показать весь комментарий
08.09.2024 22:48 Ответить
Дужэ цикавэ и заможнэ. Тут добробут и спокий. Тому що зэбилив, потрохив та всякых кучмив з януковощамы нэмае во влади.
показать весь комментарий
08.09.2024 23:43 Ответить
мову вчи, ухилянте
показать весь комментарий
08.09.2024 23:02 Ответить
Это ты мне, ветерану, который воевал два года добровольцем в составе батальона Донбасс , который был ранен и сейчас инвалид войны, активисту, участнику двух победивших революций, дважды кандидату в депутаты одесского горсовета, имеющему четыре награды и высшую награду партии ВО Свобода? На колени, чернь зебильная. Ридну мову добрэ знаю, навить иноди спилкуюсь.
показать весь комментарий
08.09.2024 23:38 Ответить
На колчаковських хронтах. Хваміліє ваше палівнє. Займіться прєлєсним життям в Канаді. Нице
показать весь комментарий
09.09.2024 00:05 Ответить
Можешь на досуге найти меня в расстрельных списках рашистских оккупантов, со всеми паспортными данными. Есть у них такие сайты. Это все.
показать весь комментарий
09.09.2024 00:11 Ответить
😪
показать весь комментарий
09.09.2024 00:24 Ответить
В тому і біда, що інколи.
показать весь комментарий
09.09.2024 07:05 Ответить
Навіщо цю буду показувати на ЦН. Марахвет не дивлюсь, а тут, здрасті, настя
показать весь комментарий
08.09.2024 22:13 Ответить
От нафіга це лайно репостит?

Хто хоче дивитися цього утирка - знайде його у телевізорі чи ютубі.
показать весь комментарий
08.09.2024 22:19 Ответить
Головне на початку осені, для "рашистських зелених" ,максимально здати побільше української території. А на банковій верблюд, у двоє зігнувся,ой це зовсім не верблюд"зелезрадник " іпанувся
показать весь комментарий
08.09.2024 22:24 Ответить
Черговий анонс без відповідальності за слова.
показать весь комментарий
08.09.2024 22:36 Ответить
Вечерний гундос
показать весь комментарий
08.09.2024 23:09 Ответить
а на початку зими - потужно зміцнити позиції?
показать весь комментарий
08.09.2024 23:29 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2024 01:37 Ответить
Чому ти кожен день не просиш вибачення у людей?????
показать весь комментарий
08.09.2024 23:56 Ответить
Позиції вже зміцнені,але не України і навіть не твої,бо ти ж не тряпка якась.Зміцнився кремлівський щур Єрмак.В кабміні одні його однокласники,друзі по пісочниці і патентовані агенти ФСБ
показать весь комментарий
09.09.2024 00:26 Ответить
захисти краще від єрмака
показать весь комментарий
09.09.2024 00:35 Ответить
Тепер мабуть розумію жінок і їхній токсикоз. Дивсячись на цю не бриту, опухшу хуцпату особу в бобочці постійно це відчуваю.
показать весь комментарий
09.09.2024 07:09 Ответить
 
 