Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями на початку осені є зміцнення позицій ЗСУ, а також захист цивільного населення від російського терору.
Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, – більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил", - сказав очільник держави.
Зеленський також подякував військовим ЗСУ за стійке утримання позицій у ключових точках фронту.
Також у зверненні Зеленський розповів, що Україна досягла нових домовленостей з партнерами щодо постачання та фінансування виробництва зброї.
Будь ласка, зачекайте...
.... і гнилим договорнячком
.
є американський фільм, де президен великої корпорації бере собі в радники садівника, який теж на нарадах каже подібні глибокі пророцтва: опадуть листя і піде сніг"
і всі думають щон мав на увазі шеф ....
Комплект "Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"
а я думав це для вдумчивого чтива коли шашлики смажеш
може.
Хто хоче дивитися цього утирка - знайде його у телевізорі чи ютубі.