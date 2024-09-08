Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями на початку осені є зміцнення позицій ЗСУ, а також захист цивільного населення від російського терору.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, – більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил", - сказав очільник держави.

Зеленський також подякував військовим ЗСУ за стійке утримання позицій у ключових точках фронту.

Також у зверненні Зеленський розповів, що Україна досягла нових домовленостей з партнерами щодо постачання та фінансування виробництва зброї.

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