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Зеленський (22448) звернення (557) ЗСУ (7201)

Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський

Головне на початку осені - максимально зміцнити позиції України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що основними цілями на початку осені є зміцнення позицій ЗСУ, а також захист цивільного населення від російського терору.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Головне для нас зараз, на початку осені, – максимально зміцнити позиції України, українців, захист наших міст і сіл від російського терору і, звичайно, – більше можливостей нашим воїнам на фронті. Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил", - сказав очільник держави.

Зеленський також подякував військовим ЗСУ за стійке утримання позицій у ключових точках фронту.

Також у зверненні Зеленський розповів, що Україна досягла нових домовленостей з партнерами щодо постачання та фінансування виробництва зброї.

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Топ коментарі
+28
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08.09.2024 21:42
+13
Для зміцнення України потрібно прибрати зелене лайно
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08.09.2024 21:53
+12
''Д'єрмаків'' скрізь понаставляй. По своїх кацапи не будуть стріляти..
може.
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08.09.2024 21:42
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ярмак зміцнив так не погано, а твоя позиція вже біля параші
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08.09.2024 21:41 Відповісти
Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами !..." к/ф "Лимонадный Джо",
.... і гнилим договорнячком

.
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08.09.2024 22:59 Відповісти
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08.09.2024 21:42 Відповісти
Альтернативні МІСЯЧНІ зеленського?
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08.09.2024 22:13 Відповісти


є американський фільм, де президен великої корпорації бере собі в радники садівника, який теж на нарадах каже подібні глибокі пророцтва: опадуть листя і піде сніг"
і всі думають щон мав на увазі шеф ....
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08.09.2024 23:04 Відповісти
бачив в Ашані у відділі "Дача" разом із деревним вугіллям для мангалів розпродаж
Комплект "Промови та звернення Президента Володимира Зеленського"

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08.09.2024 23:13 Відповісти
Мета цих книжок - відмивання вкрадених грошей. У нас в Україні кожен казнокрад або хабарник при владі робить вид, що пише книги і хтось їх купляє. Навіть та шльондра савченко друкувала книги.
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08.09.2024 23:30 Відповісти
во как !

а я думав це для вдумчивого чтива коли шашлики смажеш
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09.09.2024 01:36 Відповісти
Яке чтиво? Максимум на що вистачало мозоку на 8-й рік війни у тих, хто готувався смажити шашлики по заклику блазня, так це дивитися нарізки 95-кварталу.
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09.09.2024 07:13 Відповісти
''Д'єрмаків'' скрізь понаставляй. По своїх кацапи не будуть стріляти..
може.
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08.09.2024 21:42 Відповісти
щоб зміцнити позицію України їдь на станцію Вернадского !
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08.09.2024 21:43 Відповісти
цікаво а наступної осені ще потрібно буде зміцнення чи вже настане перемога над ******
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08.09.2024 21:44 Відповісти
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08.09.2024 21:45 Відповісти
Має бути статистика по кількості вбитих росіян та знищеної російської техніки з 2014 по 2019 та з 2019 по 24 лютого 2022.
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08.09.2024 22:01 Відповісти
Та дайте вже йому тапочком по гарбузу
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08.09.2024 21:50 Відповісти
Абхахочешся, доки не прилетить
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08.09.2024 21:50 Відповісти
Не треба так, маоїсти образяться
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08.09.2024 22:01 Відповісти
Для зміцнення України потрібно прибрати зелене лайно
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08.09.2024 21:53 Відповісти
Присохло ж, не відшкребти
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08.09.2024 21:56 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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08.09.2024 21:57 Відповісти
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08.09.2024 21:58 Відповісти
А это можно сделать, только уничтожив ************ сруцкимирцев в Украине. Всяких кидаловых-*********, трухановых, геп-доп и прочих жулек с верещучками. Воистину, чтобы успешно противостоять врагу внешнему, необходимо победить внутреннего.
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08.09.2024 21:59 Відповісти
Утопія
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08.09.2024 22:10 Відповісти
Значит и дальше будут выбирать во власть этих, а они будут саботировать вступление Украины в ЕС и НАТО, плодить клептократическую олигархию, принимать антинародные законы, звать ***** и разминировать мосты, убирая минные поля перед вторжением своих братьев.
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08.09.2024 22:23 Відповісти
Відвали, моя черешня. Ну лізуть і лізуть, Тай ще кацапською. У Канаді життя нецікаве?
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08.09.2024 22:48 Відповісти
Дужэ цикавэ и заможнэ. Тут добробут и спокий. Тому що зэбилив, потрохив та всякых кучмив з януковощамы нэмае во влади.
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08.09.2024 23:43 Відповісти
мову вчи, ухилянте
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08.09.2024 23:02 Відповісти
Это ты мне, ветерану, который воевал два года добровольцем в составе батальона Донбасс , который был ранен и сейчас инвалид войны, активисту, участнику двух победивших революций, дважды кандидату в депутаты одесского горсовета, имеющему четыре награды и высшую награду партии ВО Свобода? На колени, чернь зебильная. Ридну мову добрэ знаю, навить иноди спилкуюсь.
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08.09.2024 23:38 Відповісти
На колчаковських хронтах. Хваміліє ваше палівнє. Займіться прєлєсним життям в Канаді. Нице
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09.09.2024 00:05 Відповісти
Можешь на досуге найти меня в расстрельных списках рашистских оккупантов, со всеми паспортными данными. Есть у них такие сайты. Это все.
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09.09.2024 00:11 Відповісти
😪
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09.09.2024 00:24 Відповісти
В тому і біда, що інколи.
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09.09.2024 07:05 Відповісти
Навіщо цю буду показувати на ЦН. Марахвет не дивлюсь, а тут, здрасті, настя
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08.09.2024 22:13 Відповісти
От нафіга це лайно репостит?

Хто хоче дивитися цього утирка - знайде його у телевізорі чи ютубі.
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08.09.2024 22:19 Відповісти
Головне на початку осені, для "рашистських зелених" ,максимально здати побільше української території. А на банковій верблюд, у двоє зігнувся,ой це зовсім не верблюд"зелезрадник " іпанувся
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08.09.2024 22:24 Відповісти
Черговий анонс без відповідальності за слова.
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08.09.2024 22:36 Відповісти
Вечерний гундос
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08.09.2024 23:09 Відповісти
а на початку зими - потужно зміцнити позиції?
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08.09.2024 23:29 Відповісти
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09.09.2024 01:37 Відповісти
Чому ти кожен день не просиш вибачення у людей?????
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08.09.2024 23:56 Відповісти
Позиції вже зміцнені,але не України і навіть не твої,бо ти ж не тряпка якась.Зміцнився кремлівський щур Єрмак.В кабміні одні його однокласники,друзі по пісочниці і патентовані агенти ФСБ
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09.09.2024 00:26 Відповісти
захисти краще від єрмака
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09.09.2024 00:35 Відповісти
Тепер мабуть розумію жінок і їхній токсикоз. Дивсячись на цю не бриту, опухшу хуцпату особу в бобочці постійно це відчуваю.
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09.09.2024 07:09 Відповісти
 
 