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Міністерство у справах ветеранів (295) Національне військове меморіальне кладовище (27)

Розпочато будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища, - Мінветеранів

Національне військове меморіальне кладовище

Будівельні роботи з будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища вже розпочалися, йдеться про поля для поховань і під'їзні шляхи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.

"Активно триває будівництво, розпочато будівельні роботи, отримано всі дозволи. Як і було заплановано, щоб восени розпочати перші поховання", - сказав Фархадов.

Своєю чергою директор держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткін заявив, що в перший пусковий комплекс першої черги входять поля для поховань і під'їзні шляхи, і його мають завершити за три місяці.

"Десь на листопад мають розпочатися перші поховання. Потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" працюють над черговістю поховань, - Мінветеранів

Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.

У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).

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Топ коментарі
+2
з цим кладовищем все так само як і з іншими рішеннями цієї влади - виділили по суті болотисту місцевість де близькість підгрунтових вод не дасть ховати в сухий грунт. ПРопонувалося місце в Києві де поховання розстріляних на в'їзді з БОрисполя, але там певно мало коштів потрібно. Ірозпил не вийде такий як їм хочеться. ну плюють простовсьому суспільству в пику. суспільство заслужило.
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09.09.2024 21:05
+1
грандіозно. але може більше уваги приділити варто укріпленням і захисним спорудам, щоб загиблих було менше?
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09.09.2024 20:28
+1
ага, згадав - Биківня. саме там слід було й робити кладовище.
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09.09.2024 21:06
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Ніяк не може зрозуміти..кому потрібна ця показуха ?
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09.09.2024 20:14 Відповісти
Моїй дружині, вона не хоче витрачатися на моє поховання.
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09.09.2024 20:28 Відповісти

Совсем бесбашннный? Это от меня 3 км. Уроды ставили на прошлой неделе первый эксперимент. Как им и говорили.
1,8 метров уже вода. Хоронить будут в болото.
Гроб, если на пагорбе, да в сухом песочке до 20 лет пролежит. В грязи, лет 5 и можно рыть сверху. Такой круговорот могил в природе.
Гребаные инженера по началу какую то мелиорацию мутить собирались но бабла мало. Так шо пожалуйте герои в грязь.
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09.09.2024 21:18 Відповісти
грандіозно. але може більше уваги приділити варто укріпленням і захисним спорудам, щоб загиблих було менше?
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09.09.2024 20:28 Відповісти
Якшо менше загиблих то буде пустувати кладовище...а гроші вже виділені-
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09.09.2024 20:32 Відповісти
267 гектаров это 360 футбольных полей. Мы размахнулись широко.
Для сравнения:
Подобное по размерам кладбище (самое большое в России) находится в Ростове. Но они его 70 лет заполняют.
Это площадь вместе с кабаками и гостиницами.
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09.09.2024 21:33 Відповісти
Ще одна ,,кормушка".
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09.09.2024 21:02 Відповісти
з цим кладовищем все так само як і з іншими рішеннями цієї влади - виділили по суті болотисту місцевість де близькість підгрунтових вод не дасть ховати в сухий грунт. ПРопонувалося місце в Києві де поховання розстріляних на в'їзді з БОрисполя, але там певно мало коштів потрібно. Ірозпил не вийде такий як їм хочеться. ну плюють простовсьому суспільству в пику. суспільство заслужило.
показати весь коментар
09.09.2024 21:05 Відповісти
ага, згадав - Биківня. саме там слід було й робити кладовище.
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09.09.2024 21:06 Відповісти
Ну я, инвалид с Иванковичей. Уже рыли 1,8 метра уже вода.
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09.09.2024 21:20 Відповісти
Національне військове меморіальне кладовище - обов'язково в столиці ? А Київ буде столицею завжди ? Оптимістично.
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09.09.2024 23:44 Відповісти
 
 