Розпочато будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища, - Мінветеранів

Будівельні роботи з будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища вже розпочалися, йдеться про поля для поховань і під'їзні шляхи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.

"Активно триває будівництво, розпочато будівельні роботи, отримано всі дозволи. Як і було заплановано, щоб восени розпочати перші поховання", - сказав Фархадов.

Своєю чергою директор держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткін заявив, що в перший пусковий комплекс першої черги входять поля для поховань і під'їзні шляхи, і його мають завершити за три місяці.

"Десь на листопад мають розпочатися перші поховання. Потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року", - додав він.

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Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища

27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.

30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.

У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).