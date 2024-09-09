Розпочато будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища, - Мінветеранів
Будівельні роботи з будівництва першої черги Національного військового меморіального кладовища вже розпочалися, йдеться про поля для поховань і під'їзні шляхи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов.
"Активно триває будівництво, розпочато будівельні роботи, отримано всі дозволи. Як і було заплановано, щоб восени розпочати перші поховання", - сказав Фархадов.
Своєю чергою директор держустанови "Національне військове меморіальне кладовище" Ярослав Пронюткін заявив, що в перший пусковий комплекс першої черги входять поля для поховань і під'їзні шляхи, і його мають завершити за три місяці.
"Десь на листопад мають розпочатися перші поховання. Потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року", - додав він.
Нагадаємо, Верховна Рада 8 грудня 2023 року ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військово-меморіального кладовища. Кабінет Міністрів виділив 515 мільйонів гривень на його будівництво та функціонування в 2024 році. Уряд ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.
У грудні 2023 року Мінветеранів презентувало ескізний проєкт Національного військового меморіального кладовища
27 березня 2024 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.
У червні Кабінет Міністрів України затвердив порядки перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих військових, похованих на окупованих територіях, Героїв України і урни з прахом з колумбаріїв інших кладовищ.
30 червня Мінветеранів заявило про отримання позитивного висновку щодо будівництва I черги Національного військового меморіального кладовища.
У липні уряд підтримав позицію Українського інституту національної пам'яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їхніх родин).
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Совсем бесбашннный? Это от меня 3 км. Уроды ставили на прошлой неделе первый эксперимент. Как им и говорили.
1,8 метров уже вода. Хоронить будут в болото.
Гроб, если на пагорбе, да в сухом песочке до 20 лет пролежит. В грязи, лет 5 и можно рыть сверху. Такой круговорот могил в природе.
Гребаные инженера по началу какую то мелиорацию мутить собирались но бабла мало. Так шо пожалуйте герои в грязь.
Для сравнения:
Подобное по размерам кладбище (самое большое в России) находится в Ростове. Но они его 70 лет заполняют.
Это площадь вместе с кабаками и гостиницами.
инвалидс Иванковичей. Уже рыли 1,8 метра уже вода.