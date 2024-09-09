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Министерство по делам ветеранов (227) Национальное военное мемориальное кладбище (22)

Начато строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища, - Минветеранов

Національне військове меморіальне кладовище

Строительные работы по строительству первой очереди Национального военного мемориального кладбища уже начались, речь идет о полях для захоронений и подъездных путях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов.

"Активно идет строительство, начаты строительные работы, получены все разрешения. Как и было запланировано, чтобы осенью начать первые захоронения", - сказал Фархадов.

В свою очередь директор госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Пронюткин заявил, что в первый пусковой комплекс первой очереди входят поля для захоронений и подъездные пути, и его должны завершить за три месяца.

"Где-то на ноябрь должны начаться первые захоронения. Потом уже будем строить админздание, хозяйственные постройки до конца 2025 года", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" работают над очередностью захоронений, - Минветеранов

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2023 года приняла закон по обеспечению создания и эксплуатации Национального военно-мемориального кладбища. Кабинет Министров выделил 515 миллионов гривен на его строительство и функционирование в 2024 году. Правительство приняло распоряжение об определении места расположения Национального военного мемориального кладбища в Гатненской сельской территориальнойгромаде Фастовского района Киевской области.

В декабре 2023 года Минветеранов представило эскизный проект Национального военного мемориального кладбища.

27 марта 2024 года и. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что первые захоронения на НВМК могут начаться уже в конце лета - начале осени 2024 года, а полностью построить весь комплекс планируют до 2027 года.

В июне Кабинет Министров Украины утвердил порядки перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище погибших военных, похороненных на оккупированных территориях, Героев Украины и урны с прахом из колумбариев других кладбищ.

30 июня Минветеранов заявило о получении положительного заключения относительно строительства I очереди Национального военного мемориального кладбища.

В июле правительство поддержало позицию Украинского института национальной памяти, Минветеранов, ГУ НВМК и экспертов и утвердило постановление о внешнем виде надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в форме козацкого креста или прямоугольной таблицы (на выбор военных или их семей).
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Топ комментарии
+2
з цим кладовищем все так само як і з іншими рішеннями цієї влади - виділили по суті болотисту місцевість де близькість підгрунтових вод не дасть ховати в сухий грунт. ПРопонувалося місце в Києві де поховання розстріляних на в'їзді з БОрисполя, але там певно мало коштів потрібно. Ірозпил не вийде такий як їм хочеться. ну плюють простовсьому суспільству в пику. суспільство заслужило.
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09.09.2024 21:05
+1
грандіозно. але може більше уваги приділити варто укріпленням і захисним спорудам, щоб загиблих було менше?
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09.09.2024 20:28
+1
ага, згадав - Биківня. саме там слід було й робити кладовище.
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09.09.2024 21:06
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Ніяк не може зрозуміти..кому потрібна ця показуха ?
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09.09.2024 20:14 Ответить
Моїй дружині, вона не хоче витрачатися на моє поховання.
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09.09.2024 20:28 Ответить

Совсем бесбашннный? Это от меня 3 км. Уроды ставили на прошлой неделе первый эксперимент. Как им и говорили.
1,8 метров уже вода. Хоронить будут в болото.
Гроб, если на пагорбе, да в сухом песочке до 20 лет пролежит. В грязи, лет 5 и можно рыть сверху. Такой круговорот могил в природе.
Гребаные инженера по началу какую то мелиорацию мутить собирались но бабла мало. Так шо пожалуйте герои в грязь.
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09.09.2024 21:18 Ответить
грандіозно. але може більше уваги приділити варто укріпленням і захисним спорудам, щоб загиблих було менше?
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09.09.2024 20:28 Ответить
Якшо менше загиблих то буде пустувати кладовище...а гроші вже виділені-
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09.09.2024 20:32 Ответить
267 гектаров это 360 футбольных полей. Мы размахнулись широко.
Для сравнения:
Подобное по размерам кладбище (самое большое в России) находится в Ростове. Но они его 70 лет заполняют.
Это площадь вместе с кабаками и гостиницами.
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09.09.2024 21:33 Ответить
Ще одна ,,кормушка".
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09.09.2024 21:02 Ответить
з цим кладовищем все так само як і з іншими рішеннями цієї влади - виділили по суті болотисту місцевість де близькість підгрунтових вод не дасть ховати в сухий грунт. ПРопонувалося місце в Києві де поховання розстріляних на в'їзді з БОрисполя, але там певно мало коштів потрібно. Ірозпил не вийде такий як їм хочеться. ну плюють простовсьому суспільству в пику. суспільство заслужило.
показать весь комментарий
09.09.2024 21:05 Ответить
ага, згадав - Биківня. саме там слід було й робити кладовище.
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09.09.2024 21:06 Ответить
Ну я, инвалид с Иванковичей. Уже рыли 1,8 метра уже вода.
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09.09.2024 21:20 Ответить
Національне військове меморіальне кладовище - обов'язково в столиці ? А Київ буде столицею завжди ? Оптимістично.
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09.09.2024 23:44 Ответить
 
 