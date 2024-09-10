Білий дім про падіння дронів РФ на території НАТО: Уважно стежимо за цим

Падіння російських БПЛА на території країн-членів НАТО свідчить про небезпеку від агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим", - прокоментував він падіння російських БПЛА у Румунії та Латвії.

Кірбі зазначив, що США перебувають у тісному контакті із союзниками та партнерами щодо цього.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", - додав він.

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Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Водночас прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Згодом у Латвії заявили, що БПЛА, який впав на території країни, був "Шахедом" із вибухівкою.

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