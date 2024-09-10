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Новини Війна
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Білий дім про падіння дронів РФ на території НАТО: Уважно стежимо за цим

Білий дім прокоментував падіння російських БПЛА на території НАТО

Падіння російських БПЛА на території країн-членів НАТО свідчить про небезпеку від агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. 

"Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим", - прокоментував він падіння російських БПЛА у Румунії та Латвії.

Кірбі зазначив, що США перебувають у тісному контакті із союзниками та партнерами щодо цього.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", - додав він.

Читайте також: США допоможуть Україні мати сильну позицію на переговорах з Росією, - Кірбі

Російські дрони на території країн-членів НАТО

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, під час атаки Росії на південні регіони України у ніч на 8 вересня було зафіксовано порушення повітряного простору Румунії. Зазначалося, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Згодом Міністерство національної оборони Румунії підтвердило заліт російського безпілотника на територію країни та заявило, що у небо піднімали два винищувачі F-16.

Міністерство зовнішніх справ Румунії, на територію якої сьогодні залетів російський "Шахед" під час атаки на Південь України, засудило порушення повітряного простору власної країни.

Водночас прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що Румунія не була зобов'язана збивати російський дрон, який залетів на територію їхньої країни.

Також відомо, що у суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

У НАТО заявили, що не мають інформації про те, що падіння російського БПЛА на території Латвії було навмисним.

Згодом у Латвії заявили, що БПЛА, який впав на території країни, був "Шахедом" із вибухівкою.

Також читайте: Маємо серйозно сприймати намагання РФ вплинути на вибори у США, - Білий дім

Автор: 

НАТО (6440) США (22769) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+13
Потрібно стежити ше уважніше
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10.09.2024 10:16
+9
Ну, проковтнули... Ну, втерлися...
Но, навіщо про це голосно заявляти?
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10.09.2024 10:18
+8
Ви - найжалюгідніші сцикливі нікчеми,які існують у світі. Не дивно, що ви "воюєте" з паРашою руками українців і ховаючись за трупи українських дітей. Просто обіцяна гидота.
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10.09.2024 10:19
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Потрібно стежити ше уважніше
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10.09.2024 10:16 Відповісти
Слєді, гад, за моім двіжєнієм. Слєді і завідуй.
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10.09.2024 10:17 Відповісти
Ну, проковтнули... Ну, втерлися...
Но, навіщо про це голосно заявляти?
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10.09.2024 10:18 Відповісти
Ви - найжалюгідніші сцикливі нікчеми,які існують у світі. Не дивно, що ви "воюєте" з паРашою руками українців і ховаючись за трупи українських дітей. Просто обіцяна гидота.
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10.09.2024 10:19 Відповісти
Треба припиняти війну і приєднуватись до росії?
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10.09.2024 10:21 Відповісти
Ні треба, коли тобі сруть на голову, казати, що то дощ йде🤔🧐😁 Здрисни, герой в маминій кофті😝😝😝😝😝😜🤪👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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10.09.2024 10:34 Відповісти
Ну так можна замість повільно гинути під крапельною допомогою розвернутись на 180 і отримати просто гори зброї, та замість злобних й живучих орків воювати з нікчемним, сцикливим НАТО, яке стрельнути боїться.
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10.09.2024 10:36 Відповісти
може у контексті мінімальних втрат українців у поточній війні, цей варіант був би оптимальним

як би це дико не звучало

стратегічно - ХЗ, але з такими партнерами і таким власним керівництвом - будь-яка стратегія - то вилами по воді
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10.09.2024 12:25 Відповісти
Тобто, ви за негайне об'єднання з росією.
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10.09.2024 12:29 Відповісти
тобто я відповів на питання, задане вище

нажаль, ситуація - гівняна при будь-яких розкладах: Україну вирішили дерибанити між Заходом та мокшанією (або розвалювати її руками України)... ще й народ вибрав банду, яка зсередини дерибанить країну
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10.09.2024 17:01 Відповісти
Егеж, НАТО дюйм вже міряє аршинами! Общімі.
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10.09.2024 10:19 Відповісти
"Я йду на пенсію, але я уважно стежу за вами".

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10.09.2024 10:22 Відповісти
"В СМИ раскритиковали Байдена за длинный отпуск

81-летний Джо Байден за почти 4 года своего президентства провел в отпуске 532 дня из 1326 рабочих. Это примерно 40% от всего президентского срока.

В СМИ добавили, что среднестатистическому американцу, который получает 11 дней отпуска в год, пришлось бы работать в течение 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных."

А хто тоді керує США?
Невже Камала?
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10.09.2024 10:25 Відповісти
Там ще є Саліван, та ще сциклива особина
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10.09.2024 10:28 Відповісти
Ви не розумієте як в США відбувається управління, там президент завжди консультується з лідерами партії і ніяке рішення не приймає одноосібно, тому якщо він втрачає розум всерівно управління залишається через заступників і радників які транслюють політику партії

Є злите відео де Трамп сидить будучи президентом з керівництвом респів і розповідає як він дав жару на якомусь виступі і запитує який напрямок йому надалі обирати... приблизно так воно все відбувається
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10.09.2024 10:43 Відповісти
Слова справі не допоможуть.
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10.09.2024 10:24 Відповісти
...стежимо і дрочимо. Мля! Краще б вже взагалі мовчали.
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10.09.2024 10:32 Відповісти
Клоуни
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10.09.2024 10:45 Відповісти
Окуляри надіньте, щоб краще слідкувалось! Втім, у міністра оборони США Остіна окуляри вже є. Не допомогає...
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10.09.2024 10:47 Відповісти
перейнялися
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10.09.2024 10:53 Відповісти
Стурбовані стежуни
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10.09.2024 11:14 Відповісти
Стежте краще за дебатами, як рудий розірве тупу чорножопу комуняку. У світі ви вже настежили. Лівацьке бидло
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10.09.2024 11:26 Відповісти
Можно сексом заниматься самому
А можно смотреть со стороны
Запад явно предпочитает второе
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10.09.2024 11:30 Відповісти
Над нашими головами літають бойові дрони Кацапії. Але ми уважно за ними спостерігаємо.
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10.09.2024 11:32 Відповісти
Ці ,,фрагменти,, безпілотників літають годинами і на десятки кілометрів вглиб території НАТО.
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10.09.2024 12:00 Відповісти
Добре,хоч не видають за українські БПЛА,як поляки тренділи ,що на на їхню територію впали українські уламки !
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10.09.2024 12:10 Відповісти
цікаво: якщо його в дубу держаком почнуть гвалтувати - він теж буде занепокоєно спостерігати лише?
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10.09.2024 12:22 Відповісти
Якби ж то той шахед у Латвії вибухнув навіть в чистому полі. Реакція була би трішки інша.
Не бажаю Латвії відчути що ми відчуваємо кожен день. Але допоки грім не гряне, будуть збирати рештки та непокоїться.
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10.09.2024 12:25 Відповісти
Ганебний Джон Кірбі
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10.09.2024 12:35 Відповісти
куколди
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10.09.2024 13:13 Відповісти
,,Тщетильнее, тщетильнее,, надо бы наблюдать товарисч Кирби! То вам всем и в ЕС, и там за океаном, со стороны Аляски гамна накидают на головы упряморогие касабы! Там на Чукотке гамна валом, статуи конные лепять от скуки местные Торвальдсены, налепят коняк штук 100, и нашвыряют как Троянских! К лету таять начнут коняки....
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10.09.2024 17:20 Відповісти
 
 