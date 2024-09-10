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НАТО (8643) США (24862) Кирби (451)

Белый дом о падении дронов РФ на территории НАТО: Внимательно следим за этим

Білий дім прокоментував падіння російських БПЛА на території НАТО

Падение российских БПЛА на территории стран-членов НАТО свидетельствует об опасности от агрессии РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Это, к сожалению, не новое явление, как это произошло во время войны в Украине, когда фрагменты ракет или беспилотников иногда попадают в воздушные бои и падают на территории соседней страны. Мы внимательно следим за этим", - прокомментировал он падение российских БПЛА в Румынии и Латвии.

Кирби отметил, что США находятся в тесном контакте с союзниками и партнерами по этому поводу.

"Но это лишь подчеркивает опасность, которую война Путина в Украине вызвала для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился - не меняется, не изменится, а уже изменился - именно поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы Украина была способна защитить себя", - добавил он.

Также читайте: США помогут Украине иметь сильную позицию на переговорах с Россией, - Кирби

Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой сегодня залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В НАТО заявили, что не располагают информацией о том, что падение российского БПЛА на территории Латвии было преднамеренным.

Впоследствии в Латвии заявили, что БПЛА, который упал на территории страны, был "шахедом" со взрывчаткой.

Читайте также: Мы должны серьезно воспринимать попытки РФ повлиять на выборы в США, - Белый дом
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Топ комментарии
+13
Потрібно стежити ше уважніше
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10.09.2024 10:16
+9
Ну, проковтнули... Ну, втерлися...
Но, навіщо про це голосно заявляти?
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10.09.2024 10:18
+8
Ви - найжалюгідніші сцикливі нікчеми,які існують у світі. Не дивно, що ви "воюєте" з паРашою руками українців і ховаючись за трупи українських дітей. Просто обіцяна гидота.
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10.09.2024 10:19
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Потрібно стежити ше уважніше
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10.09.2024 10:16 Ответить
Слєді, гад, за моім двіжєнієм. Слєді і завідуй.
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10.09.2024 10:17 Ответить
Ну, проковтнули... Ну, втерлися...
Но, навіщо про це голосно заявляти?
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10.09.2024 10:18 Ответить
Ви - найжалюгідніші сцикливі нікчеми,які існують у світі. Не дивно, що ви "воюєте" з паРашою руками українців і ховаючись за трупи українських дітей. Просто обіцяна гидота.
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10.09.2024 10:19 Ответить
Треба припиняти війну і приєднуватись до росії?
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10.09.2024 10:21 Ответить
Ні треба, коли тобі сруть на голову, казати, що то дощ йде🤔🧐😁 Здрисни, герой в маминій кофті😝😝😝😝😝😜🤪👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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10.09.2024 10:34 Ответить
Ну так можна замість повільно гинути під крапельною допомогою розвернутись на 180 і отримати просто гори зброї, та замість злобних й живучих орків воювати з нікчемним, сцикливим НАТО, яке стрельнути боїться.
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10.09.2024 10:36 Ответить
може у контексті мінімальних втрат українців у поточній війні, цей варіант був би оптимальним

як би це дико не звучало

стратегічно - ХЗ, але з такими партнерами і таким власним керівництвом - будь-яка стратегія - то вилами по воді
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10.09.2024 12:25 Ответить
Тобто, ви за негайне об'єднання з росією.
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10.09.2024 12:29 Ответить
тобто я відповів на питання, задане вище

нажаль, ситуація - гівняна при будь-яких розкладах: Україну вирішили дерибанити між Заходом та мокшанією (або розвалювати її руками України)... ще й народ вибрав банду, яка зсередини дерибанить країну
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10.09.2024 17:01 Ответить
Егеж, НАТО дюйм вже міряє аршинами! Общімі.
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10.09.2024 10:19 Ответить
"Я йду на пенсію, але я уважно стежу за вами".

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10.09.2024 10:22 Ответить
"В СМИ раскритиковали Байдена за длинный отпуск

81-летний Джо Байден за почти 4 года своего президентства провел в отпуске 532 дня из 1326 рабочих. Это примерно 40% от всего президентского срока.

В СМИ добавили, что среднестатистическому американцу, который получает 11 дней отпуска в год, пришлось бы работать в течение 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных."

А хто тоді керує США?
Невже Камала?
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10.09.2024 10:25 Ответить
Там ще є Саліван, та ще сциклива особина
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10.09.2024 10:28 Ответить
Ви не розумієте як в США відбувається управління, там президент завжди консультується з лідерами партії і ніяке рішення не приймає одноосібно, тому якщо він втрачає розум всерівно управління залишається через заступників і радників які транслюють політику партії

Є злите відео де Трамп сидить будучи президентом з керівництвом респів і розповідає як він дав жару на якомусь виступі і запитує який напрямок йому надалі обирати... приблизно так воно все відбувається
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10.09.2024 10:43 Ответить
Слова справі не допоможуть.
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10.09.2024 10:24 Ответить
...стежимо і дрочимо. Мля! Краще б вже взагалі мовчали.
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10.09.2024 10:32 Ответить
Клоуни
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10.09.2024 10:45 Ответить
Окуляри надіньте, щоб краще слідкувалось! Втім, у міністра оборони США Остіна окуляри вже є. Не допомогає...
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10.09.2024 10:47 Ответить
перейнялися
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10.09.2024 10:53 Ответить
Стурбовані стежуни
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10.09.2024 11:14 Ответить
Стежте краще за дебатами, як рудий розірве тупу чорножопу комуняку. У світі ви вже настежили. Лівацьке бидло
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10.09.2024 11:26 Ответить
Можно сексом заниматься самому
А можно смотреть со стороны
Запад явно предпочитает второе
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10.09.2024 11:30 Ответить
Над нашими головами літають бойові дрони Кацапії. Але ми уважно за ними спостерігаємо.
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10.09.2024 11:32 Ответить
Ці ,,фрагменти,, безпілотників літають годинами і на десятки кілометрів вглиб території НАТО.
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10.09.2024 12:00 Ответить
Добре,хоч не видають за українські БПЛА,як поляки тренділи ,що на на їхню територію впали українські уламки !
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10.09.2024 12:10 Ответить
цікаво: якщо його в дубу держаком почнуть гвалтувати - він теж буде занепокоєно спостерігати лише?
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10.09.2024 12:22 Ответить
Якби ж то той шахед у Латвії вибухнув навіть в чистому полі. Реакція була би трішки інша.
Не бажаю Латвії відчути що ми відчуваємо кожен день. Але допоки грім не гряне, будуть збирати рештки та непокоїться.
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10.09.2024 12:25 Ответить
Ганебний Джон Кірбі
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10.09.2024 12:35 Ответить
куколди
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10.09.2024 13:13 Ответить
,,Тщетильнее, тщетильнее,, надо бы наблюдать товарисч Кирби! То вам всем и в ЕС, и там за океаном, со стороны Аляски гамна накидают на головы упряморогие касабы! Там на Чукотке гамна валом, статуи конные лепять от скуки местные Торвальдсены, налепят коняк штук 100, и нашвыряют как Троянских! К лету таять начнут коняки....
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10.09.2024 17:20 Ответить
 
 