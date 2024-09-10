Рашисти атакували дроном зупинку у Херсоні: важко поранено чоловіка
Сьогодні, 10 вересня, близько 11:00 російські війська атакували з дрона зупинку у Херсоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона 65-річний чоловік дістав важкі поранення: вибухову травму, уламкові поранення обох ніг.
Потерпілого доставили до лікарні. Медики борються за його життя.
Раніше повідомлялося, що вночі 10 вересня 2024 року під ударами російських військ перебував Шуменський мікрорайон у Херсоні. Також Цензор.НЕТ інформував, що 9 вересня окупанти атакували з безпілотника лікарню в Херсоні. Постраждала медсестра. Нагадаємо, учора, 8 вересня, у Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання росіянами вибухівки на маршрутку постраждали шестеро людей.
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