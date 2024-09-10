На півдні за добу знищено 80 окупантів і 43 одиниці озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 187 розвідувальних БпЛА росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 80 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 80 осіб.
Крім того, росіяни втратили 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 12 артилерійських систем;
- 13 одиниць авто-бронетехніки;
- 12 розвідувальних БпЛА;
- 6 човнів.
Також українські захисники уразили: 1 польовий пункт боєпостачання, 16 бліндажів, 4 вогневі позиції, 2 спостережні пункти, 1 фортифікаційну споруду, 1 станцію супутникового зв’язку "Starlink" та 1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення.
Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня
Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.
Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 9 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 штурми, успіху не мав. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.
Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку.
За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 187 розвідувальних БпЛА.
"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій ворог минулої доби застосував 328 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 224 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 627 790 російських загарбників.
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