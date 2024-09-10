На півдні за добу знищено 80 окупантів і 43 одиниці озброєння та військової техніки. Зафіксовано проліт 187 розвідувальних БпЛА росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 80 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 80 осіб.

Крім того, росіяни втратили 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

12 артилерійських систем;

13 одиниць авто-бронетехніки;

12 розвідувальних БпЛА;

6 човнів.

Також дивіться: Знищення РЛС ворожого комплексу С-400 ударом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Також українські захисники уразили: 1 польовий пункт боєпостачання, 16 бліндажів, 4 вогневі позиції, 2 спостережні пункти, 1 фортифікаційну споруду, 1 станцію супутникового зв’язку "Starlink" та 1 місце зберігання матеріально-технічного забезпечення.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, в операційній зоні Сил оборони півдня триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів.

Так, на Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 9 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.

Також дивіться: Дрон-камікадзе поцілив у російський безпілотник "Орлан-10" на висоті понад 3600 метрів. ВIДЕО

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 штурми, успіху не мав. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку.

За минулу добу в операційній зоні зафіксовано проліт 187 розвідувальних БпЛА.



"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій ворог минулої доби застосував 328 FPV-дронів, 3 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 224 осколкових боєприпасів", - додали в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 627 790 російських загарбників.