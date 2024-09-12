УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3860 відвідувачів онлайн
Новини
3 129 14
Харківщина (6053) бойові дії (3197) Куп'янськ (665)

Росіяни активно наступають на Куп’янському напрямку, намагаються прорватися до Куп’янська, - офіцер НГУ "Рубіж" Литвин

Бойові дії на Харківщині на ранок 12 вересня

На Куп'янському  напрямку ворог застосовує під час штурмів різну техніку, не полишає спроб прорватися до Куп'янська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії Віталій Литвин.

"Ситуація на Харківщині може відрізнятись в залежності від підрозділів, які виконують завдання проти нас. Напрямок Липці-Вовчанськ - ворог не припиняє там проводити штурмові дії, але Сили оборони України там мають змогу контратакувати ці підрозділи і покращувати десь своє тактичне положення. А от саме на Куп'янському напрямку ворог має більше ресурсів - більше живої сили та техніки - там він проводить більш активні штурмові дії із залученням різноманітної техніки, такої як БМП 1,2,3, танків, артилерійських засобів. Липці-Вовчанськ це більше така стримувальна операція резервів Сил оборони України, щоб їх не перекинули в більш активні райони ведення бойових дій, а на Куп'янському відтинку противник не полишає спроб просунутися до самого населеного пункту Куп'янськ", - зазначив Литвин.

Водночас попри інтенсивність атак, українські захисники успішно відбивають ворожі наступи. Офіцер наголосив на тому, що за кілька діб всі спроби штурмових дій були відбито.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти вдарили по Боровій та Золочеву Харківської області, минулої доби обстріляли Богодухівський та Куп’янський райони (оновлено). ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків" ворог кидає на штурми Вовчанська підрозділи з дуже низькою підготовкою. РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

За данними Генштабу минулої доби на Куп'янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

А на найближчому засіданні Рада оборони Харківської області планує розглянути рішення про розширення зони примусової евакуації родин із дітьми з трьох громад Куп‘янського району. Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками. Оскільки на всіх напрямках, які наближені до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції та інше. Їх відновити наразі неможливо, тому місцеві жителі на цих територіях не мають світла та інших послуг, а також перебувають під щоденними ворожими обстрілами.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Гундос! Давай відео, про те що все у нас добре
показати весь коментар
12.09.2024 10:27
+2
Нічосє .....
Так афера в Курській волості мала відволікти ху@ла і його шакалів від України. За словами Зе і Си.
Знову не так сталось, як гадалось?
показати весь коментар
12.09.2024 10:32
+2
За всі проблеми на фронті несе відповідальність "найвеличніший" саме його стратегічні помилки привели до тих наслідків що маємо , натомість він хоче вдавати, що він ні до чого, то все військові і західні партнери винуваті,пора брати відповідальність на себе інакше навіщо ти йшов в президенти.
показати весь коментар
12.09.2024 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гундос! Давай відео, про те що все у нас добре
показати весь коментар
12.09.2024 10:27 Відповісти
Вже танк обстрілював Куп"янськ
показати весь коментар
12.09.2024 10:30 Відповісти
Нічосє .....
Так афера в Курській волості мала відволікти ху@ла і його шакалів від України. За словами Зе і Си.
Знову не так сталось, як гадалось?
показати весь коментар
12.09.2024 10:32 Відповісти
За всі проблеми на фронті несе відповідальність "найвеличніший" саме його стратегічні помилки привели до тих наслідків що маємо , натомість він хоче вдавати, що він ні до чого, то все військові і західні партнери винуваті,пора брати відповідальність на себе інакше навіщо ти йшов в президенти.
показати весь коментар
12.09.2024 10:42 Відповісти
"На Куп'янському напрямку ворог застосовує під час штурмів різну техніку, не полишає спроб прорватися до Куп'янська. Джерело: "

Так кацап вже як півроку не полишає спроб, так і товпчиться на місті по своїх же трупах кацапцьких.
показати весь коментар
12.09.2024 10:48 Відповісти
позавчора орки були в 3 км від окраїни Куп'янська. Весною - 8 км. Це щоб у тобі збити трохи непереможності і самовпевненості і спустити з небес на землю обітованную.
показати весь коментар
12.09.2024 13:04 Відповісти
Так ти втрати орків замовчуєш.
Ще 3 км пройдуть, а потім тікати будуть.

Тобі б в Генштаб, стратег!
показати весь коментар
12.09.2024 13:16 Відповісти
що мене завжди дивує, так це зухвалість. Оркі як таргани. Вони пруть по своїх трупах і їм покуй на усі впевненості вкраїнчікв. Марікполь, Сєвєпроднецьк, Бахмут, Авдіївка... Список я думаю продовжувати не потрібно? Боюся що цей список через шість місяців буде набагато більше.
показати весь коментар
12.09.2024 13:51 Відповісти
Завжди так не буде. І орки не безконечні.
показати весь коментар
12.09.2024 19:10 Відповісти
Це так і є, але їх зараз у 7 разів більше 20:140
показати весь коментар
12.09.2024 20:26 Відповісти
на всіх напрямках, чи тільки на якомусь одному?
показати весь коментар
12.09.2024 22:37 Відповісти
20 млн в Україні і 140 млн в мордоре. На усіх.
показати весь коментар
12.09.2024 23:35 Відповісти
Ну, в Куп'янську, як і у Покровську, саджали квіти, фарбували, перекладали притку біля пам'ятника загиблим у 2-ї Світової. Да зустрічі і вірної службі росіянам слуги народу готові.
показати весь коментар
12.09.2024 13:00 Відповісти
 
 