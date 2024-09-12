Россияне активно наступают на Купянском направлении, пытаются прорваться в Купянск, - офицер НГУ "Рубеж" Литвин
На Купянском направлении враг применяет во время штурмов различную технику, не оставляет попыток прорваться в Купянск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Виталий Литвин.
"Ситуация на Харьковщине может отличаться в зависимости от подразделений, которые выполняют задачи против нас. Направление Липцы-Волчанск - враг не прекращает там проводить штурмовые действия, но Силы обороны Украины там имеют возможность контратаковать эти подразделения и улучшать где-то свое тактическое положение. А вот именно на Купянском направлении враг имеет больше ресурсов - больше живой силы и техники. Там он проводит более активные штурмовые действия с привлечением разнообразной техники, такой как БМП 1,2,3, танков, артиллерийских средств. Липцы-Волчанск это больше такая сдерживающая операция резервов Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в более активные районы ведения боевых действий, а на Купянском отрезке противник не оставляет попыток продвинуться к самому населенному пункту Купянск", - отметил Литвин.
В то же время несмотря на интенсивность атак, украинские защитники успешно отражают вражеские наступления. Офицер отметил, что за несколько суток все попытки штурмовых действий были отражены.
Напомним, по информации ОТГ "Харьков" враг бросает на штурмы Волчанска подразделения с очень низкой подготовкой. РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.
По данным Генштаба за прошедшие сутки на Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.
А на ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями. Поскольку на всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами.
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Так афера в Курській волості мала відволікти ху@ла і його шакалів від України. За словами Зе і Си.
Знову не так сталось, як гадалось?
Так кацап вже як півроку не полишає спроб, так і товпчиться на місті по своїх же трупах кацапцьких.
Ще 3 км пройдуть, а потім тікати будуть.
Тобі б в Генштаб, стратег!