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Новости
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Россияне активно наступают на Купянском направлении, пытаются прорваться в Купянск, - офицер НГУ "Рубеж" Литвин

Бойові дії на Харківщині на ранок 12 вересня

На Купянском направлении враг применяет во время штурмов различную технику, не оставляет попыток прорваться в Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Виталий Литвин.

"Ситуация на Харьковщине может отличаться в зависимости от подразделений, которые выполняют задачи против нас. Направление Липцы-Волчанск - враг не прекращает там проводить штурмовые действия, но Силы обороны Украины там имеют возможность контратаковать эти подразделения и улучшать где-то свое тактическое положение. А вот именно на Купянском направлении враг имеет больше ресурсов - больше живой силы и техники. Там он проводит более активные штурмовые действия с привлечением разнообразной техники, такой как БМП 1,2,3, танков, артиллерийских средств. Липцы-Волчанск это больше такая сдерживающая операция резервов Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в более активные районы ведения боевых действий, а на Купянском отрезке противник не оставляет попыток продвинуться к самому населенному пункту Купянск", - отметил Литвин.

В то же время несмотря на интенсивность атак, украинские защитники успешно отражают вражеские наступления. Офицер отметил, что за несколько суток все попытки штурмовых действий были отражены.

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Напомним, по информации ОТГ "Харьков" враг бросает на штурмы Волчанска подразделения с очень низкой подготовкой. РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

По данным Генштаба за прошедшие сутки на Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

А на ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями. Поскольку на всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4044) Купянск (631)


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Топ комментарии
+2
Гундос! Давай відео, про те що все у нас добре
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12.09.2024 10:27
+2
Нічосє .....
Так афера в Курській волості мала відволікти ху@ла і його шакалів від України. За словами Зе і Си.
Знову не так сталось, як гадалось?
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12.09.2024 10:32
+2
За всі проблеми на фронті несе відповідальність "найвеличніший" саме його стратегічні помилки привели до тих наслідків що маємо , натомість він хоче вдавати, що він ні до чого, то все військові і західні партнери винуваті,пора брати відповідальність на себе інакше навіщо ти йшов в президенти.
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12.09.2024 10:42
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Гундос! Давай відео, про те що все у нас добре
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12.09.2024 10:27 Ответить
Вже танк обстрілював Куп"янськ
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12.09.2024 10:30 Ответить
Нічосє .....
Так афера в Курській волості мала відволікти ху@ла і його шакалів від України. За словами Зе і Си.
Знову не так сталось, як гадалось?
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12.09.2024 10:32 Ответить
За всі проблеми на фронті несе відповідальність "найвеличніший" саме його стратегічні помилки привели до тих наслідків що маємо , натомість він хоче вдавати, що він ні до чого, то все військові і західні партнери винуваті,пора брати відповідальність на себе інакше навіщо ти йшов в президенти.
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12.09.2024 10:42 Ответить
"На Куп'янському напрямку ворог застосовує під час штурмів різну техніку, не полишає спроб прорватися до Куп'янська. Джерело: "

Так кацап вже як півроку не полишає спроб, так і товпчиться на місті по своїх же трупах кацапцьких.
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12.09.2024 10:48 Ответить
позавчора орки були в 3 км від окраїни Куп'янська. Весною - 8 км. Це щоб у тобі збити трохи непереможності і самовпевненості і спустити з небес на землю обітованную.
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12.09.2024 13:04 Ответить
Так ти втрати орків замовчуєш.
Ще 3 км пройдуть, а потім тікати будуть.

Тобі б в Генштаб, стратег!
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12.09.2024 13:16 Ответить
що мене завжди дивує, так це зухвалість. Оркі як таргани. Вони пруть по своїх трупах і їм покуй на усі впевненості вкраїнчікв. Марікполь, Сєвєпроднецьк, Бахмут, Авдіївка... Список я думаю продовжувати не потрібно? Боюся що цей список через шість місяців буде набагато більше.
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12.09.2024 13:51 Ответить
Завжди так не буде. І орки не безконечні.
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12.09.2024 19:10 Ответить
Це так і є, але їх зараз у 7 разів більше 20:140
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12.09.2024 20:26 Ответить
на всіх напрямках, чи тільки на якомусь одному?
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12.09.2024 22:37 Ответить
20 млн в Україні і 140 млн в мордоре. На усіх.
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12.09.2024 23:35 Ответить
Ну, в Куп'янську, як і у Покровську, саджали квіти, фарбували, перекладали притку біля пам'ятника загиблим у 2-ї Світової. Да зустрічі і вірної службі росіянам слуги народу готові.
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12.09.2024 13:00 Ответить
 
 