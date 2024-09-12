Россияне активно наступают на Купянском направлении, пытаются прорваться в Купянск, - офицер НГУ "Рубеж" Литвин

На Купянском направлении враг применяет во время штурмов различную технику, не оставляет попыток прорваться в Купянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Виталий Литвин.

"Ситуация на Харьковщине может отличаться в зависимости от подразделений, которые выполняют задачи против нас. Направление Липцы-Волчанск - враг не прекращает там проводить штурмовые действия, но Силы обороны Украины там имеют возможность контратаковать эти подразделения и улучшать где-то свое тактическое положение. А вот именно на Купянском направлении враг имеет больше ресурсов - больше живой силы и техники. Там он проводит более активные штурмовые действия с привлечением разнообразной техники, такой как БМП 1,2,3, танков, артиллерийских средств. Липцы-Волчанск это больше такая сдерживающая операция резервов Сил обороны Украины, чтобы их не перебросили в более активные районы ведения боевых действий, а на Купянском отрезке противник не оставляет попыток продвинуться к самому населенному пункту Купянск", - отметил Литвин.

В то же время несмотря на интенсивность атак, украинские защитники успешно отражают вражеские наступления. Офицер отметил, что за несколько суток все попытки штурмовых действий были отражены.

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Напомним, по информации ОТГ "Харьков" враг бросает на штурмы Волчанска подразделения с очень низкой подготовкой. РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

По данным Генштаба за прошедшие сутки на Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

А на ближайшем заседании Совет обороны Харьковской области планирует рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из трех громад Купянского района. Под эвакуацию подпадает около 270 детей с их родителями. Поскольку на всех направлениях, приближенных к линии боестолкновений, враг постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, в частности электросети, подстанции и прочее. Их восстановить пока невозможно, поэтому местные жители на этих территориях не имеют света и других услуг, а также находятся под ежедневными вражескими обстрелами.