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Рішення Заходу про дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ навряд чи ухвалять до засідання Генасамблеї ООН, - Bloomberg

Дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН

Рішення про послаблення Заходом обмежень для України на удари далекобійною зброєю по цілях на території Росії навряд чи буде ухвалено до того, як світові лідери зустрінуться на Генеральній Асамблеї ООН в США наприкінці місяця, 24 вересня.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту до Києва в середу провідні дипломати Британії й США, Девід Леммі та Ентоні Блінкен, не виключили можливості задовольнити прохання президента Зеленського використовувати надану Заходом зброю для глибших ударів по Росії. Але вони зазначили, що Джо Байден обговорить це питання під час зустрічі з прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні у п’ятницю.

Спільний візит Блінкена і Леммі мав на меті почути план Зеленського щодо ударів вглиб російської території та обговорити його довгострокову стратегію на наступний рік. Це включало, зокрема, бажання краще зрозуміти, на що Київ хоче націлитися і чому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Леммі у Києві хотіли почути від Зеленського детальний план ударів по РФ, - Bloomberg

За словами співрозмовника, зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж було заплановано. Глава української держави детально пояснив їм, чому Україні потрібно завдати удари всередині Росії.

Видання пише, що Зеленський сказав їм, що Україну цікавлять лише військові цілі, і обговорив військові плани на найближчі місяці.

Напередодні спілкування з Блінкеном і Леммі український президент заявив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом пізніше цього місяця в Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на щорічні дебати високого рівня в рамках Генеральної асамблеї ООН, він посилить свій заклик до пом'якшення обмежень на зброю.

На жаль, це не залежить від мого оптимізму, це залежить від їхнього оптимізму", - наголосив український президент журналістам у середу.

Читайте також: Білий дім допрацьовує плани щодо розширення зони ударів України по території РФ, - Politico

Водночас рішення про удари вглиб Росії навряд чи буде ухвалено до засідання ООН в Нью-Йорку, хоча Байден може висловити свою думку щодо того, чи очікується зміна політики, додає агентство.

Зазначимо, що дебати високого рівня на Генасамблеї в Нью-Йорку розпочнуться 24 вересня.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Також читайте: Блінкен про дозвіл на далекобійність: Обговорювали це питання, передам почуте Байдену

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Топ коментарі
+7
Да вы издеваетесь, вы их и так предупредили а теперь за это времени орки точно все что можно отведут на безопасное расстояние. Ох союзничков Бог нам послал, но делать нечего, маемо те що маемо.
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12.09.2024 11:42
+4
Нащо тоді взагалі якусь зброю відправляють?
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12.09.2024 11:40
+3
Кацапи б'ють всим, що мають по Украіні, а нам у відповідь забороняють ! Це ******* якийсь, а не партнери!
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12.09.2024 11:54
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та не ухвалять ні в якому випадку .невже еясо що США зливають україну з перших днів війи
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12.09.2024 11:27 Відповісти
Нащо тоді взагалі якусь зброю відправляють?
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12.09.2024 11:40 Відповісти
відпавляють якесь застарівше сміття об подовше тривала війна. завдання госдепу максимально ослабити кацапстан за рахунок життів українців.
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12.09.2024 11:46 Відповісти
Тоді остаточний злив України їм невигідний, бо хто ж тоді ослаблятиме русню, що ще й підсилилась за рахунок наших копалин та ждунів?
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12.09.2024 11:52 Відповісти
Конечно не выгоден, если не брать в расчет непредсказуемые события, типа Китай нападает на Тайвань или вписывается за рф по полной, побеждает Трамп, извергается Йеллоустоун, то Украину бросят лишь в том случае, когда сами украинцы перестанут сражаться. Ну и, если до кого еще за 2.5 года не дошло, нам не будут помогать отвоевывать все оккупированные территории, иначе говоря, не позволят Мордору полностью проиграть, ка говорят политологи, из-за опасения приминения ТЯО и усиления Китая, в объятья которого рф бросится если припечет. Поэтому, нам дают ровно (на самом деле чуть меньше) столько, что бы хватало на активную оборону, и даже при этом ВСУ умудряется периодически совершать контратаки и освободили Суджу.
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12.09.2024 12:17 Відповісти
Ну хто ж нам винний, що своє просрали, а у чужих власні плани, в яких, на щастя, нам є місце, хоч і у такий збочений спосіб?
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12.09.2024 12:24 Відповісти
чтоб лицо не потерять. Светочи демократии. Харанти
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13.09.2024 02:23 Відповісти
Да вы издеваетесь, вы их и так предупредили а теперь за это времени орки точно все что можно отведут на безопасное расстояние. Ох союзничков Бог нам послал, но делать нечего, маемо те що маемо.
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12.09.2024 11:42 Відповісти
рішення - то таке, головне - результат
а за результати світ мають поінформувати рашисти, розбираючи завали роз@обаних оленьї, енгельсу-2, моздоку, швйковки, ахтюбінську, дягілєво, кневічів, бєлої, українки, сольців та далі за списком
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12.09.2024 11:44 Відповісти
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12.09.2024 11:44 Відповісти
Брешуть, як останній Зеленський!
"Ухвалянти" всі разом говорять, що рішення залежить виключно від США, а так, вони всі згодні.
То навіщо США якась асамблея для їхнього одноосібного рішення?!
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12.09.2024 11:47 Відповісти
Дали кольт, а руки розв'язувати не хочуть!
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12.09.2024 11:48 Відповісти
Дали?
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12.09.2024 12:01 Відповісти
Оприділіться - хто - куди - і навіщо
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12.09.2024 11:49 Відповісти
Ми ще не усі ворожі цілі поразили в Україні.
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12.09.2024 11:49 Відповісти
параша, північна корея, іран якось обходяться без тих рішень 00N...
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12.09.2024 11:50 Відповісти
Я не розумію логіку наших партнерів! Хоть трісни, не розумію!
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12.09.2024 11:50 Відповісти
Кацапи б'ють всим, що мають по Украіні, а нам у відповідь забороняють ! Це ******* якийсь, а не партнери!
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12.09.2024 11:54 Відповісти
Зважаючи не те, що ООН збіговисько "стурбованих" імпотентів, то рішення без проблем приймається на рівні національних урядів. Кацапам насрати на будь яке рішення, чи статут ООН тож всі порушення сходять з рук - внески заплатили і крикуни засунули язики в ср...у.
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12.09.2024 11:57 Відповісти
Це ще треба з ООН узгоджувати???
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12.09.2024 11:58 Відповісти
Рішення Заходу про дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ навряд чи ухвалять до засідання
Генасамблеї Ліги Сексуальних Реформ
аби був повод
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12.09.2024 12:02 Відповісти
Заборона логічна - а то ще Україна випадково поцілить по горах корейської та іранської зброї на території росії.
А це ж ескалація....
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12.09.2024 12:03 Відповісти
Тобто, тепер причина в ООН. Якщо ця дуже ,,поважна,, організація не буде проти, тоді маленькі хиленькі країнки США та Британія нададуть дозвіл на використання своєї зброї. Яка організація буде наступною у системі видачі дозволів на спротив кацапії? Ліга сексуальних меншин?
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12.09.2024 12:04 Відповісти
Хрипатий страждає роздвоєнням. План мирняка має представити Трампу, Байдену і оголосити в ООН. Волхвом для х..... наняв босоногого миролюбця індуса. А для плебса включив платівку з вимогою дозволу. Приїхали МІДи а шапіто почало знову косити під дурачків із планами постачання зброї. Як завжди, дует засцяв. Одночасно хоче запросити х...до танцю і боїться за свій пердак.
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12.09.2024 12:29 Відповісти
 
 