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Новости Война
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Решение Запада о разрешении ВСУ на удары вглубь РФ вряд ли будет принято на заседание Генассамблеи ООН, - Bloomberg

Дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН

Решение об ослаблении Западом ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по целям на территории России вряд ли будет принято до того, как мировые лидеры встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца, 24 сентября.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Киев в среду ведущие дипломаты Великобритании и США, Дэвид Лемми и Энтони Блинкен, не исключили возможности удовлетворить просьбу президента Зеленского использовать предоставленное Западом оружие для более глубоких ударов по России. Но они отметили, что Джо Байден обсудит этот вопрос во время встречи с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

Совместный визит Блинкена и Лемми имел целью услышать план Зеленского по ударам вглубь российской территории и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год. Это включало, в частности, желание лучше понять, на что Киев хочет нацелиться и почему.

Также читайте: Белый дом дорабатывает планы по расширению зоны ударов Украины по территории РФ, - Politico

По словам собеседника, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем было запланировано. Глава украинского государства подробно объяснил им, почему Украине нужно нанести удары внутри России.

Издание пишет, что Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил военные планы на ближайшие месяцы.

Накануне общения с Блинкеном и Лемми украинский президент заявил, что во время встречи с президентом Джо Байденом позже в этом месяце в Нью-Йорке, где мировые лидеры соберутся на ежегодные дебаты высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН, он усилит свой призыв к смягчению ограничений на оружие.

К сожалению, это не зависит от моего оптимизма, это зависит от их оптимизма", - подчеркнул украинский президент журналистам в среду.

Читайте также: Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь РФ, - The Guardian

В то же время решение об ударах вглубь России вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке, хотя Байден может высказать свое мнение относительно того, ожидается ли изменение политики, добавляет агентство.

Отметим, что дебаты высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке начнутся 24 сентября.

Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен о разрешении на дальнобойность: Обсуждали этот вопрос, передам услышанное Байдену

Автор: 

оружие (10215) россия (95515)


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Топ комментарии
+7
Да вы издеваетесь, вы их и так предупредили а теперь за это времени орки точно все что можно отведут на безопасное расстояние. Ох союзничков Бог нам послал, но делать нечего, маемо те що маемо.
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12.09.2024 11:42
+4
Нащо тоді взагалі якусь зброю відправляють?
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12.09.2024 11:40
+3
Кацапи б'ють всим, що мають по Украіні, а нам у відповідь забороняють ! Це ******* якийсь, а не партнери!
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12.09.2024 11:54
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Правила форума Совет форумчан
та не ухвалять ні в якому випадку .невже еясо що США зливають україну з перших днів війи
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12.09.2024 11:27 Ответить
Нащо тоді взагалі якусь зброю відправляють?
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12.09.2024 11:40 Ответить
відпавляють якесь застарівше сміття об подовше тривала війна. завдання госдепу максимально ослабити кацапстан за рахунок життів українців.
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12.09.2024 11:46 Ответить
Тоді остаточний злив України їм невигідний, бо хто ж тоді ослаблятиме русню, що ще й підсилилась за рахунок наших копалин та ждунів?
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12.09.2024 11:52 Ответить
Конечно не выгоден, если не брать в расчет непредсказуемые события, типа Китай нападает на Тайвань или вписывается за рф по полной, побеждает Трамп, извергается Йеллоустоун, то Украину бросят лишь в том случае, когда сами украинцы перестанут сражаться. Ну и, если до кого еще за 2.5 года не дошло, нам не будут помогать отвоевывать все оккупированные территории, иначе говоря, не позволят Мордору полностью проиграть, ка говорят политологи, из-за опасения приминения ТЯО и усиления Китая, в объятья которого рф бросится если припечет. Поэтому, нам дают ровно (на самом деле чуть меньше) столько, что бы хватало на активную оборону, и даже при этом ВСУ умудряется периодически совершать контратаки и освободили Суджу.
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12.09.2024 12:17 Ответить
Ну хто ж нам винний, що своє просрали, а у чужих власні плани, в яких, на щастя, нам є місце, хоч і у такий збочений спосіб?
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12.09.2024 12:24 Ответить
чтоб лицо не потерять. Светочи демократии. Харанти
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13.09.2024 02:23 Ответить
Да вы издеваетесь, вы их и так предупредили а теперь за это времени орки точно все что можно отведут на безопасное расстояние. Ох союзничков Бог нам послал, но делать нечего, маемо те що маемо.
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12.09.2024 11:42 Ответить
рішення - то таке, головне - результат
а за результати світ мають поінформувати рашисти, розбираючи завали роз@обаних оленьї, енгельсу-2, моздоку, швйковки, ахтюбінську, дягілєво, кневічів, бєлої, українки, сольців та далі за списком
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12.09.2024 11:44 Ответить
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12.09.2024 11:44 Ответить
Брешуть, як останній Зеленський!
"Ухвалянти" всі разом говорять, що рішення залежить виключно від США, а так, вони всі згодні.
То навіщо США якась асамблея для їхнього одноосібного рішення?!
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12.09.2024 11:47 Ответить
Дали кольт, а руки розв'язувати не хочуть!
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12.09.2024 11:48 Ответить
Дали?
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12.09.2024 12:01 Ответить
Оприділіться - хто - куди - і навіщо
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12.09.2024 11:49 Ответить
Ми ще не усі ворожі цілі поразили в Україні.
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12.09.2024 11:49 Ответить
параша, північна корея, іран якось обходяться без тих рішень 00N...
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12.09.2024 11:50 Ответить
Я не розумію логіку наших партнерів! Хоть трісни, не розумію!
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12.09.2024 11:50 Ответить
Кацапи б'ють всим, що мають по Украіні, а нам у відповідь забороняють ! Це ******* якийсь, а не партнери!
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12.09.2024 11:54 Ответить
Зважаючи не те, що ООН збіговисько "стурбованих" імпотентів, то рішення без проблем приймається на рівні національних урядів. Кацапам насрати на будь яке рішення, чи статут ООН тож всі порушення сходять з рук - внески заплатили і крикуни засунули язики в ср...у.
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12.09.2024 11:57 Ответить
Це ще треба з ООН узгоджувати???
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12.09.2024 11:58 Ответить
Рішення Заходу про дозвіл ЗСУ на удари вглиб РФ навряд чи ухвалять до засідання
Генасамблеї Ліги Сексуальних Реформ
аби був повод
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12.09.2024 12:02 Ответить
Заборона логічна - а то ще Україна випадково поцілить по горах корейської та іранської зброї на території росії.
А це ж ескалація....
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12.09.2024 12:03 Ответить
Тобто, тепер причина в ООН. Якщо ця дуже ,,поважна,, організація не буде проти, тоді маленькі хиленькі країнки США та Британія нададуть дозвіл на використання своєї зброї. Яка організація буде наступною у системі видачі дозволів на спротив кацапії? Ліга сексуальних меншин?
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12.09.2024 12:04 Ответить
Хрипатий страждає роздвоєнням. План мирняка має представити Трампу, Байдену і оголосити в ООН. Волхвом для х..... наняв босоногого миролюбця індуса. А для плебса включив платівку з вимогою дозволу. Приїхали МІДи а шапіто почало знову косити під дурачків із планами постачання зброї. Як завжди, дует засцяв. Одночасно хоче запросити х...до танцю і боїться за свій пердак.
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12.09.2024 12:29 Ответить
 
 