Решение Запада о разрешении ВСУ на удары вглубь РФ вряд ли будет принято на заседание Генассамблеи ООН, - Bloomberg

Решение об ослаблении Западом ограничений для Украины на удары дальнобойным оружием по целям на территории России вряд ли будет принято до того, как мировые лидеры встретятся на Генеральной Ассамблее ООН в США в конце месяца, 24 сентября.

Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Киев в среду ведущие дипломаты Великобритании и США, Дэвид Лемми и Энтони Блинкен, не исключили возможности удовлетворить просьбу президента Зеленского использовать предоставленное Западом оружие для более глубоких ударов по России. Но они отметили, что Джо Байден обсудит этот вопрос во время встречи с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

Совместный визит Блинкена и Лемми имел целью услышать план Зеленского по ударам вглубь российской территории и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год. Это включало, в частности, желание лучше понять, на что Киев хочет нацелиться и почему.

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По словам собеседника, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем было запланировано. Глава украинского государства подробно объяснил им, почему Украине нужно нанести удары внутри России.

Издание пишет, что Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил военные планы на ближайшие месяцы.

Накануне общения с Блинкеном и Лемми украинский президент заявил, что во время встречи с президентом Джо Байденом позже в этом месяце в Нью-Йорке, где мировые лидеры соберутся на ежегодные дебаты высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН, он усилит свой призыв к смягчению ограничений на оружие.

К сожалению, это не зависит от моего оптимизма, это зависит от их оптимизма", - подчеркнул украинский президент журналистам в среду.

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В то же время решение об ударах вглубь России вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке, хотя Байден может высказать свое мнение относительно того, ожидается ли изменение политики, добавляет агентство.

Отметим, что дебаты высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке начнутся 24 сентября.

Напомним, накануне, 11 сентября, государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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