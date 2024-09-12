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обстріл (27045) Донецька область (7519)

Рашисти влучили у житловий будинок у Красноярському на Донеччині, вбили 81-річну жінку

12 вересня росіяни обстріляли Красноярське

Російські загарбники обстріляли Красноярське Донецької області. Один зі снарядів влучив у приватний будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Загинула 81-річна жінка, поранення дістали четверо членів її сім'ї від 21 до 58 років", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у селищі пошкоджено 6 будинків і лінія електропередач.

Ворог також обстріляв Костянтинівку. 2 людини зазнали поранення, пошкоджено 7 будинків, лінія електропередач, газогін і автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби, 11 вересня російські війська завдали 3 041 удар по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Пошкоджено 131 цивільний об’єкт - 48 житлових будинків, адмінбудівлі, лікарню, ринок, кафе, заклад освіти, стадіон, овочебазу, магазини, торговий павільйон, базу відпочинку, гаражі та автомобілі, критичну інфраструктуру.

12 вересня у Костянтинівці Донецької області тимчасово зупинили роботу сервісного центру Пенсійного фонду через погіршення безпекової ситуації у регіоні та евакуацію працівників.

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Які гидотники. Старенька жила довге життя і не уявляла, що її знищать ці вшиві смердючі мразі.
Спочивай спокійно, бабусенько.
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12.09.2024 13:39 Відповісти
Демілітаризували стареньку. Земля їй пухом. Можливо й не бігіла вона з триколором у 2014 році. і не просила: "Путєн, введи войска!!!"
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12.09.2024 13:49 Відповісти
 
 