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Рашисты ударили в жилой дом в Красноярском на Донетчине, убили 81-летнюю женщину

12 вересня росіяни обстріляли Красноярське

Российские захватчики обстреляли Красноярское Донецкой области. Один из снарядов попал в частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.

Враг также обстрелял Константиновку. 2 человека получили ранения, повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 сентября, российские войска нанесли 3 041 удар по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

12 сентября в Константиновке Донецкой области временно остановили работу сервисного центра Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и эвакуации работников.

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Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Які гидотники. Старенька жила довге життя і не уявляла, що її знищать ці вшиві смердючі мразі.
Спочивай спокійно, бабусенько.
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12.09.2024 13:39 Ответить
Демілітаризували стареньку. Земля їй пухом. Можливо й не бігіла вона з триколором у 2014 році. і не просила: "Путєн, введи войска!!!"
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12.09.2024 13:49 Ответить
 
 