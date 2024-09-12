Рашисты ударили в жилой дом в Красноярском на Донетчине, убили 81-летнюю женщину

Российские захватчики обстреляли Красноярское Донецкой области. Один из снарядов попал в частный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Погибла 81-летняя женщина, ранения получили четверо членов ее семьи от 21 до 58 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в поселке повреждены 6 домов и линия электропередач.

Враг также обстрелял Константиновку. 2 человека получили ранения, повреждены 7 домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 сентября, российские войска нанесли 3 041 удар по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Поврежден 131 гражданский объект - 48 жилых домов, админздания, больница, рынок, кафе, учебное заведение, стадион, овощебаза, магазины, торговый павильон, база отдыха, гаражи и автомобили, критическая инфраструктура.

12 сентября в Константиновке Донецкой области временно остановили работу сервисного центра Пенсионного фонда из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе и эвакуации работников.

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