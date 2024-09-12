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Зеленський (22389) зброя (7277)

Затягування із дозволом на удари по РФ дозволяє Росії переміщати свої військові об’єкти вглиб країни, - Зеленський

Зеленський про зняття обмежень на удари по РФ

Президент Володимир Зеленський вважає, що зняття обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив на пресконференції із президентом Литви Гітанасом Наседою.

Зеленський зазначив, що вчора зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

"Зустріч була дуже серйозною. Україна була щодо далекобійності на цій зустрічі дуже підготовлена, дуже переконливою та дуже детальною. Це важливо, що наші партнери всі ці деталі, сигнали від мене особисто сприймали. Треба бути відвертими. Затягування процесів щодо використання нами відповідної зброї, яка є досі з великим дефіцитом у нас, до речі. Затягування цього процесу призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", - пояснив він.

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За словами, стратегія має бути спрямована на перемогу України, а не бути політичним компромісом.

"Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", - додав Зеленський.

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет - це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", - підсумував президент.

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Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Також читайте: Зеленський про "мирний план" Китаю та Бразилії: "Ми ж не дурні. Для чого цей театр"

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Топ коментарі
+12
Всі "Паляниці" проїли діти . Ті що в монаках. Залишився тільки гіркий хліб для українців.
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12.09.2024 17:03
+10
Зеля, а де твої хвалені ''паляниці''?! На них точно жодне обмеження не розповсюджується.
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12.09.2024 16:56
+9
Там, де й решта вітчизняної зброї--закатано в асфальт.
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12.09.2024 17:17
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Зеля, а де твої хвалені ''паляниці''?! На них точно жодне обмеження не розповсюджується.
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12.09.2024 16:56 Відповісти
То одну спекли, а решта, ще дай Боже тісто тільки замішують. Потім треба, щоб підійшло, а потім треба ще в піч поставити та спекти. Так шо то просто пук внікуди.
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12.09.2024 17:09 Відповісти
Там, де й решта вітчизняної зброї--закатано в асфальт.
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12.09.2024 17:17 Відповісти
Всі "Паляниці" проїли діти . Ті що в монаках. Залишився тільки гіркий хліб для українців.
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12.09.2024 17:03 Відповісти
Швец из своих источников говорит что не подготовлены были к встрече. Кому верить. Получается во всех ******* американцы виноваты? https://youtu.be/T0AnZ8dYNAA?si=tlS4wp_RBr2woID3
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12.09.2024 17:04 Відповісти
ШОТА ПАШЛО НЕ ТАК? ВОВА?

Storm Shadow зависли / Тайны спецслужб: иранских ракет могло не быть / Трампа съели / №811- Швец

На перемовини прийшла "некомпетентна ОПУшарня?" А Залужний чому приїздив ?Щось пішло нєтак!
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12.09.2024 17:10 Відповісти
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https://x.com/USAmbKyiv/status/1833989104343871858 .
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12.09.2024 17:17 Відповісти
Час викладення про зустріч від посла США - 6 година вечора , це що за натяк ? якщо послухати Швеця що рішення привезене в кишенях не огололошено -ЧОМУ?
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12.09.2024 17:25 Відповісти
Не дякуйте

https://youtu.be/t0anz8dynaa https://youtu.be/t0anz8dynaa?
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12.09.2024 18:09 Відповісти
Не в коня овес травить.
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12.09.2024 22:22 Відповісти
Швец - это чмо , которое чушь несёт . Я ни в коем случае не обеляю зелю , но американцы скоты себе на уме .
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12.09.2024 19:15 Відповісти
Звісно Американці винні, а хто ще, не вава же
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12.09.2024 17:06 Відповісти
Додув! - шо без ракет ми слабачки
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12.09.2024 17:12 Відповісти
Вилупок, який згорнув вітчтизняні ракетні програми, має претензії до партнерів?
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12.09.2024 17:22 Відповісти
Так не затягуй! Бий переробленими "Нептунами", "Грім-2" , і тією крилатою ракетою, про побудову якої тобі дали зачитати з суфлера.
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12.09.2024 17:29 Відповісти
І "Кільчень" плаче з-під асфальту...
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12.09.2024 18:55 Відповісти
Так вони для того і затягують!!!
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12.09.2024 17:37 Відповісти
Я так понял он не смог объяснить куда собирается бить, и все провалил.
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12.09.2024 18:36 Відповісти
А хтось затягує із звільненням кротів, із боротьбою з корупцією, хтось не послухав і звільнив Залужного....
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12.09.2024 18:39 Відповісти
Він по мосту не збирається бити, тому йому і зброю не дадуть.
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12.09.2024 22:11 Відповісти
 
 