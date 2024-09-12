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Новости Война
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Зеленский (19011) оружие (10028)

Затягивание с разрешением на удары по РФ позволяет России перемещать свои военные объекты вглубь страны, - Зеленский

Зеленський про зняття обмежень на удари по РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что снятие ограничений на какое-то оружие, к которому нет ракет, - это не снятие ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Наседой.

Зеленский отметил, что вчера встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

"Встреча была очень серьезной. Украина была по дальнобойности на этой встрече очень подготовлена, очень убедительной и очень детальной. Это важно, что наши партнеры все эти детали, сигналы от меня лично воспринимали. Надо быть откровенными. Затягивание процессов по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, кстати. Затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Запада о разрешении ВСУ на удары вглубь РФ вряд ли будет принято на заседание Генассамблеи ООН, - Bloomberg

По словам, стратегия должна быть направлена на победу Украины, а не быть политическим компромиссом.

"Снимать ограничения - значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", - добавил Зеленский.

"Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет - это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", - подытожил президент.

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Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

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Топ комментарии
+12
Всі "Паляниці" проїли діти . Ті що в монаках. Залишився тільки гіркий хліб для українців.
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12.09.2024 17:03
+10
Зеля, а де твої хвалені ''паляниці''?! На них точно жодне обмеження не розповсюджується.
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12.09.2024 16:56
+9
Там, де й решта вітчизняної зброї--закатано в асфальт.
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12.09.2024 17:17
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Правила форума Совет форумчан
Зеля, а де твої хвалені ''паляниці''?! На них точно жодне обмеження не розповсюджується.
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12.09.2024 16:56 Ответить
То одну спекли, а решта, ще дай Боже тісто тільки замішують. Потім треба, щоб підійшло, а потім треба ще в піч поставити та спекти. Так шо то просто пук внікуди.
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12.09.2024 17:09 Ответить
Там, де й решта вітчизняної зброї--закатано в асфальт.
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12.09.2024 17:17 Ответить
Всі "Паляниці" проїли діти . Ті що в монаках. Залишився тільки гіркий хліб для українців.
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12.09.2024 17:03 Ответить
Швец из своих источников говорит что не подготовлены были к встрече. Кому верить. Получается во всех ******* американцы виноваты? https://youtu.be/T0AnZ8dYNAA?si=tlS4wp_RBr2woID3
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12.09.2024 17:04 Ответить
ШОТА ПАШЛО НЕ ТАК? ВОВА?

Storm Shadow зависли / Тайны спецслужб: иранских ракет могло не быть / Трампа съели / №811- Швец

На перемовини прийшла "некомпетентна ОПУшарня?" А Залужний чому приїздив ?Щось пішло нєтак!
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12.09.2024 17:10 Ответить
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зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і

https://x.com/NATO @NATO
https://x.com/USAmbKyiv/status/1833989104343871858 .
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12.09.2024 17:17 Ответить
Час викладення про зустріч від посла США - 6 година вечора , це що за натяк ? якщо послухати Швеця що рішення привезене в кишенях не огололошено -ЧОМУ?
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12.09.2024 17:25 Ответить
Не дякуйте

https://youtu.be/t0anz8dynaa https://youtu.be/t0anz8dynaa?
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12.09.2024 18:09 Ответить
Не в коня овес травить.
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12.09.2024 22:22 Ответить
Швец - это чмо , которое чушь несёт . Я ни в коем случае не обеляю зелю , но американцы скоты себе на уме .
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12.09.2024 19:15 Ответить
Звісно Американці винні, а хто ще, не вава же
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12.09.2024 17:06 Ответить
Додув! - шо без ракет ми слабачки
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12.09.2024 17:12 Ответить
Вилупок, який згорнув вітчтизняні ракетні програми, має претензії до партнерів?
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12.09.2024 17:22 Ответить
Так не затягуй! Бий переробленими "Нептунами", "Грім-2" , і тією крилатою ракетою, про побудову якої тобі дали зачитати з суфлера.
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12.09.2024 17:29 Ответить
І "Кільчень" плаче з-під асфальту...
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12.09.2024 18:55 Ответить
Так вони для того і затягують!!!
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12.09.2024 17:37 Ответить
Я так понял он не смог объяснить куда собирается бить, и все провалил.
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12.09.2024 18:36 Ответить
А хтось затягує із звільненням кротів, із боротьбою з корупцією, хтось не послухав і звільнив Залужного....
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12.09.2024 18:39 Ответить
Він по мосту не збирається бити, тому йому і зброю не дадуть.
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12.09.2024 22:11 Ответить
 
 