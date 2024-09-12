Затягивание с разрешением на удары по РФ позволяет России перемещать свои военные объекты вглубь страны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что снятие ограничений на какое-то оружие, к которому нет ракет, - это не снятие ограничений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Наседой.
Зеленский отметил, что вчера встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.
"Встреча была очень серьезной. Украина была по дальнобойности на этой встрече очень подготовлена, очень убедительной и очень детальной. Это важно, что наши партнеры все эти детали, сигналы от меня лично воспринимали. Надо быть откровенными. Затягивание процессов по использованию нами соответствующего оружия, которое до сих пор с большим дефицитом у нас, кстати. Затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - рассказал он.
По словам, стратегия должна быть направлена на победу Украины, а не быть политическим компромиссом.
"Снимать ограничения - значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", - добавил Зеленский.
"Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет - это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", - подытожил президент.
Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.
Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".
Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".
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