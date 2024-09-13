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безпілотник (3662) росія (63568)

У Росії заявили про знищення 20 безпілотників над шістьма регіонами

український,безпілотник

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення 20 українських безпілотників над територією шести регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Збиття безпілотників в РФ

За даними відомства, вісім безпілотників було збито над територією Брянської області, чотири - над Бєлгородською областю, три - над Курською областю, по два - над Смоленською та Орловською областями, а ще один - над територією Калузької області.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов вночі писав про небезпеку ракетної атаки. Глава Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в небі над регіоном було збито один дрон, на місці працюють оперативні групи. Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мурманській області РФ запровадили план "Килим" нібито через атаку БПЛА на аеродром "Оленья"

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20000 безпілотників знищено над 60000 регіонів.
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13.09.2024 08:10 Відповісти
Дрони повинні летіти по літовишах 24/7. Адже для цього ж мільон дронів лідора?
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13.09.2024 08:11 Відповісти
Не дронами, так відосіками: літакі летять, будем всіх бамбіть!
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13.09.2024 08:29 Відповісти
Значить всі наші БПЛА досягли поставлених перед ними цілей.
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13.09.2024 10:49 Відповісти
 
 