У Росії заявили про знищення 20 безпілотників над шістьма регіонами

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення 20 українських безпілотників над територією шести регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними відомства, вісім безпілотників було збито над територією Брянської області, чотири - над Бєлгородською областю, три - над Курською областю, по два - над Смоленською та Орловською областями, а ще один - над територією Калузької області.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов вночі писав про небезпеку ракетної атаки. Глава Калузької області Владислав Шапша повідомив, що в небі над регіоном було збито один дрон, на місці працюють оперативні групи. Інших подробиць він не навів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня влада низки російських областей заявила про масовану атаку дронів. Попередньо відомо, що під ударом були об'єкти паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та аеродроми.

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