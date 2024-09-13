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беспилотник (3133) россия (92990)

В России заявили об уничтожении 20 беспилотников над шестью регионами

український,безпілотник

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников над территорией шести регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Збиття безпілотників в РФ

По данным ведомства, восемь беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, четыре - над Белгородской областью, три - над Курской областью, по два - над Смоленской и Орловской областями, а еще один - над территорией Калужской области.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью писал об опасности ракетной атаки. Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом был сбит один дрон, на месте работают оперативные группы. Других подробностей он не привел.

Напомним, в ночь на 10 сентября власти ряда российских областей заявили о массированной атаке дронов. Предварительно известно, что под ударом были объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и аэродромы.

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20000 безпілотників знищено над 60000 регіонів.
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13.09.2024 08:10 Ответить
Дрони повинні летіти по літовишах 24/7. Адже для цього ж мільон дронів лідора?
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13.09.2024 08:11 Ответить
Не дронами, так відосіками: літакі летять, будем всіх бамбіть!
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13.09.2024 08:29 Ответить
Значить всі наші БПЛА досягли поставлених перед ними цілей.
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13.09.2024 10:49 Ответить
 
 