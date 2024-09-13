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призначення (2239) Укренерго (2578)

Брехта призначено в.о. голови "Укренерго"

Олексія Брехта призначено в.о. голови

Наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що зберігатимуть курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це – запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору.

"Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління "Укренерго", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше з посади голови "Укренерго" звільнили Олексія Кудрицького.

Також читайте: Посли G7 закликають швидко переобрати експертів до наглядової ради "Укренерго"

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Черговий "прибарахБлєхт".
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13.09.2024 12:48 Відповісти
Добре що не "парашутіст" з ***********, цей там працював і до Пороха, і до Зе. Проте, думаю, його не залишать, побуде т.в.о і пришлють якогось "серлєща"
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13.09.2024 13:34 Відповісти
То якийсь Олексій а то вже подумав невже Бертольда відкопали від ціх чого завгодно можна очікувати.😁
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13.09.2024 12:50 Відповісти
На Януковича схожий.
Морделія така чесна-чесна...
Там усі такі.
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13.09.2024 12:53 Відповісти
Мені більше на Пашу Лазоренко схожий
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13.09.2024 13:11 Відповісти
"Два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та ***** Андреасен виступили з заявою через звільнення глави правління Володимира Кудрицького. Вони вважають таке рішення політично вмотивованим."
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13.09.2024 12:56 Відповісти
Перші чотири літери мені не дуже подобаються
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13.09.2024 13:02 Відповісти
В Україні піде покращення економіки, коли вкраїнчики посадять на дибу 5-6 ефективних менеджерів і надпотужного керівника.
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13.09.2024 13:05 Відповісти
 
 