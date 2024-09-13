Брехта призначено в.о. голови "Укренерго"

Наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління "Укренерго" та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що зберігатимуть курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це – запорука нашої підтримки у протистоянні енергетичному терору.

"Компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління "Укренерго", - підсумували там.

Нагадаємо, раніше з посади голови "Укренерго" звільнили Олексія Кудрицького.

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