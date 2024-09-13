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назначение (2142) Укрэнерго (640)

Брехт назначен и.о. главы "Укрэнерго"

Олексія Брехта призначено в.о. голови

Наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Цензор.НЕТ.

"В компании он работает 23 года, а в целом в энергетическом секторе - 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заявили, что будут сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости. Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство - также среди целей компании. Ведь это - залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору.

"Компания и в дальнейшем будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления "Укрэнерго", - подытожили там.

Напомним, ранее с должности главы "Укрэнерго" уволили Алексея Кудрицкого.

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Черговий "прибарахБлєхт".
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13.09.2024 12:48 Ответить
Добре що не "парашутіст" з ***********, цей там працював і до Пороха, і до Зе. Проте, думаю, його не залишать, побуде т.в.о і пришлють якогось "серлєща"
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13.09.2024 13:34 Ответить
То якийсь Олексій а то вже подумав невже Бертольда відкопали від ціх чого завгодно можна очікувати.😁
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13.09.2024 12:50 Ответить
На Януковича схожий.
Морделія така чесна-чесна...
Там усі такі.
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13.09.2024 12:53 Ответить
Мені більше на Пашу Лазоренко схожий
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13.09.2024 13:11 Ответить
"Два незалежні члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та ***** Андреасен виступили з заявою через звільнення глави правління Володимира Кудрицького. Вони вважають таке рішення політично вмотивованим."
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13.09.2024 12:56 Ответить
Перші чотири літери мені не дуже подобаються
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13.09.2024 13:02 Ответить
В Україні піде покращення економіки, коли вкраїнчики посадять на дибу 5-6 ефективних менеджерів і надпотужного керівника.
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13.09.2024 13:05 Ответить
 
 