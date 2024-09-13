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Зеленський (22411)

Путіну дешевше продовжувати терор, ніж Україні захищатися від нього, - Зеленський

Зеленський про важливість надавати більше допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України кожен оборонний пакет - це досягнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час звернення до учасників ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Чому Путін може тримати на максимумі власне виробництво своєї зброї? Критичні комплектуючі він отримує. Ми бачимо в російських ракетах, які б'ють щоденно по наших містах та селах, компоненти з усього світу: Америка, Європа, Тайвань тощо. Ланцюжки такого постачання в Росію досі існують. Виявляється, що Путіну дешевше продовжувати терор, ніж нам захищатися від цього ж терору", - наголосив президент.

За словами Зеленського, логістика зброї в РФ та майданчики для російських ударів, на жаль, поки що не досяжні для України.

"Для наших захисних ударів. У нас є ефективні дрони, але дронами не зробиш все те, що мають зробити ракети. Навіть артилерію Путін може взяти більш ніж достатньо та відносно дешево в Північній Кореї. Коли для України кожен оборонний пакет - це досягнення", - додав глава держави.

Також читайте: Поки що тільки Білорусь відзначилася збиттям російських "шахедів", - Зеленський

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Топ коментарі
+9
Адін народ, адна страна. Правда?

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13.09.2024 16:05
+6
Свого не маємо, вибір не великий. А чого досі ні одна падла не сидить, з тих хто розброював країну 30 років?
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13.09.2024 16:12
+5
Так ти ж такий самий
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13.09.2024 16:04
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Так ти ж такий самий
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13.09.2024 16:04 Відповісти
Адін народ, адна страна. Правда?

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13.09.2024 16:05 Відповісти
fu bļe....i hto ce pridumav .... idioti.
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13.09.2024 20:22 Відповісти
Путіну дешевше продовжувати терор, ніж Україні захищатися від нього, - Зеленський

Мудрість, ****...
Краще файно жити, ніж погано померти.
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13.09.2024 16:08 Відповісти
Для обох гарний бизнес
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13.09.2024 16:10 Відповісти
Свого не маємо, вибір не великий. А чого досі ні одна падла не сидить, з тих хто розброював країну 30 років?
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13.09.2024 16:12 Відповісти
Красти припиніть!
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13.09.2024 16:13 Відповісти
Путіну дешевше продовжувати терор, ніж НАТО.ЄС І США захищати Україну і її народ , від цього ращистського терору і внутрішного "зеленопрорашистсько корупційного " терору.
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13.09.2024 16:23 Відповісти
Як шоб твої дружбанчики не 3,14здили б як з бюджету так і з допомоги, відкачуючи тобі, прострочений, частку, було б нам легше.
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13.09.2024 16:49 Відповісти
Щоб ти здохло, падло! Щоб твоя Рима стікла кров'ю
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13.09.2024 16:52 Відповісти
значить скоро поразка
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13.09.2024 17:59 Відповісти
mečtai v spame , rjuzke
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13.09.2024 20:23 Відповісти
 
 