Путину дешевле продолжать террор, чем Украине - защищаться от него, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины каждый оборонный пакет - это достижение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Почему Путин может держать на максимуме собственное производство своего оружия? Критические комплектующие он получает. Мы видим в российских ракетах, которые бьют ежедневно по нашим городам и селам, компоненты со всего мира: Америка, Европа, Тайвань и тому подобное. Цепочки таких поставок в Россию до сих пор существуют. Оказывается, что Путину дешевле продолжать террор, чем нам защищаться от этого же террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, логистика оружия в РФ и площадки для российских ударов, к сожалению, пока не достижимы для Украины.

"Для наших защитных ударов. У нас есть эффективные дроны, но дронами не сделаешь все то, что должны сделать ракеты. Даже артиллерию Путин может взять более чем достаточно и относительно дешево в Северной Корее. Когда для Украины каждый оборонный пакет - это достижение", - добавил глава государства.

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