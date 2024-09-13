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Новости Война
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Зеленский (19024)

Путину дешевле продолжать террор, чем Украине - защищаться от него, - Зеленский

Зеленський про важливість надавати більше допомоги Україні

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины каждый оборонный пакет - это достижение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время обращения к участникам ХХ ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

"Почему Путин может держать на максимуме собственное производство своего оружия? Критические комплектующие он получает. Мы видим в российских ракетах, которые бьют ежедневно по нашим городам и селам, компоненты со всего мира: Америка, Европа, Тайвань и тому подобное. Цепочки таких поставок в Россию до сих пор существуют. Оказывается, что Путину дешевле продолжать террор, чем нам защищаться от этого же террора", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, логистика оружия в РФ и площадки для российских ударов, к сожалению, пока не достижимы для Украины.

"Для наших защитных ударов. У нас есть эффективные дроны, но дронами не сделаешь все то, что должны сделать ракеты. Даже артиллерию Путин может взять более чем достаточно и относительно дешево в Северной Корее. Когда для Украины каждый оборонный пакет - это достижение", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+9
Адін народ, адна страна. Правда?

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13.09.2024 16:05
+6
Свого не маємо, вибір не великий. А чого досі ні одна падла не сидить, з тих хто розброював країну 30 років?
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13.09.2024 16:12
+5
Так ти ж такий самий
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13.09.2024 16:04
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Так ти ж такий самий
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13.09.2024 16:04 Ответить
Адін народ, адна страна. Правда?

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13.09.2024 16:05 Ответить
fu bļe....i hto ce pridumav .... idioti.
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13.09.2024 20:22 Ответить
Путіну дешевше продовжувати терор, ніж Україні захищатися від нього, - Зеленський

Мудрість, ****...
Краще файно жити, ніж погано померти.
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13.09.2024 16:08 Ответить
Для обох гарний бизнес
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13.09.2024 16:10 Ответить
Свого не маємо, вибір не великий. А чого досі ні одна падла не сидить, з тих хто розброював країну 30 років?
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13.09.2024 16:12 Ответить
Красти припиніть!
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13.09.2024 16:13 Ответить
Путіну дешевше продовжувати терор, ніж НАТО.ЄС І США захищати Україну і її народ , від цього ращистського терору і внутрішного "зеленопрорашистсько корупційного " терору.
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13.09.2024 16:23 Ответить
Як шоб твої дружбанчики не 3,14здили б як з бюджету так і з допомоги, відкачуючи тобі, прострочений, частку, було б нам легше.
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13.09.2024 16:49 Ответить
Щоб ти здохло, падло! Щоб твоя Рима стікла кров'ю
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13.09.2024 16:52 Ответить
значить скоро поразка
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13.09.2024 17:59 Ответить
mečtai v spame , rjuzke
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13.09.2024 20:23 Ответить
 
 