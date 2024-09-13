Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії і після цього буде опрацьовувати свою позицію, - Сибіга

Наразі Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Зважаючи на це опрацьовуватимуть позицію Києва.

Відповідну заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві в п'ятницю, 13 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник відомства заявив, що Україна вже висловила дипломатичними каналами своє занепокоєння іранській стороні й у разі підтвердження факту передачі ракет це матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

"Я почав обдзвонювати і координуватися зі своїми колегами, зокрема з Європи, і одним із питань є тема, пов'язана із запобіганням і відповідним реагуванням, якщо факт підтвердиться. Факт постачання іранських ракет (Росії, - ред.)", - сказав Сибіга.

Дипломат зазначив, що європейські колеги чують Україну, і вони "теж реагують для того, щоб цьому запобігти, якщо це ще не сталося, або реагувати за фактом, якщо це буде підтверджено".

"Тому ми вітаємо цю заяву (Євросоюзу, - ред.). Вважаємо її дієвою. Наразі у взаємодії з українськими спецслужбами ми проводимо відповідні заходи для підтвердження цієї інформації, і вже виходячи з цього опрацьовуватиметься позиція української сторони", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: Передані Іраном балістичні ракети посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по об’єктах поблизу лінії фронту, - британська розвідка