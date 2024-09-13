УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12182 відвідувача онлайн
Новини
1 061 14
Іран (1973) росія (63568) Сибіга (217) балістичні ракети (355)

Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії і після цього буде опрацьовувати свою позицію, - Сибіга

Сибіга заявив, що Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії

Наразі Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії. Зважаючи на це опрацьовуватимуть позицію Києва.

Відповідну заяву зробив глава МЗС України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом у Києві в п'ятницю, 13 вересня, пише "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник відомства заявив, що Україна вже висловила дипломатичними каналами своє занепокоєння іранській стороні й у разі підтвердження факту передачі ракет це матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин.

"Я почав обдзвонювати і координуватися зі своїми колегами, зокрема з Європи, і одним із питань є тема, пов'язана із запобіганням і відповідним реагуванням, якщо факт підтвердиться. Факт постачання іранських ракет (Росії, - ред.)", - сказав Сибіга.

Дипломат зазначив, що європейські колеги чують Україну, і вони "теж реагують для того, щоб цьому запобігти, якщо це ще не сталося, або реагувати за фактом, якщо це буде підтверджено".

"Тому ми вітаємо цю заяву (Євросоюзу, - ред.). Вважаємо її дієвою. Наразі у взаємодії з українськими спецслужбами ми проводимо відповідні заходи для підтвердження цієї інформації, і вже виходячи з цього опрацьовуватиметься позиція української сторони", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: ЄС готує санкції проти Ірану за передачу ракет Росії

Постачання Іраном ракет до Росії

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності.

У Білому домі заявили, що передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні. 10 вересня США запровадили санкції проти іранської авіакомпанії Iran Air та морських суден РФ.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети.

11 вересня видання Sky News опублікувало супутникові знімки судна, яке переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море.

Читайте також: Передані Іраном балістичні ракети посилять здатність Росії завдавати високоточних ударів по об’єктах поблизу лінії фронту, - британська розвідка
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Тю, увесь світ вкурсі....перевіряльщики, ну-ну
показати весь коментар
13.09.2024 19:39
+4
Їрмак подзвонив куратору до москви, але той не взяв слухавки. Тож інформація ще опрацьовується.
показати весь коментар
13.09.2024 19:55
+3
Что там проверять то. Иран снабжает оружием всех террористов. Чем рашка лучше или хуже чем игил или хамас? ))
показати весь коментар
13.09.2024 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тю, увесь світ вкурсі....перевіряльщики, ну-ну
показати весь коментар
13.09.2024 19:39 Відповісти
ta že šarmanka byla s vtoržeņiem rusņi ....
показати весь коментар
13.09.2024 20:08 Відповісти
Что тут думать, трясти надо.
показати весь коментар
13.09.2024 19:48 Відповісти
дебіл
показати весь коментар
13.09.2024 19:49 Відповісти
Їрмак подзвонив куратору до москви, але той не взяв слухавки. Тож інформація ще опрацьовується.
показати весь коментар
13.09.2024 19:55 Відповісти
так вже ж всім розповіли, що під Солдатським вже знищили частину ракет, чи це був просто піздьож? Ви там розберіться у себе, щоб якось засінхронізуватись.
показати весь коментар
13.09.2024 19:57 Відповісти
Они сами прилетят,когда корейцы передали несколько дней крегом бахкало.
показати весь коментар
13.09.2024 20:03 Відповісти
Что там проверять то. Иран снабжает оружием всех террористов. Чем рашка лучше или хуже чем игил или хамас? ))
показати весь коментар
13.09.2024 20:11 Відповісти
Чому про це говорить не Буданов?
Почались заняття з політології?
показати весь коментар
13.09.2024 20:22 Відповісти
Як страшно тільки від слів "що Україна перевіряє інформацію про передачу іраном ракет росіїї...", а що інформація США і інших країн, що іран все-таки передав ракети не задовольняє Найвєлічайшого? Це виходить, що всі кажуть, що передали, а ми ні, перевіримо? А як будуть перевіряти, направляти в іран чи на росію безмозглу і коляна котлєту? Чи попросять свого корифана деркача бреханути, що не передавали?
показати весь коментар
13.09.2024 21:37 Відповісти
Так мамо як до 24.02 - всім "не вірили", тільки нахали то неправда...
Хіба щось змінилося?
показати весь коментар
13.09.2024 22:28 Відповісти
ЗЕпадло!!! Мабуть через оборудки не хоче розривати дипвідносини з шакалами?! Чи там теж оманські партнери??
показати весь коментар
13.09.2024 22:27 Відповісти
розвідки штатів й бритів вже все перевірили, що ти белькочеш, перевірятель ****?! чи дєрьмачатині не хочеться з персами розривати дипвідносини, ****** ви зелені??!!
показати весь коментар
13.09.2024 22:38 Відповісти
Як справи по збитому 8 січня 2020 року літаку, перевіряльщики?
показати весь коментар
14.09.2024 09:22 Відповісти
 
 