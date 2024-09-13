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Иран (1735) россия (92999) Сибига (213) баллистические ракеты (324)

Украина проверяет информацию о передаче Ираном ракет России и после этого будет прорабатывать свою позицию, - Сибига

Сибіга заявив, що Україна перевіряє інформацію про передачу Іраном ракет Росії

Сейчас Украина проверяет информацию о передаче Ираном баллистических ракет России. Ввиду этого будут прорабатывать позицию Киева.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве в пятницу, 13 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства заявил, что Украина уже выразила по дипломатическим каналам свою обеспокоенность иранской стороне, и в случае подтверждения факта передачи ракет это будет иметь разрушительные последствия для двусторонних отношений.

"Я начал обзванивать и координироваться со своими коллегами, в том числе из Европы, и одним из вопросов является тема, связанная с предотвращением и соответствующим реагированием, если факт подтвердится. Факт поставки иранских ракет (России. - Ред.)", - сказал Сибига.

Дипломат отметил, что европейские коллеги слышат Украину и они "тоже реагируют для того, чтобы это предотвратить, если это еще не произошло, или реагировать по факту, если это будет подтверждено".

"Поэтому мы приветствуем это заявление (Евросоюза. - Ред.). Считаем его действенным. Сейчас во взаимодействии с украинскими спецслужбами мы проводим соответствующие мероприятия для подтверждения этой информации, и уже исходя из этого будет прорабатываться позиция украинской стороны", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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Топ комментарии
+10
Тю, увесь світ вкурсі....перевіряльщики, ну-ну
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13.09.2024 19:39
+4
Їрмак подзвонив куратору до москви, але той не взяв слухавки. Тож інформація ще опрацьовується.
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13.09.2024 19:55
+3
Что там проверять то. Иран снабжает оружием всех террористов. Чем рашка лучше или хуже чем игил или хамас? ))
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13.09.2024 20:11
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Тю, увесь світ вкурсі....перевіряльщики, ну-ну
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13.09.2024 19:39 Ответить
ta že šarmanka byla s vtoržeņiem rusņi ....
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13.09.2024 20:08 Ответить
Что тут думать, трясти надо.
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13.09.2024 19:48 Ответить
дебіл
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13.09.2024 19:49 Ответить
Їрмак подзвонив куратору до москви, але той не взяв слухавки. Тож інформація ще опрацьовується.
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13.09.2024 19:55 Ответить
так вже ж всім розповіли, що під Солдатським вже знищили частину ракет, чи це був просто піздьож? Ви там розберіться у себе, щоб якось засінхронізуватись.
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13.09.2024 19:57 Ответить
Они сами прилетят,когда корейцы передали несколько дней крегом бахкало.
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13.09.2024 20:03 Ответить
Что там проверять то. Иран снабжает оружием всех террористов. Чем рашка лучше или хуже чем игил или хамас? ))
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13.09.2024 20:11 Ответить
Чому про це говорить не Буданов?
Почались заняття з політології?
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13.09.2024 20:22 Ответить
Як страшно тільки від слів "що Україна перевіряє інформацію про передачу іраном ракет росіїї...", а що інформація США і інших країн, що іран все-таки передав ракети не задовольняє Найвєлічайшого? Це виходить, що всі кажуть, що передали, а ми ні, перевіримо? А як будуть перевіряти, направляти в іран чи на росію безмозглу і коляна котлєту? Чи попросять свого корифана деркача бреханути, що не передавали?
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13.09.2024 21:37 Ответить
Так мамо як до 24.02 - всім "не вірили", тільки нахали то неправда...
Хіба щось змінилося?
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13.09.2024 22:28 Ответить
ЗЕпадло!!! Мабуть через оборудки не хоче розривати дипвідносини з шакалами?! Чи там теж оманські партнери??
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13.09.2024 22:27 Ответить
розвідки штатів й бритів вже все перевірили, що ти белькочеш, перевірятель ****?! чи дєрьмачатині не хочеться з персами розривати дипвідносини, ****** ви зелені??!!
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13.09.2024 22:38 Ответить
Як справи по збитому 8 січня 2020 року літаку, перевіряльщики?
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14.09.2024 09:22 Ответить
 
 