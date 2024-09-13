Украина проверяет информацию о передаче Ираном ракет России и после этого будет прорабатывать свою позицию, - Сибига

Сейчас Украина проверяет информацию о передаче Ираном баллистических ракет России. Ввиду этого будут прорабатывать позицию Киева.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Габриэлюсом Ландсбергисом в Киеве в пятницу, 13 сентября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства заявил, что Украина уже выразила по дипломатическим каналам свою обеспокоенность иранской стороне, и в случае подтверждения факта передачи ракет это будет иметь разрушительные последствия для двусторонних отношений.

"Я начал обзванивать и координироваться со своими коллегами, в том числе из Европы, и одним из вопросов является тема, связанная с предотвращением и соответствующим реагированием, если факт подтвердится. Факт поставки иранских ракет (России. - Ред.)", - сказал Сибига.

Дипломат отметил, что европейские коллеги слышат Украину и они "тоже реагируют для того, чтобы это предотвратить, если это еще не произошло, или реагировать по факту, если это будет подтверждено".

"Поэтому мы приветствуем это заявление (Евросоюза. - Ред.). Считаем его действенным. Сейчас во взаимодействии с украинскими спецслужбами мы проводим соответствующие мероприятия для подтверждения этой информации, и уже исходя из этого будет прорабатываться позиция украинской стороны", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

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Поставки Ираном ракет в Россию

Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран передал России свои баллистические ракеты малой дальности.

В Белом доме заявили, что передача Ираном баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию войны в Украине. 10 сентября США ввели санкции против иранской авиакомпании Iran Air и морских судов РФ.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что Иран уже передал России свои баллистические ракеты.

11 сентября издание Sky News опубликовало спутниковые снимки судна, которое переправило около 220 баллистических ракет Fateh-360 малой дальности из Ирана в Россию через Каспийское море.

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