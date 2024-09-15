Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван
Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку наприкінці вересня.
Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу, 14 вересня, під час "Ялтинській європейській стратегії" (YES), пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Саллівана, Байден обговорить із Зеленським військову стратегію України.
"Я вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і це те, що, за словами президента Зеленського, він пропонує. Тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти за стіл переговорів і обговорити це, і президент Байден готовий до цієї розмови", - сказав посадовець Білого дому.
Окрім цього, лідери держав говоритимуть і про обмеження на удари вглиб РФ.
Також, за словами Саллівана, Вашингтон наразі працює над "суттєвим" новим пакетом військової допомоги Збройним силам України, який планує підготувати до кінця вересня.
Американський посадовець зазначив, що Байден планує використає місяці, які йому залишилося попрацювати на посаді президента США, для зміцнення України.
"Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги... Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - ред.) були сильними в цих переговорах", - заявив Салліван.
Водночас представник Білого дому додав, що лише Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що планує представити американському лідеру Джо Байдену план перемоги.
Будь ласка, зачекайте...
Комік та стратегія.
Що тут зайве...
- чи могло США дати своїх пілотів і літаки і сказати шо "ето добровольці" ? - так
- чи могла США дати 10 -20 000 бронемашин? - да, це найбільша економіка світу
А наша влада робить все щоб з Україну тікали і ніхто не вертався
у америкосів, своя стратегія...
і в ній не видно закінчення війни...
і до євреїв.
тим потрібні території
багато території, там де тепло та є море.
тож висновок,
їм війна вигідна, ми, нах...й нікому не потрібні
на рівні перших обличь
(підлогамакартні не ржи)
Байден і Зеленський не зустрінуться у вересні, а обговорять військову стратегію України в жовтні, - дЄрмак