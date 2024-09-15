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Байден (2855) Зеленський (22416) США (20990) Салліван Джейк (290)

Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван

Байден і Зеленський зустрінуться у вересні

Президент США Джо Байден зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку наприкінці вересня. 

Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван у суботу, 14 вересня, під час "Ялтинській європейській стратегії" (YES), пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Саллівана, Байден обговорить із Зеленським військову стратегію України.

"Я вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для досягнення успіху в цій війні, і це те, що, за словами президента Зеленського, він пропонує. Тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти за стіл переговорів і обговорити це, і президент Байден готовий до цієї розмови", - сказав посадовець Білого дому.

Окрім цього, лідери держав говоритимуть і про обмеження на удари вглиб РФ.

Також, за словами Саллівана, Вашингтон наразі працює над "суттєвим" новим пакетом військової допомоги Збройним силам України, який планує підготувати до кінця вересня.

Американський посадовець зазначив, що Байден планує використає місяці, які йому залишилося попрацювати на посаді президента США, для зміцнення України.

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"Байден сповнений рішучості використати ці чотири місяці, щоб поставити Україну в якомога краще становище для перемоги... Президент Зеленський сказав, що в кінцевому підсумку ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони (українці. - ред.) були сильними в цих переговорах", - заявив Салліван.

Водночас представник Білого дому додав, що лише Україна вирішуватиме, коли розпочати переговори з Росією.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що планує представити американському лідеру Джо Байдену план перемоги. 

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Топ коментарі
+2
Ленін та пічник.
Комік та стратегія.

Що тут зайве...
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15.09.2024 00:52
+2
Це все фарс. Наша влада робить все шоб українців лишилось під 10 млн, влада США робить все для цього теж.

- чи могло США дати своїх пілотів і літаки і сказати шо "ето добровольці" ? - так

- чи могла США дати 10 -20 000 бронемашин? - да, це найбільша економіка світу

А наша влада робить все щоб з Україну тікали і ніхто не вертався
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15.09.2024 01:01
+1
Один-тупий блазень,інший в старечому маразмі. Оце наобговоряться.👍
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15.09.2024 01:03
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Ленін та пічник.
Комік та стратегія.

Що тут зайве...
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15.09.2024 00:52 Відповісти
Це все фарс. Наша влада робить все шоб українців лишилось під 10 млн, влада США робить все для цього теж.

- чи могло США дати своїх пілотів і літаки і сказати шо "ето добровольці" ? - так

- чи могла США дати 10 -20 000 бронемашин? - да, це найбільша економіка світу

А наша влада робить все щоб з Україну тікали і ніхто не вертався
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15.09.2024 01:01 Відповісти
а ще, стратегія зе в тому щоб бути як *****, довічно та щоб банда, єрмак-татаров захопили тотальний контроль над усім та вся....
у америкосів, своя стратегія...
і в ній не видно закінчення війни...
і до євреїв.
тим потрібні території
багато території, там де тепло та є море.
тож висновок,
їм війна вигідна, ми, нах...й нікому не потрібні
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15.09.2024 08:43 Відповісти
це потужна потужність
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15.09.2024 01:03 Відповісти
Один-тупий блазень,інший в старечому маразмі. Оце наобговоряться.👍
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15.09.2024 01:03 Відповісти
Зарано.Деменція Байдена ще не дійшла до рівня інтелекту найпотужнішого лідера **********.
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15.09.2024 03:50 Відповісти
Загадочная история Бенджамина Баттона. Один ещё не гадит в штаны, но уже близок к этому, а второй загадил свои кальсоны цвета хаки за 5 лет так, что уже не отстирает их.
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15.09.2024 07:14 Відповісти
А коли буде вересень? Наступного року? Бо вже ж ніби половина цьогорічного вересня минула? Чому не писати "цього місяця" або "незабаром"? Якось усе...
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15.09.2024 07:51 Відповісти
Именно эти две кремлёвские прокладки сопливан и дерьмак сделали многое что бы затормозить нужные для Украины поставки вооружения.
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15.09.2024 09:44 Відповісти
Обговорять план Зеленського з вересневих поставок?
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15.09.2024 09:46 Відповісти
Америка вручіть Україні лист рашистськіх цілей, по яким можна в'%бати далекобіним озброєнням
на рівні перших обличь
(підлогамакартні не ржи)
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15.09.2024 11:23 Відповісти
"Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван"

Байден і Зеленський не зустрінуться у вересні, а обговорять військову стратегію України в жовтні, - дЄрмак
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15.09.2024 16:48 Відповісти
Очередное вешание лапши, как и десятки Рамштайнов помощи Украине.
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16.09.2024 07:22 Відповісти
 
 