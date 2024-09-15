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Байден и Зеленский встретятся в сентябре, обсудят военную стратегию Украины, - Салливан

Байден і Зеленський зустрінуться у вересні

Президент США Джо Байден встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в конце сентября.

Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу, 14 сентября, во время "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Салливана, Байден обсудит с Зеленским военную стратегию Украины.

"Я считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и это то, что, по словам президента Зеленского, он предлагает. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности сесть за стол переговоров и обсудить это, и президент Байден готов к этому разговору", - сказал чиновник Белого дома.

Кроме этого, лидеры государств будут говорить и об ограничении на удары вглубь РФ.

Также, по словам Салливана, Вашингтон сейчас работает над "существенным" новым пакетом военной помощи Вооруженным силам Украины, который планирует подготовить до конца сентября.

Американский чиновник отметил, что Байден планирует использовать месяцы, которые ему осталось поработать на посту президента США, для укрепления Украины.

Читайте также: Возможности Байдена поддержать Украину сокращаются, - Wall Street Journal

"Байден полон решимости использовать эти четыре месяца, чтобы поставить Украину в как можно лучшее положение для победы... Президент Зеленский сказал, что в конечном итоге эта война должна закончиться путем переговоров, и нам нужно, чтобы они(украинцы. - ред.) были сильными в этих переговорах", - заявил Салливан.

В то же время представитель Белого дома добавил, что только Украина будет решать, когда начать переговоры с Россией.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить американскому лидеру Джо Байдену план победы.

Также читайте: Салливан не считает возможным достижение мира в Украине в случае воплощения "мирного плана" Трампа
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Топ комментарии
+2
Ленін та пічник.
Комік та стратегія.

Що тут зайве...
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15.09.2024 00:52
+2
Це все фарс. Наша влада робить все шоб українців лишилось під 10 млн, влада США робить все для цього теж.

- чи могло США дати своїх пілотів і літаки і сказати шо "ето добровольці" ? - так

- чи могла США дати 10 -20 000 бронемашин? - да, це найбільша економіка світу

А наша влада робить все щоб з Україну тікали і ніхто не вертався
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15.09.2024 01:01
+1
Один-тупий блазень,інший в старечому маразмі. Оце наобговоряться.👍
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15.09.2024 01:03
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Правила форума Совет форумчан
Ленін та пічник.
Комік та стратегія.

Що тут зайве...
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15.09.2024 00:52 Ответить
Це все фарс. Наша влада робить все шоб українців лишилось під 10 млн, влада США робить все для цього теж.

- чи могло США дати своїх пілотів і літаки і сказати шо "ето добровольці" ? - так

- чи могла США дати 10 -20 000 бронемашин? - да, це найбільша економіка світу

А наша влада робить все щоб з Україну тікали і ніхто не вертався
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15.09.2024 01:01 Ответить
а ще, стратегія зе в тому щоб бути як *****, довічно та щоб банда, єрмак-татаров захопили тотальний контроль над усім та вся....
у америкосів, своя стратегія...
і в ній не видно закінчення війни...
і до євреїв.
тим потрібні території
багато території, там де тепло та є море.
тож висновок,
їм війна вигідна, ми, нах...й нікому не потрібні
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15.09.2024 08:43 Ответить
це потужна потужність
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15.09.2024 01:03 Ответить
Один-тупий блазень,інший в старечому маразмі. Оце наобговоряться.👍
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15.09.2024 01:03 Ответить
Зарано.Деменція Байдена ще не дійшла до рівня інтелекту найпотужнішого лідера **********.
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15.09.2024 03:50 Ответить
Загадочная история Бенджамина Баттона. Один ещё не гадит в штаны, но уже близок к этому, а второй загадил свои кальсоны цвета хаки за 5 лет так, что уже не отстирает их.
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15.09.2024 07:14 Ответить
А коли буде вересень? Наступного року? Бо вже ж ніби половина цьогорічного вересня минула? Чому не писати "цього місяця" або "незабаром"? Якось усе...
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15.09.2024 07:51 Ответить
Именно эти две кремлёвские прокладки сопливан и дерьмак сделали многое что бы затормозить нужные для Украины поставки вооружения.
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15.09.2024 09:44 Ответить
Обговорять план Зеленського з вересневих поставок?
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15.09.2024 09:46 Ответить
Америка вручіть Україні лист рашистськіх цілей, по яким можна в'%бати далекобіним озброєнням
на рівні перших обличь
(підлогамакартні не ржи)
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15.09.2024 11:23 Ответить
"Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван"

Байден і Зеленський не зустрінуться у вересні, а обговорять військову стратегію України в жовтні, - дЄрмак
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15.09.2024 16:48 Ответить
Очередное вешание лапши, как и десятки Рамштайнов помощи Украине.
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16.09.2024 07:22 Ответить
 
 