Байден и Зеленский встретятся в сентябре, обсудят военную стратегию Украины, - Салливан

Президент США Джо Байден встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в конце сентября.

Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в субботу, 14 сентября, во время "Ялтинской европейской стратегии" (YES), пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Салливана, Байден обсудит с Зеленским военную стратегию Украины.

"Я считаю, что нам нужна комплексная стратегия для достижения успеха в этой войне, и это то, что, по словам президента Зеленского, он предлагает. Поэтому мы с нетерпением ждем возможности сесть за стол переговоров и обсудить это, и президент Байден готов к этому разговору", - сказал чиновник Белого дома.

Кроме этого, лидеры государств будут говорить и об ограничении на удары вглубь РФ.

Также, по словам Салливана, Вашингтон сейчас работает над "существенным" новым пакетом военной помощи Вооруженным силам Украины, который планирует подготовить до конца сентября.

Американский чиновник отметил, что Байден планирует использовать месяцы, которые ему осталось поработать на посту президента США, для укрепления Украины.

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"Байден полон решимости использовать эти четыре месяца, чтобы поставить Украину в как можно лучшее положение для победы... Президент Зеленский сказал, что в конечном итоге эта война должна закончиться путем переговоров, и нам нужно, чтобы они(украинцы. - ред.) были сильными в этих переговорах", - заявил Салливан.

В то же время представитель Белого дома добавил, что только Украина будет решать, когда начать переговоры с Россией.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить американскому лидеру Джо Байдену план победы.

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